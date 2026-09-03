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Anna Moorhouse England Women 2025Getty Images
Moataz Elgammal

Çeviri:

Manchester City, İngiltere kalecisi Anna Moorhouse'u Orlando Pride'dan kiralık olarak kadrosuna kattı

Transfers
A. Moorhouse
Orlando Pride
M.City
WSL Lig İlkbahar Serisi

Manchester City, İngiltere milli kalecisi Anna Moorhouse'u National Women’s Soccer League (NWSL) ekibi Orlando Pride'dan kısa süreli kiralık olarak kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Tecrübeli file bekçisi, Khiara Keating'in Liverpool'a ayrılmasının ardından ocak ayına kadar İngiliz şampiyonuna kritik destek sağlamak için Women's Super League'e geri dönüyor.

  • City, kaleci departmanını güçlendirdi

    Manchester City, Ocak 2027'ye kadar sürecek kiralık anlaşmayla Moorhouse'u başarıyla İngiltere'ye geri getirdi. Bu hamle, Keating'in Liverpool'a transferinin ardından kadrosunu güçlendirmeyi amaçlayan City'nin, ilk tercih kaleci Ayaka Yamashita'nın arkasında teknik direktör Andree Jeglertz'in elinde tecrübeli yedek seçeneklerini sınırlı bırakmasıyla geldi.

    Moorhouse, Orlando Pride'ın 2024'te Shield ve Championship dublesi yaptığı sezonda NWSL'de tek sezonda 13 maçta kalesini gole kapatarak rekor kırmıştı. ABD'deki mevcut sezonunda zorlanmasına rağmen bu transfer, Moorhouse'a tanıdık bir ortamda yeniden başlangıç yapma fırsatı sunarken City'nin şampiyonluk savunmasına ve yaklaşan Avrupa macerasına da katkı sağlayacak.

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  • England Women Open Training SessionGetty Images Sport

    Moorhouse yeni meydan okumanın tadını çıkarıyor

    Kulüp medyasına doğrudan konuşan Moorhouse, son şampiyonun kadrosuna katılmak için İngiltere'ye dönmekten duyduğu heyecanı dile getirdi. Transfer hamlesinin motivasyonunu anlatan Moorhouse, şunları söyledi: "Bu yeni bir meydan okuma ve farklı bir oyun tarzı. Burada olmaktan ve başlamaktan mutluyum. Geçen sezon City için tepeden tırnağa inanılmazdı ve İngiltere şampiyonlarıyla burada olmaktan mutluyum. Manchester City gibi bir kulüp sizi aradığında, buna cevap vermeniz gerekir."

    Moorhouse, Sarina Wiegman'ın kadrosuyla EURO 2025'i kazanmış olmasıyla değerli bir birikim getiriyor. Şu anda milli takımda iki maça çıktı ve iki karşılaşmada da kalesini gole kapattı.

  • Sjögran, değerli takviyeyi övdü

    Manchester City Women Futbol Direktörü Therese Sjögran, yerel sezonun geri kalanı için bu denli üst düzey geçmişe sahip bir oyuncuyu kadroya katmanın önemine dikkat çekti.

    Sjögran, kulübün internet sitesine şu açıklamayı yaptı: "Anna, olağanüstü deneyime sahip ve en üst seviyede performans gösterdiğini kanıtlamış bir kaleci. WSL'de, Orlando Pride'da ve İngiltere ile önemli başarılar kazandı; istikrarı, karakteri ve kalitesi kadromuz için çok değerli bir katkı olacak. Anna'yı Manchester City'de görmekten büyük mutluluk duyuyoruz ve bizimle geçireceği süre boyunca onunla çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

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  • Spain v England - FIFA Women's World Cup 2027 QualifierGetty Images Sport

    Moorhouse için sırada ne var?

    Moorhouse, Manchester City'nin bu pazar Kadınlar Süper Ligi şampiyonluğunu savunmaya hazırlandığı süreçte takıma hemen katılacak. Yamashita'nın ilk 11'deki yerini koruması beklenirken, Avrupa yükümlülüklerini de içeren sıkışık fikstürde Moorhouse'un göreve girmeye hazır olması gerekecek. 2027 Dünya Kupası öncesinde düzenli süre almayı hedefleyecek.

WSL Lig İlkbahar Serisi
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