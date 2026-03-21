Khadija Shaw Man City Women
Ameé Ruszkai

Çeviri:

Manchester City Kadınlar Takımı'nın Tottenham Karşısındaki Oyuncu Puanları: Kupaya bir adım daha yaklaştılar! Khadija Shaw'un rekor kıran hat-trick'i, Cityzens'i 10 yıldır ilk kez kazanacakları WSL şampiyonluğuna büyük bir adım daha yaklaştırdı

Khadija Shaw'un rekor kıran hat-trick'i, Cumartesi günü Manchester City'nin Tottenham'ı 5-2'lik ezici bir skorla mağlup etmesini sağladı ve Kadınlar Süper Ligi lideri, sezonun bitmesine sadece dört maç kala zirvedeki yedi puanlık farkını korudu. Shaw, maçın başlamasından sadece 21 dakika sonra ve goller arasında 13 dakika geçerek hat-trick'ini tamamladı ve iki yeni lig rekoru kırdı. Kerolin'in golü ve Amanda Nilden'in kendi kalesine attığı gol de buna eklenirken, City geçen hafta Aston Villa'da aldığı hayal kırıklığı yaratan beraberliğin ardından toparlandı.

City'nin bu alışılmadık hatayı sergilemesinin üzerinden henüz altı gün geçti; şampiyonluk yarışını yeniden alevlendirme tehlikesi yaratan golsüz berabere kaldıkları maçta, sezonun sadece üçüncü kez puan kaybettiler. Ancak, hafta ortasında Manchester United'ın West Ham'la berabere kalarak bu durumdan yararlanamaması üzerine, City Cumartesi öğleden sonra eski formuna geri döndü ve ev sahasına dönüşünde hayal kırıklığı yaşamamak için ilk yarı bitmeden Spurs'a beş gol attı.

İlk yarı bittiğinde bu olay çoktan unutulmuştu ama birkaç dakika boyunca maçta gerçekten bir tehlike vardı. Shaw sadece sekiz dakikada ilk golünü attıktan sonra, Spurs iyi tepki verdi ve Drew Spence'in üstten attığı akıllı pası Olivia Holdt yakaladı ve Khiara Keating'i geçerek skoru eşitledi. Ancak City'nin bu aksilik karşısında verdiği tepki, maçın gidişatını belirledi. İki dakika içinde, Shaw'un yüksekten attığı kafa vuruşu takımının üstünlüğünü yeniden sağladı, ardından üçüncü golüyle bu avantajı artırdı ve aynı zamanda 2014'te Arsenal formasıyla sadece 16 dakikada attığı golle Kelly Smith'in WSL'deki en hızlı hat-trick rekorunu geçerek tarihe adını yazdırdı. Bu, aynı zamanda Shaw'un ligde Spurs'a karşı oynadığı iç saha maçlarında üst üste dördüncü hat-trick'iydi.

O andan itibaren City, maçı rahat bir şekilde kontrol etti. Lauren Hemp, Kerolin'e pasını geri kesti ve Kerolin skoru 4-1'e getirdi; Miedema ise şans eseri kafasının Nilden'den sekerek ağlara gitmesini izledi ve skoru 5-1'e taşıdı; bu sayede ev sahibi takım ikinci yarıda tempoyu düşürebildi. Spurs toparlandı, Keating'i birkaç iyi kurtarışa zorladı ve maçın sonlarında Beth England ile bir gol daha attı, ancak bu, onların bu sezon ilk kez arka arkaya iki WSL mağlubiyeti almasını engelleyemedi. City ise, bitime sadece dört maç kala 7 puanlık farkını koruyor ve WSL kupasının yanı sıra üçüncü üst üste Altın Ayakkabı ödülü de Manchester'a gelebilir, zira Shaw şu anda 18 golle ligdeki diğer tüm oyuncuların iki katı kadar gol attı.

GOAL, Joie Stadyumu'ndaki maçta Man City oyuncularını değerlendiriyor...

