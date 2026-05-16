Khadija Shaw Man City HICGetty Images/GOAL
Manchester City Kadınlar Takımı'nın West Ham Karşısındaki Oyuncu Değerlendirmeleri: Khadija Shaw, WSL'deki zaferle sonuçlanan sezonu şık bir şekilde tamamladı; ancak Lauren Hemp'in sakatlığı, FA Cup finali öncesinde endişe yaratıyor

Manchester City, Cumartesi günü şampiyonlukla taçlandırdığı Kadınlar Süper Ligi sezonunu muhteşem bir şekilde tamamladı. Yeni İngiltere şampiyonu, West Ham deplasmanında 4-1'lik galibiyetle lig mücadelesini noktaladı ve 10 yıl aradan sonra ilk kez kupayı kaldırdı. City'nin şampiyonluğu, Arsenal'in Brighton'ı yenememesi üzerine bu ayın başlarında kesinleşmişti. Böylece takım, başkentte bir nevi zafer turu atma fırsatı buldu. Dolu tribünler, Khadija Shaw'ın attığı iki golün harika bir sezonda bir galibiyet daha kazandırmasını izledi.

Maçın 13. dakikasında Jade Rose skoru açtı, ancak Andree Jeglertz’in takımı işleri istediği gibi yürütemedi; ligin sondan üçüncü sıradaki West Ham, maçı çekişmeli hale getirmek için elinden geleni fazlasıyla yaptı. Kinga Szemik, ilk yarıda sakatlık nedeniyle sahadan ayrılan Lauren Hemp ve Mary Fowler'ın şutlarını mükemmel kurtarışlarla önledi. Hammers da diğer tarafta birkaç yarı fırsatla tehlike yarattı.

Shaw, saat dolmadan City'nin üstünlüğünü ikiye katladı ve Aoba Fujino'nun muhteşem ortası sayesinde WSL sezonundaki 20. golünü attı. Kısa süre sonra da Hammers'ın ceza sahasında topun kendisine doğru gelmesiyle, asla kaçırmayacağı bir fırsat yakaladı ve gol sayısını 21'e çıkardı.

West Ham, Seraina Piubel'in golüyle farkı geçici olarak yarıya indirdi. City'nin deplasman golünü atan ve ligdeki ilk maçına çıkan Eartha Cumings ise, bir köşe vuruşunun yarattığı kargaşada büyük bir kurtarış yapmak zorunda kaldı. Ancak Shaw skoru 3-1'e getirince maçın sonucu hiç şüpheye yer bırakmadı. Üstüne üstlük, bu sezonun sonunda emekliye ayrılacak olan Laura Coombs'un muhteşem bir dördüncü golüyle maçın üzerine bir de çilek kondu.

Tüm bunlar, City için unutulmaz bir sezonun oldukça uygun bir sonu oldu. City, bu ayın sonunda FA Cup finalinde Brighton ile karşılaşacak ve lig ile kupa ikilisini tamamlamayı hedefliyor.

GOAL, Victoria Road'daki City oyuncularını değerlendiriyor...

    Kaleci ve Savunma

    Eartha Cumings (8/10):

    City formasıyla WSL'de ilk kez sahaya çıkan oyuncu, maç boyunca birçok harika kurtarış yaparken, oyun ilerledikçe ortaları kontrol etme konusunda da giderek daha fazla özgüven kazandı.

    Iman Beney (6/10):

    Sağ kanatta sık sık ileri geri koştu, ikili mücadelelerde iyi mücadele etti ve her zaman bir şeyler yapmaya çalıştı, her ne kadar bunlar her zaman başarılı olmasa da.

    Jade Rose (8/10):

    Uyanık bir vuruşla skoru açtı ve maç boyunca muhteşem bir savunma sergiledi, özellikle birkaç kez çok zamanında müdahale etti.

    Alex Greenwood (7/10):

    Topa hakimiyetinde mükemmeldi ve Rose'un golüne yol açan muhteşem bir korner vuruşu yaptıktan sonra devre arasında oyundan çıktı.

    Leila Ouahabi (7/10):

    Topa çok sık sahip oldu ve verimli bir oyun sergiledi, bazı iyi fırsatlar yarattı. Ayrıca West Ham'ı kendi yarı sahasında düzenli olarak iyi bir baskı altına aldı.

    Orta saha

    Yui Hasegawa (8/10):

    Orta sahanın merkezinde yine harika bir performans sergiledi; top hakimiyeti ve geniş alanı kapsama yeteneği ile parladı.

    Laura Blindkilde Brown (7/10):

    45 dakikalık enerjik bir performans sergiledi; ikili mücadelelerde iyi mücadele etti ve pas hatası yapmadı.

    Aoba Fujino (7/10):

    Daha merkezi bir rolde umut vaat etti; güzel dokunuşları ve akıllı paslarıyla takım arkadaşlarıyla iyi bir uyum sergiledi. Shaw'a yaptığı asistle de geleneksel kanat oyuncusu becerilerini sergiledi.

    Saldırı

    Mary Fowler (6/10):

    Gol atamaması şanssızlıktı, ancak Szemik'in mükemmel kurtarışı vardı. Bunun dışında nispeten sakin bir maç geçirdi, ancak savunmada harika işler çıkardı.

    Khadija Shaw (8/10):

    İki harika vuruşla bir kez daha 20 gol barajını aştı. Birkaç kez ofsayta düşmeseydi daha fazla gol atabilirdi.

    Lauren Hemp (6/10):

    Maçta canlı bir varlık gösterdi ve 30. dakikadan önce sakatlık nedeniyle oyundan çıkmadan önce bir gol atabilirdi.

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Kerolin (6/10):

    Bazı anlar yaşadı ancak ilk yarının ortasında Hemp'in yerine oyuna girdikten sonra oyuna dahil olmakta zorlandı.

    Sydney Lohmann (7/10):

    İkinci yarıya girerken takıma iyi bir enerji ve keskin paslar kattı.

    Gracie Prior (7/10):

    Savunmada iyi bir performans sergiledi ve birçok ikili mücadeleden galip çıktı.

    Laura Coombs (7/10):

    WSL'deki son maçında, galibiyete daha da parlaklık katan harika bir gol attı.

    Laura Wienroither (N/A):

    Son 10 dakikada Beney'in yerine oyuna girdi.

    Andree Jeglertz (7/10):

    İki hafta sonra oynanacak FA Cup finali öncesinde bazı oyuncuları dinlendirmek ve erken oyuncu değişiklikleri yapmak için fırsatı değerlendirdi, bu akıllıca bir hareketti. Hemp'in sakatlık nedeniyle sahadan çıkmasını görmek istemezdi.

