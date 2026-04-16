Çeviri:
"Manchester City karşısında göster kendini!" - Thierry Henry, "kovulma" iddialarının ardından Mikel Arteta'ya meydan okudu ve Arsenal'in bu kötü performanslarını tekrarlaması halinde şampiyonluk şansına GÜLDÜ
Arteta üzerindeki baskı artıyor
Arsenal, son dört maçta üçüncü mağlubiyetini alarak Bournemouth'a 2-1 yenildiği son dönemdeki düşüşüne rağmen Şampiyonlar Ligi yarı finallerine yükseldi. Sporting CP maçı öncesinde Arteta, sezonun ilk 49 maçında aldıklarından daha fazla mağlubiyetin yaşandığı bu düşüşü durdurmak için oyuncularından "korkusuzluk" ve "saf hırs" sergilemelerini istedi. Ancak, Avrupa'da sergilenen zorlu performans, kulübün ikonlarının, takımın Pazar günkü kritik şampiyonluk maçına kadar eski formunu yeniden bulup bulamayacağını sorgulamasına neden oldu.
Henry iyileştirme talep ediyor
Portekiz şampiyonu ile oynanan rövanş maçındaki cansızlık, Henry'den sert bir tepki gördü; Henry, takımın şu anda sezonun sonuna doğru ihtiyaç duyulan golcü ruhuna sahip olup olmadığını sorguladı. Arteta'nın projesinin destekçisi olmasına rağmen Fransız oyuncu, takımın artık sahada üstün bir performans sergilemesi gerektiği konusunda ısrarcı oldu.
CBS Sports'a verdiği demeçte menajerin son açıklamaları hakkında konuşan Henry, şunları söyledi: “Onun [Arteta] söylediklerine inanıyorum, büyük bir inancım var. Gördüklerime inanıyorum. O ateşe inanıyorum ama böyle konuşuyorsan, bunu o anda yapmalısın. Ancak bu akşam bunu göremedim. Tur atladık, çok mutluyuz, yarı finaldeyiz. Hiç kazanmadık, ben hiç kazanmadım, bu yüzden tüm bunlar hakkında pek konuşamam ama ligi kazandım."
Kahkahaların arasında inanç
Henry, Sporting maçında sergilenen performansın, City gibi kalibreli bir takıma karşı yeterli olup olmayacağı sorulduğunda, City'nin son dönemdeki tarihsel üstünlüğüne dikkat çekerek, gözle görülür bir şekilde eğlendi. Ancak, bu sezonun Arsenal için eleştirenleri susturmak için hala en iyi fırsat olduğunu vurguladı.
Etihad'da bir yanıt bekleyen Gunners'ın rekor golcüsü şunları ekledi: “Gidin ve Man City'yi yenin. Orada o ateşi görmek istiyorum. Görmek istediğim ateş bu, Mikel'e inanıyorum, evet, ama gidin ve bunu gösterin.
"Bu gece gibi değil, ya da Bournemouth ya da Brighton deplasmanında, ya da Mansfield'da, ya da bu sezon gördüğüm her şey gibi değil. Son zamanlarda gördüğüm Man City gibi [güler]. Dört maç üst üste kazanan takımdan bahsediyoruz. Liverpool araya girmiş olmasaydı, sayı daha da fazla olurdu.
"Tekrar söylüyorum, inanıyorum. Sezonun başından beri bu yıl ligi kazanabileceğimize inandığımı söylüyorum. Bu, sadece kimseyi susturmakla kalmayıp, bir takım olarak bunu yapabileceğimizi kanıtlamak için hayatınızda karşınıza çıkacak en büyük şans. O zaman insanlar, benim kullanmayacağım kelimeleri kullanmak isteseler de kullanamazlar. Şahsen buna inanıyorum. Ama burada bir sandalyede oturmuş CBS için çalışıyorum, yapabileceğim hiçbir şey yok. Şimdi, ateşli bir ses duydum. O ateşi Etihad'da görmek istiyorum.”
Belirleyici bir son düzlüğü aşmak
Arsenal, 32 maçta topladığı 70 puanla şu anda Premier Lig’de lider konumda bulunuyor. Pazar günü City’ye yapılacak bu hayati deplasman maçında galip gelmeleri halinde, zirvedeki puan farkını 9’a çıkaracaklar. Etihad'daki karşılaşmanın ardından, Gunners 25 Nisan'da Newcastle ve Mayıs ayında Fulham, West Ham ve Burnley ile oynayacakları zorlu bir fikstürle karşı karşıya kalacak. Bu yorucu iç saha maratonu, Metropolitano'da oynanacak ilk ayağıyla birlikte, Atletico Madrid ile oynanacak yüksek riskli Şampiyonlar Ligi yarı finaliyle birleşiyor.