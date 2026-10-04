Manchester City Kadın Takımı, zor günler geçiren Arsenal karşısında aldığı nefes kesen geri dönüş galibiyetiyle WSL'deki kusursuz başlangıcını sürdürdü

Bu yenilgi, lig tablosunda kendisini son derece alışılmadık bir şekilde 10. sırada bulan Arsenal üzerindeki baskıyı daha da artırıyor. Zaman zaman topa sahip olma konusunda üstünlük kurmasına ve 16 şut girişiminde bulunmasına rağmen, savunmadaki zaaflar ve kötü maç yönetimi sonunda onlara pahalıya mal oldu.

Londra ekibi, iki kez öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve bu da savunmadaki ciddi kırılganlıkları gözler önüne serdi. Son düdüğün ardından teknik direktör Renee Slegers'ın deplasmana gelen taraftarları alkışladığı ve özür dilediği görüldü. Ancak takımın sezona kötü başlangıcına rağmen deplasman taraftarı buna cesaret verici alkışlarla karşılık verdi.