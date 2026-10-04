Getty Images Sport
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Manchester City Kadın Takımı, zor günler geçiren Arsenal karşısında aldığı nefes kesen geri dönüş galibiyetiyle WSL'deki kusursuz başlangıcını sürdürdü
Manchester City geri dönüşle galibiyeti aldı
Manchester City, Academy Stadium'da Arsenal'ı dramatik bir maçın ardından 4-2 mağlup etti. Konuk ekip Lisa Baum ve Alessia Russo'nun golleriyle iki kez öne geçti, ancak City geri dönmek için büyük karakter ortaya koydu. Lauren Hemp ilk yarının bitimine kısa süre kala anında yanıt verdi ve ev sahibi ekip sonunda ikinci yarıda rakibini baskı altına alarak maçı kazandı. Bu sonuçla City ligdeki ilk beş maçının tamamını kazanırken, Arsenal şimdiden liderin 10 puan gerisine düştü.
- Getty Images Sport
Hemp ve Shaw geri dönüşü tamamladı
Arsenal, Russo'nun devrenin hemen ardından yeniden üstünlüğü sağlamasıyla maçı kontrol ediyor gibi görünüyordu. Ancak Manchester City kısa sürede oyunu tersine çevirdi. Oyuna sonradan giren Kerstin Casparij anında etki yarattı ve 63. dakikada, oyuna dahil olduktan sadece birkaç dakika sonra harika bir beraberlik golü attı. Ardından Hemp, kalecinin bacaklarının arasından yaptığı soğukkanlı vuruşla City'yi maçta ilk kez öne geçirdi. Khadija Shaw ise daha sonra Leah Williamson'ı çalımla geçip şutunu ağlara göndererek galibiyeti perçinledi ve ikinci yarıdaki müthiş performansı tamamladı.
Arsenal, hücum etme niyetine rağmen zorlanıyor
Bu yenilgi, lig tablosunda kendisini son derece alışılmadık bir şekilde 10. sırada bulan Arsenal üzerindeki baskıyı daha da artırıyor. Zaman zaman topa sahip olma konusunda üstünlük kurmasına ve 16 şut girişiminde bulunmasına rağmen, savunmadaki zaaflar ve kötü maç yönetimi sonunda onlara pahalıya mal oldu.
Londra ekibi, iki kez öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve bu da savunmadaki ciddi kırılganlıkları gözler önüne serdi. Son düdüğün ardından teknik direktör Renee Slegers'ın deplasmana gelen taraftarları alkışladığı ve özür dilediği görüldü. Ancak takımın sezona kötü başlangıcına rağmen deplasman taraftarı buna cesaret verici alkışlarla karşılık verdi.
- Getty Images Sport
Sırada ne var?
Milli maç arasının ardından iki takım da kritik karşılaşmalarla WSL’e geri dönüyor. Arsenal, 17 Ekim Cumartesi günü Birmingham City ile karşı karşıya geldiğinde toparlanıp sendeleyen sezonunu kurtarmaya çalışacak. Bu arada Manchester City, 18 Ekim Pazar günü Brighton’ı ağırladığında yurt içindeki kusursuz serisini uzatmayı hedefleyecek.
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