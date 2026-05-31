Alex Greenwood Man City Women HICGetty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

Çeviri:

Manchester City Kadın Takımı’nın Brighton Maçı Oyuncu Değerlendirmeleri: Lig ve kupa dublesi! Alex Greenwood ve Khadija Shaw, WSL şampiyonunu FA Cup zaferine taşırken, Vivianne Miedema gol atarak sahalara geri döndü

Khadija Shaw ve Alex Greenwood, yeni Kadınlar Süper Ligi şampiyonu Manchester City'nin Pazar günü FA Kupası finalinde Brighton'ı 4-0 mağlup ederek çifte kupayı kazanmasında başrol oynadılar. Andree Jeglertz'in takımının başkentte oyuna ısınması biraz zaman aldı, ancak bir kez ritmini bulduktan sonra hiç vakit kaybetmedi; ilk yarının son dakikalarında attığı iki golle City, bir daha elinden bırakmayacağı bir üstünlük sağladı.

Aslında, bu tür sahnelerde rakiplerinden çok daha deneyimsiz olmalarına rağmen – bu, onların ilk FA Kupası finaliydi – maça daha iyi başlayan taraf Brighton oldu. Geçen ay City'yi 3-2 yenerek şampiyonluk kutlamalarını erteleyen Seagulls, ilk 30 dakika boyunca top hakimiyetini elinde tuttu ve birkaç fırsat yakaladı. Fran Kirby ve Maisie Symonds'un şutları engellendi, Madison Haley ise sakatlanan Khiara Keating'in yerine geçen kaleci Ayaka Yamashita tarafından durduruldu.

Ancak City oyuna girmeye başladığında, sınıfını gösterdi. Grace Clinton ve Shaw'ın zayıf şutları, Brighton'ın dikkate almadığı uyarı işaretleriydi; Lauren Hemp ise sol kanatta etkili olmaya başladı. Açılış golü, Greenwood'un ortasından geldi; Shaw, Brighton kalecisi Chiamaka Nnadozie'yi zıplayarak geçip kafayla topu ağlara gönderdi. Birkaç dakika sonra skor 2-0 oldu. Shaw, ceza sahası kenarında faul aldı ve Greenwood bu fırsatı değerlendirerek, ilk yarı bitmeden Nnadozie'nin kalesinin alt köşesine bir serbest vuruş gönderdi.

Şüpheli bir başlangıç yapan City, sonunda rahat bir galibiyet aldı. Aoba Fujino, sağ kanatta Shaw'ın harika çalışmasının ardından oyuna girdikten birkaç dakika sonra skoru 3-0'a getirdi. Daha fazla gol şansı da vardı; Rebecca Knaak'ın kafası dışarıya gitti, Shaw'ın şutu üstten dışarıya çıktı ve Fujino'nun şutu direğe çarptı. Tüm bunlar, Vivianne Miedema'nın oyuna girmesinden önceydi. Hastalığıyla mücadele eden annesinin yanında olmak için iki ay boyunca takımdan uzak kalan Hollandalı oyuncu, gol atarak geri döndü. Kerstin Casparij'e güzel bir pas gönderdi, ardından ceza sahasına girerek ortayı kafayla tamamladı ve skoru 4-0'a getirdi.

Brighton, maça çok iyi başlamasına rağmen bunu golle sonuçlandıramadığı için ne olabileceğini merak ederek sahadan ayrılacak. Bu sonuç, City için gerçekten fantastik bir sezonu tamamlıyor. City, 10 yıllık ikinci WSL şampiyonluğu bekleyişinin yanı sıra, 6 yıllık FA Cup şampiyonluğu bekleyişini de sona erdirdi.

GOAL, Wembley Stadyumu'ndaki Man City oyuncularını değerlendiriyor...

    Kaleci ve Savunma

    Ayaka Yamashita (7/10):

    Brighton maça çok iyi başlamasına rağmen fazla iş yapmadı. Ancak devreye girdiğinde kurtarışlarıyla ikna ediciydi ve maçın başında Haley'i cesurca durdurdu.

