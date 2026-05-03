Rebecca Knaak Man City
Ameé Ruszkai

Çeviri:

Manchester City Kadınlar Takımı'nın Liverpool Maçı Oyuncu Değerlendirmeleri: Rebecca Knaak, sen bir kahramansın! Son dakikalarda attığı kafa golü, gergin bir liderlik mücadelesinde WSL şampiyonluk yarışında büyük bir galibiyet getirdi

Pazar günü Rebecca Knaak'ın son dakikalarda attığı paha biçilmez galibiyet golüyle Liverpool'u 1-0 mağlup eden Manchester City Kadınlar Süper Ligi'ndeki kaderini kendi elinde tutmaya devam ediyor. Cityzens bir kez daha puan kaybedip şampiyonluğu kaçıracak ve Arsenal'e fırsat verecek gibi görünüyordu. Ancak Khadija Shaw ve Kerolin gibi yıldız isimlerin fırsatları kaçırmasının ardından, uzatma dakikalarında stoper Knaak ortaya çıktı ve kafayla attığı golle takımını 10 yıl sonra ilk lig şampiyonluğuna bir adım daha yaklaştırdı.

Şubat ayında City'nin 11 puanlık farkla zirveye oturduğu dönemden daha büyük bir liderlik farkı, WSL tarihinde hiçbir takımın elinde olmamıştı; aynı şekilde şampiyonluk yarışında hiçbir takım 7 puanlık bir avantajı da kaybetmemişti. Ancak son haftalarda bu fark giderek azaldı; Andree Jeglertz'in takımı, Arsenal, Aston Villa ve Brighton karşısında puanlar kaybetti ve bu çöküş, lig tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir durum olma potansiyeli taşıyordu.

Bu maça girerken ligin sondan üçüncü sırasında yer alan Reds, ligdeki konumunun gösterdiği kadar kötü bir takım değil, ancak City, Knaak'ın kahramanlık gösterisinden çok önce bu maçı bitirecek kadar bolca fırsat yakaladı.

İlk fırsatlar Liverpool'a geldi. İlk beş dakika içinde Aurelie Csillag iyi bir fırsatı kafayla kaçırdı, Ayaka Yamashita, Denise O'Sullivan'ın zorlu bir kurtarışına maruz kaldı ve Grace Fisk köşe vuruşundan direğe çarptı; Jenna Clark da City kendi fırsatını yaratamadan önce kafayla kaleyi ıskaladı. Kötü bir başlangıç yapmasına ve geçen sezon Cityzens tarafından kovulan Gareth Taylor'ın çalıştırdığı takımın sürekli baskısı altında kalmasına rağmen, ev sahibi takım ilk fırsatı değerlendirmeliydi, ancak Lauren Hemp'in harika çalışmasının ardından Shaw, Jennifer Falk'ı geçemedi.

İkinci yarıda ise durum biraz farklıydı. City maça hızlı başladı ve bu kez baskı altında kalan taraf Liverpool oldu, ancak ev sahibi takım yine de pek net gol fırsatı yaratamadı. Kerolin, saatin 60. dakikasını biraz geçtikten sonra Shaw'un pasıyla büyük bir fırsat yakaladı, ancak Falk, kalesini gole kapatmak için muhteşem bir kurtarış yaptı. İsveçli kaleci, uzatma dakikalarında da Shaw'un kafa vuruşunu çelerek büyük bir kurtarışa imza attı. Bu olaydan önce Liverpool, tekrar öne geçmeye çok yaklaşmıştı. Kırmızılar'ın en golcü oyuncusu Beata Olsson, tamamen boş pozisyonda ceza sahasına girdi, ancak kafa vuruşunu kaleyi ıskaladı.

Maçın uzatma dakikalarına girilirken, City sonunda golü buldu. Lideri golden uzak tutmak için arka arkaya kurtarışlar yapan Falk, Knaak'ın oldukça zayıf kafa vuruşunu bir şekilde tutamadı ve topu kendi kalesine göndererek mavi formalıların büyük sevinç ve rahatlama yaşamasına neden oldu. WSL şampiyonluğu City'nin elinde kaldı ve son gün West Ham'ı yenmesi halinde, 2016'dan bu yana bu turnuvada ilk kez şampiyonluğa ulaşacak.

GOAL, Joie Stadyumu'ndaki City oyuncularını değerlendiriyor...

    Kaleci ve Savunma

    Ayaka Yamashita (6/10):

    Fazla işi yoktu, ancak maçın başında iyi ve önemli bir kurtarış yaptı.

    Kerstin Casprij (6/10):

    Kolay bir gün değildi ama görevini iyi yerine getirdi, maç ilerledikçe savunmada kendini geliştirdi ve aynı zamanda hücumda da etkili oldu.

    Jade Rose (6/10):

    City, arka alandaki toplarla yakalandığında düzenli olarak arka sahayı temizledi.

    Rebecca Knaak (6/10):

    Savunmada bazı şüpheli anlar yaşadı ama maçın sonlarında attığı galibiyet golüyle bunu fazlasıyla telafi etti.

    Alex Greenwood (7/10):

    Liverpool, City'yi ciddi baskı altına aldığında, özellikle ikinci yarının bazı kritik anlarında çok önemli müdahalelerde bulundu. Knaak'ın golüne de korner vuruşunu yaptı.

    Orta saha

    Yui Hasegawa (6/10):

    Özellikle O'Sullivan'ın baskısı altında zorlandı ve bazı kritik bölgelerde topu kaybetti. Yine de genel olarak top hakimiyetinde iyiydi ve atakları başlatmak için bazı önemli paslar verdi.

    Sam Coffey (5/10):

    Hasegawa gibi, baskı altında zor anlar yaşadı, ikili mücadelelerde zorlandı ve her zaman bir şeyler yapmaya çalışsa da, bunlar nadiren sonuç verdi.

    Kerolin (5/10):

    Doğrudan oyun stili ve iyi hareketleriyle bazı iyi fırsatlar yarattı, ancak büyük şansı daha soğukkanlı bir şekilde değerlendirmeliydi.

    Saldırı

    Aoba Fujino (6/10):

    Her şey yolunda gitmeyen bir başka oyuncu daha, ancak o pes etmedi, sürekli bir tehdit oluşturdu ve savunmada çok iyi işler çıkardı.

    Khadija Shaw (5/10):

    En iyi günü değildi. Çoğu şutu zor bölgelerden gelse de, değerlendiremediği birkaç büyük fırsat yakaladı.

    Lauren Hemp (7/10):

    Öğleden sonra boyunca City'nin en iyi oyuncusu ve en büyük tehdidi oldu. Takımının en iyi fırsatlarının çoğunu yarattı.

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Mary Fowler (Bilgisi yok):

    Son beş dakikada oyuna girdi.

    Laura Coombs (Yok):

    Emekliliğini açıklamasının ardından oyuna sonradan girdi.

    Andree Jeglertz (5/10):

    Oyuncu değişikliklerinde daha proaktif olabilirdi. Genellikle oyunun akışına bıraktı ve bu neredeyse pahalıya mal olacaktı.

