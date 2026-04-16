"Manchester City karşısında göster kendini!" - Thierry Henry, "kovulma" iddialarının ardından Mikel Arteta'ya meydan okudu ve Arsenal'in bu kötü performanslarını tekrarlaması halinde şampiyonluk şansına GÜLDÜ

Henry, Sporting maçında sergilenen performansın, City gibi kalibreli bir takıma karşı yeterli olup olmayacağı sorulduğunda, City'nin son dönemdeki tarihsel üstünlüğüne dikkat çekerek, gözle görülür bir şekilde eğlendi. Ancak, bu sezonun Arsenal için eleştirenleri susturmak için hala en iyi fırsat olduğunu vurguladı.

Etihad'da bir yanıt bekleyen Gunners'ın rekor golcüsü şunları ekledi: “Gidin ve Man City'yi yenin. Orada o ateşi görmek istiyorum. Görmek istediğim ateş bu, Mikel'e inanıyorum, evet, ama gidin ve bunu gösterin.

"Bu gece gibi değil, ya da Bournemouth ya da Brighton deplasmanında, ya da Mansfield'da, ya da bu sezon gördüğüm her şey gibi değil. Son zamanlarda gördüğüm Man City gibi [güler]. Dört maç üst üste kazanan takımdan bahsediyoruz. Liverpool araya girmiş olmasaydı, sayı daha da fazla olurdu.

"Tekrar söylüyorum, inanıyorum. Sezonun başından beri bu yıl ligi kazanabileceğimize inandığımı söylüyorum. Bu, sadece kimseyi susturmakla kalmayıp, bir takım olarak bunu yapabileceğimizi kanıtlamak için hayatınızda karşınıza çıkacak en büyük şans. O zaman insanlar, benim kullanmayacağım kelimeleri kullanmak isteseler de kullanamazlar. Şahsen buna inanıyorum. Ama burada bir sandalyede oturmuş CBS için çalışıyorum, yapabileceğim hiçbir şey yok. Şimdi, ateşli bir ses duydum. O ateşi Etihad'da görmek istiyorum.”



