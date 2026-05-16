Maçın 13. dakikasında Jade Rose skoru açtı, ancak Andree Jeglertz’in takımı işleri istediği gibi yürütemedi; ligin sondan üçüncü sıradaki West Ham, maçı çekişmeli hale getirmek için elinden geleni fazlasıyla yaptı. Kinga Szemik, ilk yarıda sakatlık nedeniyle sahadan ayrılan Lauren Hemp ve Mary Fowler'ın şutlarını mükemmel kurtarışlarla önledi. Hammers da diğer tarafta birkaç yarı fırsatla tehlike yarattı.

Shaw, saat dolmadan City'nin üstünlüğünü ikiye katladı ve Aoba Fujino'nun muhteşem ortası sayesinde WSL sezonundaki 20. golünü attı. Kısa süre sonra da Hammers'ın ceza sahasında topun kendisine doğru gelmesiyle, asla kaçırmayacağı bir fırsat yakaladı ve gol sayısını 21'e çıkardı.

West Ham, Seraina Piubel'in golüyle farkı geçici olarak yarıya indirdi. City'nin deplasman golünü atan ve ligdeki ilk maçına çıkan Eartha Cumings ise, bir köşe vuruşunun yarattığı kargaşada büyük bir kurtarış yapmak zorunda kaldı. Ancak Shaw skoru 3-1'e getirince maçın sonucu hiç şüpheye yer bırakmadı. Üstüne üstlük, bu sezonun sonunda emekliye ayrılacak olan Laura Coombs'un muhteşem bir dördüncü golüyle maçın üzerine bir de çilek kondu.

Tüm bunlar, City için unutulmaz bir sezonun oldukça uygun bir sonu oldu. City, bu ayın sonunda FA Cup finalinde Brighton ile karşılaşacak ve lig ile kupa ikilisini tamamlamayı hedefliyor.

GOAL, Victoria Road'daki City oyuncularını değerlendiriyor...