Manchester City Kadın Takımı'nın Brighton Maçı Oyuncu Değerlendirmeleri: WSL şampiyonluk yarışında sürpriz mi?! Şampiyonluğa yakın takım şok bir yenilgiye uğrarken Alex Greenwood ve Rebecca Knaak çok yoruldu

City maça hızlı başladı, Brighton ceza sahası çevresinde sürekli topu geri kazandı ve 5. dakikada Kerolin’in ceza sahası kenarından attığı şutun defans oyuncusuna çarpıp üst köşeye girmesiyle öne geçti. Khadija Shaw da birkaç saniye sonra skoru 2-0'a getirmeliydi, ancak şutu direkten geri döndü. Öte yandan Maya Yamashita, çılgın bir başlangıçta diğer tarafta Fran Kirby'nin yakın mesafeden şutunu kurtarmak için elinden geleni yaptı.

Maç bundan sonra sakinleşti ve Kerolin, ilk yarı bitmeden kısa bir süre önce Shaw'un pasıyla kaleciyle karşı karşıya kaldı ve skoru 2-0'a getirmek için altın bir fırsat yakaladı, ancak şutu Chiamaka Nnadozie tarafından kurtarıldı. City, bu fırsatları değerlendirememesinin bedelini de ödedi, çünkü Amerikalı forvet Madison Haley, ilk yarının uzatma dakikalarında alt köşeye şutunu göndererek skoru eşitledi.

İkinci yarının başında Kiko Seike, City'nin sol kanadında Alex Greenwood'un arkasına sızarak Yamashita'nın yakın direğinden şutunu ağlara gönderdi ve skoru tersine çevirdi. City kalecisi daha sonra hızlı bir çıkışla Haley'i durdurdu, ancak ikinci yarının ortalarında Haley'in şutunu bir kez daha kurtardıktan sonra, Brighton forveti en yükseğe çıkarak topu kafayla ağlara gönderdiğinde hiçbir şey yapamadı.

City maça geri dönmek için bastırdı ve Shaw, Nnadozie'yi geçerek düşük bir vuruşla teselli golünü attı, ancak konuk takım sonuçta mağlup oldu. Böylece City, bir maç eksiği olan ikinci sıradaki Chelsea'den 9 puan, daha da önemlisi, sezonun son ayında liderlere göre 3 maç fazlası olan üçüncü sıradaki Arsenal'den 11 puan farkla liderliğini sürdürdü.

