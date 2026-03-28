Manchester City, Manchester United'ı paramparça ederek 'bir mesaj verdi'; Vivianne Miedema ve arkadaşları ise WSL şampiyonluğuna bir adım daha yaklaştı
Şehir, derbi gününde sergilediği ustaca performansla sahayı domine etti
Hollandalı yıldız Miedema, ilk yarıda attığı iki golle ev sahibi taraftarları susturdu ve City'yi maça tamamen hakim kıldı. Teknik direktör Andree Jeglertz, bu performanstan anlaşılır bir şekilde çok memnun kaldı ve zorlu hava koşullarına rağmen takımının oyun planını "özgüven ve büyük bir inançla" uyguladığını belirtti.
Jeglertz, ilk yarıdaki 'muhteşem' performansı övdü
"Hava pek yardımcı olmuyordu," dedi Jeglertz, rüzgâr ve yağmurdan uzak bir yerde maç sonrası basın toplantısına başlarken şaka yollu bir şekilde. Ancak sahadaki performans şaka gibi değildi. City teknik direktörü, ilk 45 dakikayı takımının sergilediği "en iyi performanslardan biri" olarak nitelendirdi. Takımı maçın her yönünü kontrol altına alırken, United kendi taraftarlarının önünde boşuna çabaladı.
"Kesinlikle çok keyif aldım," diye ekledi Jeglertz. "Rahatlatıcı değildi, çünkü bir teknik direktör için hiçbir zaman öyle olmaz, ama maçı kontrol altında tuttuğumuzu hissettim. Oyuncular birçok soruna çözüm bulmaktan keyif alıyorlardı. Fırsatlar yarattılar. Fantastik bir maçtı. İzlemek ve bunun bir parçası olmak harikaydı."
Bu kontrol, City'nin Eylül ve Şubat arasında 13 maçlık galibiyet serisi yakaladığı sezonun en belirgin özelliği oldu.
Şampiyonluk yarışında bir niyet beyanı
City, geniş kadrosu ve Avrupa kupalarının getirdiği yükün olmaması sayesinde bu sezon ülkenin en iyi takımı olduğunu kanıtladı. Alex Greenwood’un savunmayı yönetmesi ve Yui Hasegawa’nın orta sahada ipleri eline almasıyla, iki Manchester rakibi arasındaki fark her zamankinden daha da açılmış görünüyor. Jeglertz, bu galibiyetin ligin geri kalanına net bir mesaj gönderdiğine inanıyor.
"Hangi takımla oynarsak oynayalım, oyuncularıma gerçekten inanıyorum. Bu özgüvenle oynarsak, birçok takım bize karşı zorlanacaktır," diye açıkladı teknik direktör. "Kalan üç maçta her şey olabilir ve performansımızı sürdürmemiz gerekiyor, ancak bu konuda çok açık olduğumuz için bu baskının çok fazla olduğunu düşünmüyorum. Oyuncular bu durumu çok iyi idare ediyorlar. Bir maçı kazanmak bir şey, ama bizim kazandığımız şekilde, bir mesaj vererek kazanmak elbette güven getiriyor."
Son düzlükteki baskıyla başa çıkmak
2023-24 sezonunda gol farkıyla şampiyonluğu kıl payı kaçıran City, geçmişteki hayal kırıklıklarından ders almış görünüyor. Takım, spot ışıkları altında ezilmek yerine, bu baskıdan güç almış gibi görünüyor. Jeglertz, teknik ekibin sakin kalmaya çalıştığını, ancak oyuncu grubu içindeki içsel inancın onları takipçilerinden ayıran unsur olduğunu kabul etti.
Jeglertz, "Oyuncular, yaptığımız işe ve her bir takım arkadaşının kapasitesine o kadar çok inanıyorlar ki, bu da onlara maçta kazanmanın bir yolunu bulacağımıza dair inanç veriyor," dedi. "Koçlar olarak ne kadar iyi olduğumuzdan bahsediyoruz ama şimdi, en yüksek seviyemizdeyken çok az takımın bizimle aynı seviyede olduğunu gösterdik. Hepimiz takım üzerinde biraz baskı hissediyoruz. Bunu konuştuk ve bu doğal bir şey. Ama yine de iyi olduğumuz şeyleri yapabiliriz ve bununla başa çıkabiliyorsanız ve etrafınızda harika oyuncular olduğunu hissediyorsanız, bununla başa çıkmak daha kolay oluyor. Biz de hep bunu yaptık. Tabii ki, bununla başa çıkabilmek bir şey ifade ediyor. Yine de performans gösterebilmek, takım hakkında bir şeyler gösteriyor."