Manchester City, kulübün masumiyetine dair "çürütülemez" kanıtlar bulunduğunu savunurken Premier League'in suçlu kararına karşı resmen itiraz başlattı

Cuma günü resmi bir açıklama yayımlayan City, herhangi bir yanlış yaptığını kesin bir dille reddetti. Kulüp, adını temize çıkaracağı konusunda tam güven duyduğunu ifade ederken, ilk kararın temelden hatalı olduğunu savundu.

"Manchester City Football Club, 1 Ekim 2026 Perşembe günü saat 19.00'da kulübün, Premier League disiplin meselesine ilişkin olarak Premier League Komisyonu'nun görüşüne karşı kapsamlı itirazını sunduğunu teyit eder" ifadelerine yer verildi. "Kulübün net tutumu, bu görüşün birçok açıdan hukuk, ilke ve olgular bakımından açık maddi hatalar içerdiği ve güvenilir olmadığı yönündedir."

Açıklama şöyle devam etti: "Kulüp, Premier League tarafından yöneltilen suçlamalar karşısında masumdur ve bu davayla ilgili tüm pozisyonlarını destekleyen, çürütülemez nitelikte kapsamlı bir kanıt bütünü mevcuttur. Tüm süreçler tamamlanana kadar usule saygı göstermeyi sürdüreceğiz ve bu nedenle daha fazla ne söyleyebileceğimiz konusunda zorunlu olarak sınırlıyız."



