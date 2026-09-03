Kulüp medyasına doğrudan konuşan Moorhouse, son şampiyonun kadrosuna katılmak için İngiltere'ye dönmekten duyduğu heyecanı dile getirdi. Transfer hamlesinin motivasyonunu anlatan Moorhouse, şunları söyledi: "Bu yeni bir meydan okuma ve farklı bir oyun tarzı. Burada olmaktan ve başlamaktan mutluyum. Geçen sezon City için tepeden tırnağa inanılmazdı ve İngiltere şampiyonlarıyla burada olmaktan mutluyum. Manchester City gibi bir kulüp sizi aradığında, buna cevap vermeniz gerekir."

Moorhouse, Sarina Wiegman'ın kadrosuyla EURO 2025'i kazanmış olmasıyla değerli bir birikim getiriyor. Şu anda milli takımda iki maça çıktı ve iki karşılaşmada da kalesini gole kapattı.