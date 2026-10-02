Getty Images Sport
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Manchester City, kulübün masumiyetine dair "çürütülemez" kanıtlar bulunduğunu savunurken Premier League'in suçlu kararına karşı resmen itiraz başlattı
City, suçlu kararına resmen itiraz etti
Manchester City, cuma günkü son tarihine uydu ve gerekli evrakları perşembe günü TSİ 21.00'de resmen sundu. Bu, uzun süren bir soruşturmanın ardından bağımsız bir komisyonun kulübü ciddi mali ihlallerden suçlu bulmasının ardından geldi.
2009-10 ile 2017-18 sezonları arasında City'nin gelirlerini 830 milyon £'dan fazla yapay biçimde şişirdiğine hükmedildi. Yetkililer, kulübün sıkı harcama düzenlemelerini aşmak için ticari ortaklarla gizli finansman planları ve 'sahte' sözleşmeler kullandığı sonucuna vardı.
- Getty Images
Kulüp, resmi açıklamasında çürütülemez kanıtlara sahip olduğunu iddia etti
Cuma günü resmi bir açıklama yayımlayan City, herhangi bir yanlış yaptığını kesin bir dille reddetti. Kulüp, adını temize çıkaracağı konusunda tam güven duyduğunu ifade ederken, ilk kararın temelden hatalı olduğunu savundu.
"Manchester City Football Club, 1 Ekim 2026 Perşembe günü saat 19.00'da kulübün, Premier League disiplin meselesine ilişkin olarak Premier League Komisyonu'nun görüşüne karşı kapsamlı itirazını sunduğunu teyit eder" ifadelerine yer verildi. "Kulübün net tutumu, bu görüşün birçok açıdan hukuk, ilke ve olgular bakımından açık maddi hatalar içerdiği ve güvenilir olmadığı yönündedir."
Açıklama şöyle devam etti: "Kulüp, Premier League tarafından yöneltilen suçlamalar karşısında masumdur ve bu davayla ilgili tüm pozisyonlarını destekleyen, çürütülemez nitelikte kapsamlı bir kanıt bütünü mevcuttur. Tüm süreçler tamamlanana kadar usule saygı göstermeyi sürdüreceğiz ve bu nedenle daha fazla ne söyleyebileceğimiz konusunda zorunlu olarak sınırlıyız."
Eşi benzeri görülmemiş hukuk savaşında yüksek riskler
City'nin hukuk ekibinin, kilit sponsorlukların kulübün doğrudan sahiplik grubu yerine Abu Dhabi hükümeti tarafından meşru şekilde finanse edildiğini savunması bekleniyor. Bu itirazın sonucu, İngiliz futbolunun gelecekteki görünümü açısından çok büyük sonuçlar doğuracak.
Mevcut düzenlemeler uyarınca, yeni oluşturulan yargı kurulu yalnızca ilk kararı inceleyecek. Orijinal davayı baştan sona yeniden görmeyecek; bu da City'nin yaptırımları başarıyla bozdurabilmesi için komisyonun ilk kararındaki temel hataları kanıtlaması gerektiği anlamına geliyor.
- Getty Images Sport
Nihai çözüm için sıkı bir takvim
Yönetim organının düzenlemesine göre, The Athletic'in haberine göre sürecin hızlı şekilde çözüme kavuşturulması gerekiyor. Temyiz duruşmasının, resmî başvurunun yapılmasından sonraki 12 hafta içinde gerçekleştirilmesi şart.
Yargı süreci tamamlandıktan sonra kurulun 30 gün içinde nihai kararını vermesi gerekiyor. O zamana kadar Enzo Maresca'nın ekibi, arka planda eşi benzeri görülmemiş yönetim kurulu mücadelesi sürerken yurt içi ve Avrupa maçlarına odaklanmayı sürdürmek zorunda.
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