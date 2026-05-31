Aslında, bu tür sahnelerde rakiplerinden çok daha deneyimsiz olmasına rağmen – bu, onların ilk FA Kupası finaliydi – maça daha iyi başlayan taraf Brighton oldu. Geçen ay City'yi 3-2 yenerek şampiyonluk kutlamalarını erteleyen Seagulls, ilk 30 dakika boyunca top hakimiyetini elinde tuttu ve birkaç fırsat yakaladı. Fran Kirby ve Maisie Symonds'un şutları engellendi, Madison Haley ise sakatlanan Khiara Keating'in yerine geçen kaleci Ayaka Yamashita tarafından durduruldu.

Ancak City oyuna girmeye başladığında, sınıfını gösterdi. Grace Clinton ve Shaw'ın zayıf şutları, Brighton'ın dikkate almadığı uyarı işaretleriydi; Lauren Hemp ise sol kanatta etkili olmaya başladı. Açılış golü, Greenwood'un ortasından geldi; Shaw, Brighton kalecisi Chiamaka Nnadozie'yi atlayarak en yükseğe çıktı ve kafayla golü attı. Birkaç dakika sonra skor 2-0 oldu. Shaw, ceza sahası kenarında faul aldı ve Greenwood bu fırsatı değerlendirerek, ilk yarı bitmeden Nnadozie'nin kalesinin alt köşesine bir serbest vuruş gönderdi.

Şüpheli bir başlangıç yapan City, sonunda rahat bir galibiyet aldı. Aoba Fujino, sağ kanatta Shaw'ın harika çalışmasının ardından oyuna girdikten birkaç dakika sonra skoru 3-0'a getirdi. Daha fazla gol şansı da vardı; Rebecca Knaak'ın kafası dışarıya gitti, Shaw'ın şutu üstten dışarıya çıktı ve Fujino'nun şutu direğe çarptı. Tüm bunlar, Vivianne Miedema'nın oyuna girmesinden önceydi. Hastalığıyla mücadele eden annesinin yanında olmak için iki ay boyunca takımdan uzak kalan Hollandalı oyuncu, golle geri dönüş yaptı. Kerstin Casparij'e güzel bir pas gönderdikten sonra ceza sahasına girip ortayı kafayla tamamlayarak skoru 4-0'a getirdi.

Brighton, maça çok iyi başlamasına rağmen bunu golle sonuçlandıramadığı için ne olabileceğini merak ederek sahadan ayrılacak. Bu sonuç, City için gerçekten fantastik bir sezonu tamamlıyor. City, 10 yıllık ikinci WSL şampiyonluğu bekleyişinin yanı sıra, 6 yıllık FA Cup şampiyonluğu bekleyişini de sona erdirdi.

