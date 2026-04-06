Khadija Shaw Man City Women 2025-26
Manchester City Kadınlar Takımı'nın Birmingham Maçı Oyuncu Değerlendirmeleri: Khadija Shaw'un golü, Chelsea ile oynanacak heyecan verici FA Cup yarı final maçının önünü açtı

Khadija Shaw'un erken golü, Manchester City'nin Chelsea ile oynayacağı heyecan verici FA Cup yarı finaline çıkmasına yardımcı oldu. Kadınlar Süper Ligi lideri, Pazartesi akşamı ikinci ligin zirvesinde yer alan Birmingham'ı 1-0 mağlup etti. Cityzens, bu turnuvada daha alt ligden bir takıma karşı hiç yenilgiye uğramamıştı ve formda olan ev sahibi takım iyi bir performans sergilese de, Shaw'un maçın henüz sekizinci dakikasında skoru açmasıyla bu rekorun bozulma tehlikesi pek görülmedi.

Bu, Birmingham'ın iyi oynamadığı anlamına gelmez. Son altı maçında beş galibiyetle bu karşılaşmaya gelen Blues, yüksek pres uyguladı ve net gol fırsatları yaratamasa da konuk takımı savunmada sarsılmaya zorladı. Ancak bu olumlu gelişmelere rağmen, öne geçen taraf City oldu; Shaw, Iman Beney'in muhteşem pasını değerlendirerek 27. maçında sezonun 21. golünü attı.

WSL lideri, bu skoru artırmak için bir dizi fırsat yakaladı ancak Shaw'un açılışı yaptığı golde sergilediği o kusursuz vuruşu bir türlü bulamadı. Lauren Hemp yakın mesafeden bir vole vuruşunu az farkla ıskaladı, Laura Coombs, Hemp'in ortasından gelen kafasını dışarıya saptırdı ve Aoba Fujino'nun zayıf şutu Lucy Thomas'a çarptı. Tüm bunlar, Shaw'un defleksiyonla direğe çarpan şutuyla skoru ikiye katlamaya en yakın olan anlardan önceydi.

Skor 1-0 kalırken, kaçırılan bu fırsatların Manchester ekibine pahalıya mal olabileceği hissi vardı, özellikle de Birmingham pozitif oyununu sürdürürken, top hakimiyetini iyi kuruyor ve presiyle rakibin savunmasını zorlamaya devam ediyordu. Ancak Blues, bunu ciddi bir şansa dönüştüremedi ve kaleyi isabetli bir şut atamasa da başı dik bir şekilde maçı tamamladı. 

City, yedek kulübesinden gelen desteğin de yardımıyla ikinci gol için son dakikalarda baskı kurdu. Yui Hasegawa, Thomas'ı iki harika kurtarışa zorlarken, Rebecca Knaak'ın kafa vuruşu ise üst direğe çarparak dışarı çıktı. Ancak daha büyük bir farka gerek kalmadı. WSL şampiyonu, maçı bitirip ikinci lig liderini eleyerek, aynı gün Tottenham'ı yenen Chelsea ile gelecek ay oynanacak heyecan verici FA Cup yarı finaline yükseldi.

GOAL, St. Andrew's'daki Man City oyuncularını değerlendiriyor...

  • Kaleci ve Savunma

    Khiara Keating (7/10):

    Maça biraz tedirgin başladı ancak oyun ilerledikçe kendine güveni arttı ve Birmingham'ı durdurmak için müdahalelerini düzenli olarak iyi zamanladı. 

    Iman Beney (7/10):

    Shaw'ın açılış golü için harika bir pas verdi; bu, sağlam bir performansın en önemli anıydı.

    Jade Rose (7/10):

    Top hakimiyeti harikaydı ve ikili mücadelelerde nadiren yenildi; bu sayede bazı sallantılı anlara rağmen City'nin savunması aşılmadı.

    Alex Greenwood (6/10):

    Onun kalitesinde bir oyuncu için zaman zaman top hakimiyetinde şaşırtıcı derecede dikkatsizdi.

    Leila Ouahabi (6/10):

    Savunmada nispeten iyiydi ancak son vuruşlarında sıklıkla israfçı davrandı.

    Orta saha

    Sam Coffey (7/10):

    Orta sahada daha geriye çekilerek, düzenli olarak savunmadan topu alıp City'yi sahada ilerletti. Top hakimiyetinde isabetliydi ve birçok ikili mücadeleden galip çıktı.

    Yui Hasegawa (8/10):

    Topu iyi dolaştırdı, top kaybı anlarında aktif olarak savunmaya katıldı ve Thomas'tan iki kez harika kurtarışlar kopararak City'nin ikinci golünü atmaya çok yaklaştı.

    Laura Coombs (6/10):

    Çoğu ikili mücadelede zorlandı ancak topla iyi iş çıkardı ve derinlerden yaptığı koşularla canlı bir oyun sergiledi, düzenli olarak ataklara dahil oldu.

  • Saldırı

    Aoba Fujino (6/10):

    Maç boyunca inişli çıkışlı bir performans sergiledi; bazı iyi anları, sessiz kaldığı dönemlerle dengelendi.

    Khadija Shaw (8/10):

    Tek büyük şansını mükemmel bir şekilde değerlendirdi ve iyi bir vuruşunun direkten dönmesiyle ikinci golü atmaya çok yaklaştı. Duran toplarda da savunmada önemli bir rol oynadı.

    Lauren Hemp (8/10):

    Maç boyunca canlıydı, harika ortalarla fırsatlar yarattı ve kendisi de iyi pozisyonlara girdi. Pres konusunda da büyük enerji kattı.

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Kerolin (6/10):

    Maçı etkilemek için bolca zamanı vardı ancak topa pek dokunamadı, ancak maçın sonlarında Hasegawa için harika bir fırsat yarattı.

    Mary Fowler (7/10):

    O da topa pek dokunamadı ama dokunduğunda birkaç güzel pas ve olumlu yaklaşımıyla etkili oldu.

    Kerstin Casparij (6/10):

    Topa sahipken birkaç dikkatsiz an yaşadı ancak daha sonra toparlanarak City'nin maçı kazanmasına yardımcı oldu. 

    Rebecca Knaak (N/A):

    City maçı bitirirken oyuna geç girdi. Maçın son dakikalarında çubuğa çarpan muhteşem bir kafa vuruşuyla gol atamamasının şanssızlığı yaşadı. 

    Andree Jeglertz (7/10):

    Birkaç oyuncuyu dinlendirmek için yaptığı rotasyonlarla doğru dengeyi yakaladı ve sürpriz bir yenilgiyi önledi. Takımının galibiyeti garantilemesi için yedek kulübesini de iyi kullandı.

