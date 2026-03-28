GFX Man City WSL
Manchester City Kadınlar Takımı’nın Manchester United Karşısındaki Oyuncu Puanları: WSL şampiyonluğuna aday takım Old Trafford’da fırtına gibi esti; Vivianne Miedema ise gecenin yıldızı oldu

Cumartesi öğleden sonra Old Trafford'da Manchester City'nin Manchester United'ı 3-0'lık ezici bir galibiyetle mağlup ettiği maçta Vivianne Miedema tüm dikkatleri üzerine çekti ve takımını 10 yıl sonra ilk Kadınlar Süper Ligi şampiyonluğuna doğru büyük bir adım attırdı. Miedema'nın ilk yarıda iki dakika içinde attığı iki kafa golü, City'ye hızlı bir başlangıç sağladı ve rakibin asla yakalayamayacağı rahat bir üstünlük kurdu. Kerstin Casparij ise ikinci yarıda skoru belirleyen golü atarak Andree Jeglertz'in takımını ligin zirvesinde 11 puan farkla liderliğe taşıdı.

Maçın başlamasından önce kadrolar açıklandığında, United için durum pek hayra alamet görünmüyordu. Kırmızı Şeytanlar yedek kulübesine sadece iki deneyimli saha oyuncusu yazabilmişti ve üç gün önce Bayern Münih’e karşı zorlu bir Şampiyonlar Ligi ilk maçı oynamıştı. Öte yandan City, Asya Kupası’nda forma giyen dört oyuncusunu kadroya geri katmış ve bunlardan üçü ilk 11’de yer almış olduğundan, bir önceki maça göre daha dinç ve güçlüydü. Bu his, maçın ilk 20 dakikasında da kendini gösterdi; City, ev sahibi takımı domine etti ve durmaksızın saldırarak hak ettiği 2-0'lık üstünlüğü elde etti.

Lauren Hemp'in çapraz direğe çarpan şutundan saniyeler sonra, Miedema 17. dakikada yakın direğe yaptığı kafa vuruşuyla Phallon Tullis-Joyce'u geçerek skoru açtı. Saniyeler içinde skor 2-0 oldu; Miedema, bu kez Casparij'in havadan attığı ortada, United savunmasının tamamen dağınık olduğu bir anda ceza sahasında tamamen boşta kalan Hollanda milli takım arkadaşı ve WSL'nin tüm zamanların en golcü oyuncusu olan Miedema'ya bir kafa vuruşuyla golü attı. Rebecca Knaak da kısa süre sonra üçüncü golü attığını sandı, ancak kafa vuruşu, seyircilerin çoğunun anlayamadığı nedenlerle geçersiz sayıldı.

Bu erteleme, United'ı büyük ölçüde elinden kaçan bir maçta tuttu, ta ki Casparij ikinci yarıdan kısa bir süre sonra skoru kesinleştirene kadar. Arka direkteki vuruşu, City'nin muhteşem bir hızlı kontra atağını tamamladı. Bu atak, Miedema'nın Hemp'i serbest bırakmak için yaptığı akıllı pasla başladı ve sol kanattan gelen kanat oyuncusunun muhteşem ortasıyla devam etti; bu ortayı sağ bek ağlara gönderdi.

Skor, maçın gidişatını yansıtıyordu. United, Avrupa kupalarına katılma şansını ciddi tehlikeye atan bir mağlubiyette rekabet edemezken, City, düşman sahasında sergilediği muhteşem performans sayesinde 10 yıl sonra ilk WSL şampiyonluğuna çok yaklaştı.

GOAL, Old Trafford'daki Man City oyuncularını değerlendiriyor...

  • Manchester United v Manchester City - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Kaleci ve Savunma

    Ayaka Yamashita (6/10):

    Çok fazla kurtarış yapması gerekmedi ancak ortaları kontrol etmede oldukça titrekti. Neyse ki, bu hataları cezalandırılmadı.

    Kerstin Casparij (9/10):

    Hücumda ve savunmada muhteşemdi. Miedema'nın ikinci golü için harika bir orta yaptı, City'nin üçüncü golünü de güzel bir vuruşla attı.

    Jade Rose (8/10):

    United'ın hücumuna gol kokusu bile tattırmayan City savunmasının sağlam bir parçasıydı.

    Rebecca Knaak (8/10):

    Bir başka güçlü performansıyla Rose ile olan harika uyumunu sergiledi. Çoğu kişinin nedenini bilmediği bir sebepten dolayı geçersiz sayılan kafa vuruşuyla gol atamaması şanssızlıktı.

    Alex Greenwood (8/10):

    Saha boyunca iyi bir hareketlilik sergiledi, hatta maçın ilk saniyelerinde neredeyse gol atıyordu. Miedema'nın skoru açan kafa vuruşunu da içeren muhteşem köşe vuruşları yaptı.

  • Manchester United v Manchester City - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Orta saha

    Sam Coffey (8/10):

    Saha içinde çok geniş bir alanı kapladı, ikili mücadelelerin çoğunu kazandı ve top hakimiyetinde mükemmeldi.

    Yui Hasegawa (7/10):

    Kulüp maçlarına çok düzgün bir dönüş yaptı. Topla harika bir performans sergiledi ve gol atabilirdi, ancak büyük bir fırsatı kaçırdı.

    Vivianne Miedema (9/10):

    Her alanda muhteşemdi. İki harika kafa golü attı, üçüncü golün hazırlığında muhteşem bir pas verdi ve topu elinde tutmadığında da çok çalıştı, ikili mücadelelerin çoğunu kazandı.

  • Manchester United v Manchester City - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Saldırı

    Aoba Fujino (7/10):

    City'nin hücum oyununda diğerleri kadar merkezi bir rol oynamadı, ancak oyuna girdiğinde rakibe ciddi sorunlar çıkardı ve maçın başında bir gol atabilirdi. Topun olmadığı anlarda da çok çalıştı.

    Khadija Shaw (7/10):

    Tullis-Joyce'u harika bir kurtarışa zorlayan bir şut ve Hemp'in ortasına kayarak ulaşmaya çalıştığı ancak kaçırdığı pozisyon dışında pek fazla şansı olmadı. Ancak bununla yetinmedi, topun içinde ve dışında birçok iyi iş çıkararak takıma büyük katkı sağladı.

    Lauren Hemp (8/10):

    Tüm öğleden sonra sol kanatta ortalığı kasıp kavurdu ve Casparij'in golünü de içeren bazı mükemmel ortalar yaptı.

  • Manchester United v Manchester City - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Kerolin (7/10):

    Maçın son 20 dakikasında, City'nin rahat bir galibiyetle maçı bitirmeye hazırlandığı sırada Miedema'nın yerine oyuna girdi. Yine de, nadir bir fırsatla orta sahada oynadığı bu maçta, rakip oyuncuları atlatmak ve City'yi ileriye taşımak için mükemmel top kontrolü ve hızlı ayak hareketlerini sergileyerek bazı güzel anlar yaşattı.

    Mary Fowler (N/A):

    Son birkaç dakikada oyuna girdi.

    Andree Jeglertz (8/10):

    Asya Kupası'ndan dönen oyuncularla ilgili bazı zorlu kadro kararları vermek zorunda kaldı ve takımı muhteşem bir galibiyet elde ederken tüm kararlarında isabetli oldu.

FA Cup
Birmingham City Women crest
Birmingham City Women
BIC
M.City crest
M.City
MCI