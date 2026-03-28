Manchester City Kadınlar Takımı’nın Manchester United Karşısındaki Oyuncu Puanları: WSL şampiyonluğuna aday takım Old Trafford’da fırtına gibi esti; Vivianne Miedema ise gecenin yıldızı oldu

Maçın başlamasından önce kadrolar açıklandığında, United için durum pek hayra alamet görünmüyordu. Kırmızı Şeytanlar yedek kulübesine sadece iki deneyimli saha oyuncusu yazabilmişti ve üç gün önce Bayern Münih’e karşı zorlu bir Şampiyonlar Ligi ilk maçı oynamıştı. Öte yandan City, Asya Kupası’nda forma giyen dört oyuncusunu kadroya geri katmış ve bunlardan üçü ilk 11’de yer almış olduğundan, bir önceki maça göre daha dinç ve güçlüydü. Bu his, maçın ilk 20 dakikasında da kendini gösterdi; City, ev sahibi takımı domine etti ve durmaksızın saldırarak hak ettiği 2-0'lık üstünlüğü elde etti.

Lauren Hemp'in çapraz direğe çarpan şutundan saniyeler sonra, Miedema 17. dakikada yakın direğe yaptığı kafa vuruşuyla Phallon Tullis-Joyce'u geçerek skoru açtı. Saniyeler içinde skor 2-0 oldu; Miedema, bu kez Casparij'in havadan attığı ortada, United savunmasının tamamen dağınık olduğu bir anda ceza sahasında tamamen boşta kalan Hollanda milli takım arkadaşı ve WSL'nin tüm zamanların en golcü oyuncusu olan Miedema'ya bir kafa vuruşuyla golü attı. Rebecca Knaak da kısa süre sonra üçüncü golü attığını sandı, ancak kafa vuruşu, seyircilerin çoğunun anlayamadığı nedenlerle geçersiz sayıldı.

Bu erteleme, United'ı büyük ölçüde elinden kaçan bir maçta tuttu, ta ki Casparij ikinci yarıdan kısa bir süre sonra skoru kesinleştirene kadar. Arka direkteki vuruşu, City'nin muhteşem bir hızlı kontra atağını tamamladı. Bu atak, Miedema'nın Hemp'i serbest bırakmak için yaptığı akıllı pasla başladı ve sol kanattan gelen kanat oyuncusunun muhteşem ortasıyla devam etti; bu ortayı sağ bek ağlara gönderdi.

Skor, maçın gidişatını yansıtıyordu. United, Avrupa kupalarına katılma şansını ciddi tehlikeye atan bir mağlubiyette rekabet edemezken, City, düşman sahasında sergilediği muhteşem performans sayesinde 10 yıl sonra ilk WSL şampiyonluğuna çok yaklaştı.

GOAL, Old Trafford'daki Man City oyuncularını değerlendiriyor...