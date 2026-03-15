Manchester City Kadınlar Takımı'nın Aston Villa Karşısındaki Oyuncu Puanları: WSL lideri takımın hayal kırıklığı yaratan beraberlikte gol bulamamasının ardından Khadija Shaw sessiz kalırken Kerolin zorlandı

Manchester City'nin Kadınlar Süper Ligi şampiyonluğuna doğru ilerleyişi, pazar günü liderin Aston Villa ile 0-0 berabere kalmasıyla bir miktar yavaşladı. Andree Jeglertz'in takımı, ligin en zayıf savunmasına karşı gol fırsatları yaratmakta zorlandı ve Khiara Keating'in muhteşem kurtarışları olmasaydı, sezonun üçüncü mağlubiyetini alabilirlerdi.

Uluslararası maç arası sonrasında City maça yavaş başladı ve Villa, Noelle Maritz ile neredeyse öne geçiyordu, ancak Keating ve Kerstin Casparij’in ortak müdahalesi golü engelledi. Ardından Keating, köşe vuruşunun ardından Anna Patten’ın yakın direğe yaptığı zekice vuruşu kurtarmak için tetikte olmak zorunda kaldı.

Kısa süre sonra Kirsty Hanson'ın vuruşu İngiltere milli takım kalecisini neredeyse yanılttığında Keating yine City'nin imdadına yetişti. Birkaç saniye sonra Chastity Grant'ın şutunu kurtaramasa da, direk City'yi kurtardı.

City, ilk yarının sonlarında nihayet ritmini buldu ve ikinci yarıda maçı domine etti. Rebecca Knaak ve Vivianne Miedema'nın kafa vuruşlarıyla skoru açmaya çok yaklaştılar, ancak her ikisi de Villa kalecisi Ellie Roebuck tarafından nispeten kolay bir şekilde kurtarıldı. Maçın sonlarında Alex Greenwood'un köşe vuruşu Grant tarafından çizgiden uzaklaştırıldı, ardından Roebuck, uzatma dakikalarında Sydney Lohmann'ın tehlikeli ortasını direğin yanından uzaklaştırdı.

Bu beraberlikle City, ikinci sıradaki Manchester United'ın 9 puan önünde yer alıyor, ancak Kırmızı Şeytanlar'ın bir maçı eksik ve iki hafta sonra Old Trafford'da yerel rakibini ağırlayacak.

GOAL, Villa Park'taki City oyuncularını değerlendirdi...

    Kaleci ve Savunma

    Khiara Keating (7/10):

    İlk yarıda birkaç tehlikeli an yaşadı ancak Patten ve Hanson'ın şutlarını muhteşem refleksleriyle kurtardı.

    Kerstin Casparij (6/10):

    Mümkün olduğunca sağ bekten ileriye çıkmaya çalıştı ancak Kerolin ile yaptığı kombinasyonlar yeterince sonuç vermedi.

    Jade Rose (8/10):

    Mükemmel bir müdahaleyle Kendall'ın erken bir gol atmasını engelledi ve o andan itibaren çok kendinden emin bir oyun sergiledi.

    Rebecca Knaak (8/10):

    Villa ceza sahasına ortalar yapmaya çalıştığında her seferinde yoluna çıkıyor gibiydi. İkinci yarının başında yaptığı kafa vuruşunun Roebuck tarafından kurtarılması talihsiz bir durumdu.

    Alex Greenwood (6/10):

    Duran toplar sorun yarattı ve çoğu savunma durumunda sağlamdı, ancak yine de bir sarı kart gördü.

    Orta saha

    Laura Blindkilde Brown (5/10):

    Eski kulübüne karşı oynadığı ilk yarıda kendini gösteremedi. İkinci yarıda biraz toparlandı, ancak yine de 60. dakikada oyundan alındı.

    Sam Coffey (4/10):

    Topu geri kazanma konusunda mücadeleci bir oyun sergiledi ancak topu eline aldığında çok verimsizdi. En iyi seviyesinden çok uzaktaydı.

    Vivianne Miedema (5/10):

    Birkaç kez Villa savunmasının arkasına sızarak tehlike yarattı, ancak 10 numara rolünden istediği gibi oyunu yönlendiremedi.

    Saldırı

    Kerolin (4/10):

    Maçın başında birkaç kez kaleyi ıskaladı ve maç boyunca karar verme yeteneği oldukça zayıftı. Brezilyalı oyuncu topu aldığında birçok atak sonuçsuz kaldı.

    Khadija Shaw (4/10):

    İlk 45 dakikada neredeyse hiç oyuna dahil olmadı. İkinci yarıda City'nin üstünlüğü artınca topa daha fazla sahip oldu, ancak şut vuruşlarında isabetli olamadı.

    Lauren Hemp (6/10):

    Hızı ve direkt driplingleriyle tehdit oluşturdu. Harika ortalarının hiçbirinin golle sonuçlanmaması onu şaşırtmış olmalı.

  • Yedekler ve Teknik Direktör

    Sydney Lohmann (6/10):

    Blindkilde Brown'un yerine oyuna girdikten sonra orta sahada topu iyi taşıdı. Maçın son dakikalarında Roebuck'un kurtarması gereken bir ortayla neredeyse gol atıyordu.

    Andree Jeglertz (5/10):

    Elindeki en güçlü 11'i sahaya sürdü, ancak oyuncuları ilk yarıda hiç oyuna giremedi. Yedek kulübesinde seçenek sıkıntısı vardı, ancak durumu değiştirmek için belki de daha fazla oyuncu değişikliği yapabilirdi.

