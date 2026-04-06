Manchester City Kadınlar Takımı'nın Birmingham Maçı Oyuncu Değerlendirmeleri: Khadija Shaw'un golü, Chelsea ile oynanacak heyecan verici FA Cup yarı final maçının önünü açtı

Bu, Birmingham'ın iyi oynamadığı anlamına gelmez. Son altı maçında beş galibiyetle bu karşılaşmaya gelen Blues, yüksek pres uyguladı ve net gol fırsatları yaratamasa da konuk takımı savunmada sarsılmaya zorladı. Ancak bu olumlu gelişmelere rağmen, öne geçen taraf City oldu; Shaw, Iman Beney'in muhteşem pasını değerlendirerek 27. maçında sezonun 21. golünü attı.

WSL lideri, bu skoru artırmak için bir dizi fırsat yakaladı ancak Shaw'un açılışı yaptığı golde sergilediği o kusursuz vuruşu bir türlü bulamadı. Lauren Hemp yakın mesafeden bir vole vuruşunu az farkla ıskaladı, Laura Coombs, Hemp'in ortasından gelen kafasını dışarıya saptırdı ve Aoba Fujino'nun zayıf şutu Lucy Thomas'a çarptı. Tüm bunlar, Shaw'un defleksiyonla direğe çarpan şutuyla skoru ikiye katlamaya en yakın olan anlardan önceydi.

Skor 1-0 kalırken, kaçırılan bu fırsatların Manchester ekibine pahalıya mal olabileceği hissi vardı, özellikle de Birmingham pozitif oyununu sürdürürken, top hakimiyetini iyi kuruyor ve presiyle rakibin savunmasını zorlamaya devam ediyordu. Ancak Blues, bunu ciddi bir şansa dönüştüremedi ve kaleyi isabetli bir şut atamasa da başı dik bir şekilde maçı tamamladı.

City, yedek kulübesinden gelen desteğin de yardımıyla ikinci gol için son dakikalarda baskı kurdu. Yui Hasegawa, Thomas'ı iki harika kurtarışa zorlarken, Rebecca Knaak'ın kafa vuruşu ise üst direğe çarparak dışarı çıktı. Ancak daha büyük bir farka gerek kalmadı. WSL şampiyonu, maçı bitirip ikinci lig liderini eleyerek, aynı gün Tottenham'ı yenen Chelsea ile gelecek ay oynanacak heyecan verici FA Cup yarı finaline yükseldi.