    Kerstin Casparij (7/10):

    Savunma ve hücumda kendi tarafındaki alanı iyi kapattı ve City'nin günün dördüncü golünde Miedema'ya güzel bir asist yaptı.

    Jade Rose (7/10):

    Maçın ilk dakikalarında Symonds'u engellemek için büyük bir blok yaptı ve genel olarak Brighton'ın hücumunu iyi yönetti, onlara net gol fırsatları vermedi.

    Rebecca Knaak (7/10):

    Topla iyi oynadı, Rose ile iyi bir uyum sergileyerek Brighton'ın gol bulmasını engelledi ve kendisi de iyi bir kafa vuruşuyla gol atabilirdi, ancak top az farkla dışarı çıktı.

    Alex Greenwood (8/10):

    Olağanüstü bir performans sergiledi. Sol bek pozisyonunda oynadı ve geçen ay kendisine sorunlar çıkaran Brighton hücumuna karşı potansiyel olarak savunmasızdı, ancak bu zorlu görevin üstesinden iyi bir şekilde geldi ve açık oyunlarda ve duran toplarda yaptığı ortalarla hücumda gerçek bir değer oldu. Ayrıca güzel bir gol de attı.

    Orta saha

    Yui Hasegawa (6/10):

    Brighton'ın maça çok iyi başlaması nedeniyle her zamanki gibi oyuna hakimiyetini o kadar da net bir şekilde gösteremedi, ancak zamanla oyuna ısındı.

    Laura Blindkilde Brown (7/10):

    Büyük bir enerji sergiledi, topu iyi dolaştırdı ve çoğu ikili mücadeleden galip çıktı.

    Grace Clinton (7/10):

    Topun olmadığı yerlerde çok çalıştı ve gol pozisyonlarına girmek için iyi hareketler sergiledi, ancak bitiriciliği umduğu kadar etkili değildi. Zorlu bir sezon geçiren oyuncu için en parlak performanslarından biriydi.

    Saldırı

    Kerolin (5/10):

    Maça gerçekten dahil olmakta zorlandı ve bir saatin biraz üzerinde oyundan çıkmadan önce sadece 12 pas tamamladı.

    Khadija Shaw (8/10):

    Harika bir sezonu taçlandıran bir başka göze çarpan isim. Skoru açan golü iyi bir zıplamayla attı, City'nin ikinci golünde faul kazandı ve ardından üçüncü golün asistini yaptı. City oyuna ağırlığını koyduktan sonra rakip için baş belası oldu.

    Lauren Hemp (8/10):

    Oyuna girmeye başladığında City'nin performansının artması tesadüf değildi. Savunmacılara doğru koştuğunda rakibe sorunlar yarattı ve etrafındaki oyuncularla, özellikle Greenwood ve Shaw ile harika bir uyum sergiledi.

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Vivianne Miedema (7/10):

    Annesinin hastalığı nedeniyle iki aydır evinde kalan oyuncu, ilk kez sahaya çıktı ve yine de formda görünüyordu. City'nin üçüncü golünde akıllı bir müdahale yaptıktan sonra, 4-0'ı getiren muhteşem bir gol attı.

    Aoba Fujino (7/10):

    Sabırlı ve soğukkanlı bir şekilde gol attı; Nnadozie'nin iyi kurtarışı olmasaydı bir gol daha atabilirdi.

    Sydney Lohmann (N/A):

    Maçın bitimine 10 dakikadan biraz fazla bir süre kala Blindkilde Brown'ın yerine oyuna girdi.

    Mary Fowler (N/A):

    Maçın son dakikalarında oyuna giren bir başka yedek oyuncu.

    Laura Coombs (Yok):

    Maçın son dakikalarında kariyerinin son maçına çıktı.

    Andree Jeglertz (7/10):

    Takımı başlangıçta pek ikna edici görünmüyordu ancak kilit oyuncuların sahneye çıkmasıyla her şey bir anda değişti. Takım seçimi konusunda bazı önemli kararlar aldı ancak takımının sonunda rahat bir galibiyet almasıyla bu kararların hiçbirinin yanlış olmadığı ortaya çıktı.