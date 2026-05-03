Manchester City Kadınlar Takımı'nın Liverpool Maçı Oyuncu Değerlendirmeleri: Rebecca Knaak, sen bir kahramansın! Son dakikalarda attığı kafa golü, gergin bir liderlik mücadelesinde WSL şampiyonluk yarışında büyük bir galibiyet getirdi

Şubat ayında City'nin 11 puanlık farkla zirveye oturduğu dönemden daha büyük bir liderlik farkı, WSL tarihinde hiçbir takımın elinde olmamıştı; aynı şekilde şampiyonluk yarışında hiçbir takım 7 puanlık bir avantajı da kaybetmemişti. Ancak son haftalarda bu fark giderek azaldı; Andree Jeglertz'in takımı, Arsenal, Aston Villa ve Brighton karşısında puanlar kaybetti ve bu çöküş, lig tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir durum olma potansiyeli taşıyordu.

Bu maça girerken ligin sondan üçüncü sırasında yer alan Reds, ligdeki konumunun gösterdiği kadar kötü bir takım değil, ancak City, Knaak'ın kahramanlık gösterisinden çok önce bu maçı bitirecek kadar bolca fırsat yakaladı.

İlk fırsatlar Liverpool'a geldi. İlk beş dakika içinde Aurelie Csillag iyi bir fırsatı kafayla kaçırdı, Ayaka Yamashita, Denise O'Sullivan'ın zorlu bir kurtarışına maruz kaldı ve Grace Fisk köşe vuruşundan direğe çarptı; Jenna Clark da City kendi fırsatını yaratamadan önce kafayla kaleyi ıskaladı. Kötü bir başlangıç yapmasına ve geçen sezon Cityzens tarafından kovulan Gareth Taylor'ın çalıştırdığı takımın sürekli baskısı altında kalmasına rağmen, ev sahibi takım ilk fırsatı değerlendirmeliydi, ancak Lauren Hemp'in harika çalışmasının ardından Shaw, Jennifer Falk'ı geçemedi.

İkinci yarıda ise durum biraz farklıydı. City maça hızlı başladı ve bu kez baskı altında kalan taraf Liverpool oldu, ancak ev sahibi takım yine de pek net gol fırsatı yaratamadı. Kerolin, saatin 60. dakikasını biraz geçtikten sonra Shaw'un pasıyla büyük bir fırsat yakaladı, ancak Falk, kalesini gole kapatmak için muhteşem bir kurtarış yaptı. İsveçli kaleci, uzatma dakikalarında da Shaw'un kafa vuruşunu çelerek büyük bir kurtarışa imza attı. Bu olaydan önce Liverpool, tekrar öne geçmeye çok yaklaşmıştı. Kırmızılar'ın en golcü oyuncusu Beata Olsson, tamamen boş pozisyonda ceza sahasına girdi, ancak kafa vuruşunu kaleyi ıskaladı.

Maçın uzatma dakikalarına girilirken, City sonunda golü buldu. Lideri golden uzak tutmak için arka arkaya kurtarışlar yapan Falk, Knaak'ın oldukça zayıf kafa vuruşunu bir şekilde tutamadı ve topu kendi kalesine göndererek mavi formalıların büyük sevinç ve rahatlama yaşamasına neden oldu. WSL şampiyonluğu City'nin elinde kaldı ve son gün West Ham'ı yenmesi halinde, 2016'dan bu yana bu turnuvada ilk kez şampiyonluğa ulaşacak.

GOAL, Joie Stadyumu'ndaki City oyuncularını değerlendiriyor...