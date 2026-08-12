AFP
Çeviri:
Manchester City, James Trafford'un Leeds United'a transferinin ardından Geronimo Rulli'yi Marsilya'dan transfer ettiğini açıkladı
City, Trafford'ın halefini buldu
Manchester City, kaleci seçeneklerini güçlendirmek için transfer piyasasında hızlı davrandı ve Rulli için anlaşmayı tamamladı. 34 yaşındaki oyuncu, Premier League şampiyonuna Marsilya'dan 1,7 milyon £ bonservis bedeli karşılığında katıldı ve 2016-17 sezonunu geçirdiği kulübe geri döndü. Arjantinlinin gelişi, Trafford'un ayrılığına doğrudan bir yanıt niteliği taşıyor.
Manchester'daki ilk döneminde Rulli, A takımda tek bir maça bile çıkamadı ancak şimdi Avrupa'nın en üst liglerinde ve uluslararası arenada geniş tecrübeye sahip, başarılarla dolu bir veteran olarak geri dönüyor. Kulüp, Rulli'nin 2028 yazına kadar sürecek bir sözleşme imzaladığını doğruladı.
- AFP
Rulli, Etihad’a dönüşün tadını çıkarıyor
Rulli, Manchester'ın mavi yakasına geri dönmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Kalecinin, dünya futbolunun en zorlu ortamlarından birinde kendini bir kez daha test etmeye açıkça istekli olduğu görüldü. Kulübün itibarı nedeniyle kararın kolay olduğunu belirten Rulli, Etihad döneminin ayırt edici özelliği haline gelen uzun süreli mükemmelliğe dikkat çekti. Rulli, "Bu benim için harika bir fırsat ve değerlendirmem gereken bir fırsattı. Manchester City'ye katılma şansı geldiğinde bunu değerlendirmelisiniz" dedi.
"Herkes bunun ne kadar etkileyici bir kulüp olduğunu biliyor. City'nin uzun yıllara yayılan başarısı etkileyiciydi. City hakkında konuştuğum herkes, inanılmaz derecede yüksek standartlara sahip bir kulüp oldukları için onlara katılmam gerektiğini söyledi. Her profesyonel, yüksek performanslı bir ortamda olmak ister ve ben de bir an önce başlamak için sabırsızlanıyorum çünkü gelişeceğimi ve bir şeyler öğreneceğimi biliyorum, bu da her zaman benim ana önceliğimdir."
Kulüp yönetimi, tecrübeli ismin varlığını memnuniyetle karşılıyor
City'nin Futbol Direktörü Hugo Viana da oyuncunun heyecanını paylaştı ve Rulli'nin profesyonel standartlarının transfer sürecindeki kilit unsurlardan biri olduğunu belirtti. Viana, kaleci grubunun artık çok güçlü bir konumda olduğunu vurguladı.
Viana, "Getirdiği deneyim ortada. Uzun yıllardır en üst seviyede oynadı. Kendisiyle yaptığımız görüşmelerde beni gerçekten etkiledi, bize katılma konusunda güçlü bir istek gösterdi. Çok iyi bir kalecinin yanı sıra mükemmel bir profesyonel kazandığımız açık" dedi.
"City'deki herkes onu kulübe yeniden hoş geldin demek için sabırsızlanıyor. Getireceği özellikler bizim ihtiyaç duyduğumuz şeyler ve Gigio ile Marcus [Bettinelli] ile birlikte harika bir ekip oluşturuyor. Kaleci antrenörlerimiz de bu gruptan gerçekten çok memnun."
- AFP
Köklü geçmiş ve Avrupa başarısı
Rulli, City soyunma odasına özellikle Villarreal döneminden gelen büyük bir kazanma deneyimi getiriyor. 2021 Avrupa Ligi finalinin kahramanı olmuştu; bu da Manchester United taraftarlarının kötü sebeplerle hatırlayacağı bir geceydi. Uzun süren penaltı atışlarında Rulli, kendi penaltısını gole çevirmek için öne çıktıktan sonra David de Gea'yı durdurarak kupayı Sarı Denizaltı'ya kazandırdı.
Milli takım kariyeri de aynı derecede etkileyici; Arjantin için güven veren bir isim oldu. Rulli, ülkesi adına sekiz kez forma giydi ve 2022 Dünya Kupası ile 2024 Copa America'yı kazanan kadrolarda yer aldı. Ayrıca 2026 Dünya Kupası finaline çıkan grubun da bir parçasıydı. Avrupa futbolundaki yolculuğu onu Real Sociedad, Montpellier ve Ajax'a götürdü; burada da kurtarış yeteneğini istikrarlı şekilde ortaya koydu.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun