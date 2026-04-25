Seike Greenwood GFXGetty/GOAL
Manchester City Kadın Takımı'nın Brighton Maçı Oyuncu Değerlendirmeleri: WSL şampiyonluk yarışında sürpriz mi?! Şampiyonluğa yakın takım şok bir yenilgiye uğrarken Alex Greenwood ve Rebecca Knaak çok yoruldu

Manchester City'nin ligin bitimine birkaç maç kala Kadınlar Süper Ligi şampiyonluğunu garantileme umutları, Cumartesi günü Brighton'da 3-2'lik bir mağlubiyetle büyük bir darbe aldı. Kerolin, güney sahilinde şampiyonluğa çok yakın olan takıma erken bir üstünlük sağlamıştı; ancak Andree Jeglertz'in takımı, hücumda verimsiz ve savunmada çaresiz kalarak sezonun ligdeki üçüncü mağlubiyetini aldı.

City maça hızlı başladı, Brighton ceza sahası çevresinde sürekli topu geri kazandı ve 5. dakikada Kerolin’in ceza sahası kenarından attığı şutun defans oyuncusuna çarpıp üst köşeye girmesiyle öne geçti. Khadija Shaw da birkaç saniye sonra skoru 2-0'a getirmeliydi, ancak şutu direkten geri döndü. Öte yandan Maya Yamashita, çılgın bir başlangıçta diğer tarafta Fran Kirby'nin yakın mesafeden şutunu kurtarmak için elinden geleni yaptı.

Maç bundan sonra sakinleşti ve Kerolin, ilk yarı bitmeden kısa bir süre önce Shaw'un pasıyla kaleciyle karşı karşıya kaldı ve skoru 2-0'a getirmek için altın bir fırsat yakaladı, ancak şutu Chiamaka Nnadozie tarafından kurtarıldı. City, bu fırsatları değerlendirememesinin bedelini de ödedi, çünkü Amerikalı forvet Madison Haley, ilk yarının uzatma dakikalarında alt köşeye şutunu göndererek skoru eşitledi.

İkinci yarının başında Kiko Seike, City'nin sol kanadında Alex Greenwood'un arkasına sızarak Yamashita'nın yakın direğinden şutunu ağlara gönderdi ve skoru tersine çevirdi. City kalecisi daha sonra hızlı bir çıkışla Haley'i durdurdu, ancak ikinci yarının ortalarında Haley'in şutunu bir kez daha kurtardıktan sonra, Brighton forveti en yükseğe çıkarak topu kafayla ağlara gönderdiğinde hiçbir şey yapamadı.

City maça geri dönmek için bastırdı ve Shaw, Nnadozie'yi geçerek düşük bir vuruşla teselli golünü attı, ancak konuk takım sonuçta mağlup oldu. Böylece City, bir maç eksiği olan ikinci sıradaki Chelsea'den 9 puan, daha da önemlisi, sezonun son ayında liderlere göre 3 maç fazlası olan üçüncü sıradaki Arsenal'den 11 puan farkla liderliğini sürdürdü.

GOAL, Broadfield Stadyumu'ndaki City oyuncularını değerlendiriyor...

  • Brighton & Hove Albion v Manchester City - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Kaleci ve Savunma

    Ayaka Yamashita (6/10):

    Kirby ve Haley'nin (iki kez) şutlarını iyi kurtardı, ancak Seike'nin yakın direğe attığı güçlü şutla gol yemesi onu hayal kırıklığına uğratacaktır.

    Kerstin Casparij (5/10):

    Maçın başında sağ kanattan tehlike yarattı ancak en iyi formundan çok uzaktı. Duran toplardaki performansında tutarlılık yoktu.

    Jade Rose (6/10):

    City savunmasının en güvenilir oyuncusuydu ve maçın büyük bölümünde kendine güvenini ortaya koydu. Kirby'nin Haley'e beraberlik golünü hazırlayan muhteşem dokunuşuna aldanarak gol yedi.

    Rebecca Knaak (3/10):

    Haley ve Kirby'nin mükemmel uyumu karşısında sürekli pozisyonunu kaybetti. Geri dönmek için yeterli hızı yoktu ve Haley'nin ikinci golünün hazırlık aşamasında çok kötü bir şekilde açıkta kaldı.

    Alex Greenwood (3/10):

    City kaptanının berbat bir performans sergilediği maçta Seike tarafından alt üst edildi. İkinci yarıdaki her iki golde de yakalandı ve topu elindeyken de tedirgin görünüyordu.

  • Brighton & Hove Albion v Manchester City - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Orta saha

    Laura Blindkilde Brown (5/10):

    Brighton ceza sahası çevresinde birkaç güzel dokunuş sergiledi ancak orta sahadan oyuna hakim olamadı.

    Yui Hasegawa (5/10):

    Bazı güzel paslar attı ancak ikinci yarıda top kaybı yapmaya başlayınca giderek yorgun düştü.

    Kerolin (6/10):

    Topu geri kazanıp erken bir gol atarak iyi bir iş çıkardı. İlk yarı bitmeden önce skoru 2-0'a getirebilecek büyük bir fırsatı kaçırdı ve daha merkezi bir alanda her zamanki etkisini gösteremedi. İkinci yarının başında oyundan alınana kadar çok sık sık rakip oyuncular tarafından sıkıştırıldı.

  • Brighton & Hove Albion v Manchester City - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Saldırı

    Aoba Fujino (5/10):

    Dribbling yeteneği ile tehdit oluşturdu ancak bunu sonuçlandıracak vuruşları yapamadı.

    Khadija Shaw (5/10):

    Oyunu iyi yönlendirdi ve arka alana koşarken her zaman tehlikeli görünüyordu, ancak maçın sonlarında gol atana kadar her zamanki gibi kaleyi bulma yeteneği eksikti.

    Lauren Hemp (6/10):

    Brighton zaman zaman onun hızına ayak uyduramadı ve Shaw'un koşabileceği harika paslar verdi, ancak bunlar golle sonuçlanmadı. Belki de zorlanan Greenwood'a yardım etmek için daha fazla geriye dönüp destek verebilirdi.

  • Brighton & Hove Albion v Manchester City - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Mary Fowler (6/10):

    60. dakikadan önce Kerolin'in yerine oyuna girdikten sonra birkaç kez kalitesini gösterdi, ancak takımı geri dönüşe taşıyacak bir etki yaratamadı.

    Grace Clinton (6/10):

    Şubat ayından bu yana ilk kez sahaya çıktı ve 20 dakika oynadı.

    Iman Beney (7/10):

    Casparij'in yerine girerek hücuma ivme kazandırdı; mükemmel ağırlıkta attığı pas Shaw'ın golüne yol açtı.

    Laura Coombes (N/A):

    Son 10 dakikada oyuna girdi.

    Andree Jeglertz (5/10):

    Miedema'nın yokluğunda Kerolin'i orta sahada oynatmayı tercih etti ancak hızlı bir başlangıca rağmen bu taktik işe yaramadı. Değişiklikler yaptı ancak takımı çok geç olana kadar herhangi bir aciliyet göstermedi.

