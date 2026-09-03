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Manchester City, İngiltere kalecisi Anna Moorhouse'u Orlando Pride'dan kiralık olarak kadrosuna kattı
City, kaleci departmanını güçlendirdi
Manchester City, Ocak 2027'ye kadar sürecek kiralık anlaşmayla Moorhouse'u başarıyla İngiltere'ye geri getirdi. Bu hamle, Keating'in Liverpool'a transferinin ardından kadrosunu güçlendirmeyi amaçlayan City'nin, ilk tercih kaleci Ayaka Yamashita'nın arkasında teknik direktör Andree Jeglertz'in elinde tecrübeli yedek seçeneklerini sınırlı bırakmasıyla geldi.
Moorhouse, Orlando Pride'ın 2024'te Shield ve Championship dublesi yaptığı sezonda NWSL'de tek sezonda 13 maçta kalesini gole kapatarak rekor kırmıştı. ABD'deki mevcut sezonunda zorlanmasına rağmen bu transfer, Moorhouse'a tanıdık bir ortamda yeniden başlangıç yapma fırsatı sunarken City'nin şampiyonluk savunmasına ve yaklaşan Avrupa macerasına da katkı sağlayacak.
- Getty Images Sport
Moorhouse yeni meydan okumanın tadını çıkarıyor
Kulüp medyasına doğrudan konuşan Moorhouse, son şampiyonun kadrosuna katılmak için İngiltere'ye dönmekten duyduğu heyecanı dile getirdi. Transfer hamlesinin motivasyonunu anlatan Moorhouse, şunları söyledi: "Bu yeni bir meydan okuma ve farklı bir oyun tarzı. Burada olmaktan ve başlamaktan mutluyum. Geçen sezon City için tepeden tırnağa inanılmazdı ve İngiltere şampiyonlarıyla burada olmaktan mutluyum. Manchester City gibi bir kulüp sizi aradığında, buna cevap vermeniz gerekir."
Moorhouse, Sarina Wiegman'ın kadrosuyla EURO 2025'i kazanmış olmasıyla değerli bir birikim getiriyor. Şu anda milli takımda iki maça çıktı ve iki karşılaşmada da kalesini gole kapattı.
Sjögran, değerli takviyeyi övdü
Manchester City Women Futbol Direktörü Therese Sjögran, yerel sezonun geri kalanı için bu denli üst düzey geçmişe sahip bir oyuncuyu kadroya katmanın önemine dikkat çekti.
Sjögran, kulübün internet sitesine şu açıklamayı yaptı: "Anna, olağanüstü deneyime sahip ve en üst seviyede performans gösterdiğini kanıtlamış bir kaleci. WSL'de, Orlando Pride'da ve İngiltere ile önemli başarılar kazandı; istikrarı, karakteri ve kalitesi kadromuz için çok değerli bir katkı olacak. Anna'yı Manchester City'de görmekten büyük mutluluk duyuyoruz ve bizimle geçireceği süre boyunca onunla çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."
- Getty Images Sport
Moorhouse için sırada ne var?
Moorhouse, Manchester City'nin bu pazar Kadınlar Süper Ligi şampiyonluğunu savunmaya hazırlandığı süreçte takıma hemen katılacak. Yamashita'nın ilk 11'deki yerini koruması beklenirken, Avrupa yükümlülüklerini de içeren sıkışık fikstürde Moorhouse'un göreve girmeye hazır olması gerekecek. 2027 Dünya Kupası öncesinde düzenli süre almayı hedefleyecek.
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