  • Kaleci ve Savunma

    Khiara Keating (6/10):

    Spurs'un beraberlik golünde daha fazla baskı yapabilirdi. Ancak ikinci yarıda yaptığı birkaç iyi kurtarışla hatasını telafi etti.

    Kerstin Casparij (7/10):

    Hücumu iyi destekledi ve kendi kanadında Spurs'u sessiz tuttu.

    Jade Rose (7/10):

    Topla son derece sağlamdı ve savunmada rahat görünüyordu.

    Rebecca Knaak (7/10):

    Spurs'un beraberlik golünde hız konusunda yetersiz kaldı; o anda Greenwood ile daha iyi iletişim kurabilirdi. Bunun dışında birçok ikili mücadelede galip geldi ve topla çok iyiydi.

    Alex Greenwood (7/10):

    Son derece yüksek oynaması istendi ve bu, Knaak ile birlikte Holdt'u çok kolay içeri almasına neden olarak Spurs'un beraberlik golüne yol açtı. Ancak hücumda gerçek bir değerdi, özellikle mükemmel duran toplar kullandı ve bunlardan ikisi Shaw'ın gollerine yol açtı.

    Orta saha

    Sam Coffey (7/10):

    İlk yarıda iyi bir fırsat yakaladı ancak şutu az farkla dışarı çıktı. Topu iyi taşıdı ancak bire bir mücadelelerde zorlandı.

    Laura Blindkilde Brown (7/10):

    İyi mücadele etti, derin bölgelerde topu güvenli bir şekilde kontrol etti ve her şey yolunda gitmese de ileriye çıkmaktan çekinmedi.

    Vivianne Miedema (8/10):

    Spurs'un sadece Shaw'a karşı savunmaya odaklanamamasını sağlamak için topun olmadığı yerlerde iyi hareketler sergiledi ve topun olmadığı durumlarda da çok çalıştı.

    Saldırı

    Kerolin (8/10):

    Hiç de en patlayıcı oyunu değildi, arada sırada sinir bozucu anlar yaşadı, ama yine de bir gol attı ve bir asist yaptı. Bu, en iyi formunda olmasa bile ne kadar tehlikeli olabileceğinin bir göstergesi.

    Khadija Shaw (10/10):

    Olağanüstüydü. Çok soğukkanlıydı, aynı zamanda topun olmadığı yerlerdeki hareketleriyle gol pozisyonlarına girme konusunda da harikaydı, özellikle ilk goldeki reaksiyonu muhteşemdi. Kendi ceza sahasında yaptığı önemli kafa vuruşlarıyla savunma konusundaki katkısı da asla göz ardı edilmemeli.

    Lauren Hemp (8/10):

    Doğrudan yaklaşımı ve top sürme hızıyla sol kanatta sürekli bir tehdit oluşturdu. Sadece bir asist yaptı ama bu, ne kadar büyük bir yıkım yarattığını tam olarak yansıtmıyor.

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Sydney Lohmann (6/10):

    Miedema'ya dinlenme fırsatı vermek için oyuna girdiğinde maçın kaderi çoktan belirlenmişti, bu yüzden yaratabileceği etki sınırlıydı.

    Laura Coombs (6/10):

    Lohmann gibi o da pek bir iz bırakamadı, özellikle de kaybedecek hiçbir şeyi olmayan Spurs'un tüm gücüyle bastırdığı bir ortamda.

    Iman Beney (N/A):

    Son birkaç dakikada sağ bekte Casparij'in yerine oyuna girdi.

    Leila Ouahabi (N/A):

    Bir başka son dakika değişikliği.

    Andree Jeglertz (7/10):

    En iyi kadrosunu sahaya sürdü ve muhteşem bir sonuç elde etti. Skorun da etkisiyle yedek kulübesini kullanıp oyunculara dinlenme fırsatı verebildi. City'nin 10 yıldır beklediği ilk WSL şampiyonluğuna bir adım daha yaklaştı.

