Manchester City, kaleci seçeneklerini güçlendirmek için transfer piyasasında hızlı davrandı ve Rulli için anlaşmayı tamamladı. 34 yaşındaki oyuncu, Premier League şampiyonuna Marsilya'dan 1,7 milyon £ bonservis bedeli karşılığında katıldı ve 2016-17 sezonunu geçirdiği kulübe geri döndü. Arjantinlinin gelişi, Trafford'un ayrılığına doğrudan bir yanıt niteliği taşıyor.

Manchester'daki ilk döneminde Rulli, A takımda tek bir maça bile çıkamadı ancak şimdi Avrupa'nın en üst liglerinde ve uluslararası arenada geniş tecrübeye sahip, başarılarla dolu bir veteran olarak geri dönüyor. Kulüp, Rulli'nin 2028 yazına kadar sürecek bir sözleşme imzaladığını doğruladı.







