City'nin bu alışılmadık hatayı sergilemesinin üzerinden henüz altı gün geçti; şampiyonluk yarışını yeniden alevlendirme tehlikesi yaratan golsüz berabere kaldıkları maçta, sezonun sadece üçüncü kez puan kaybettiler. Ancak, hafta ortasında Manchester United'ın West Ham'la berabere kalarak bu durumdan yararlanamaması üzerine, City Cumartesi öğleden sonra eski formuna geri döndü ve ev sahasına dönüşünde hayal kırıklığı yaşamamak için ilk yarı bitmeden Spurs'a beş gol attı.

İlk yarı bittiğinde bu olay çoktan unutulmuştu ama birkaç dakika boyunca maçta gerçekten bir tehlike vardı. Shaw sadece sekiz dakikada ilk golünü attıktan sonra, Spurs iyi tepki verdi ve Drew Spence'in üstten attığı akıllı pası Olivia Holdt yakaladı ve Khiara Keating'i geçerek skoru eşitledi. Ancak City'nin bu aksilik karşısında verdiği tepki, maçın gidişatını belirledi. İki dakika içinde, Shaw'un yüksekten attığı kafa vuruşu takımının üstünlüğünü yeniden sağladı, ardından üçüncü golüyle bu avantajı artırdı ve aynı zamanda 2014'te Arsenal formasıyla sadece 16 dakikada attığı golle Kelly Smith'in WSL'deki en hızlı hat-trick rekorunu geçerek tarihe adını yazdırdı. Bu, aynı zamanda Shaw'un ligde Spurs'a karşı oynadığı iç saha maçlarında üst üste dördüncü hat-trick'iydi.

O andan itibaren City, maçı rahat bir şekilde kontrol etti. Lauren Hemp, Kerolin'e pasını geri kesti ve Kerolin skoru 4-1'e getirdi; Miedema ise şans eseri kafasının Nilden'den sekerek ağlara gitmesini izledi ve skoru 5-1'e taşıdı; bu sayede ev sahibi takım ikinci yarıda tempoyu düşürebildi. Spurs toparlandı, Keating'i birkaç iyi kurtarışa zorladı ve maçın sonlarında Beth England ile bir gol daha attı, ancak bu, onların bu sezon ilk kez arka arkaya iki WSL mağlubiyeti almasını engelleyemedi. City ise, bitime sadece dört maç kala 7 puanlık farkını koruyor ve WSL kupasının yanı sıra üçüncü üst üste Altın Ayakkabı ödülü de Manchester'a gelebilir, zira Shaw şu anda 18 golle ligdeki diğer tüm oyuncuların iki katı kadar gol attı.

