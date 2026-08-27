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Manchester City ile Arsenal, Everton'ın Iliman Ndiaye'si için 80 milyon sterlinlik patlayıcı transfer kapışmasında karşı karşıya geliyor
Everton'ın değerli yıldızı için mücadele
talkSPORT'a göre Manchester City ile Arsenal, Ndiaye için önemli bir transfer kapışmasına girmiş durumda; Premier League'in iki baskın gücü, hücum hatlarını daha da keskinleştirmeyi hedefliyor. Ligin en tehlikeli hücumcuları arasına hızla yükselen Ndiaye, şimdi hem Etihad Stadyumu hem de Emirates'teki scout ekiplerinin yoğun takibi altında.
Ancak Everton, yıldız oyuncusunu ucuza bırakma niyetinde değil. Kulübün, Senegal yıldızı için dudak uçuklatan 80 milyon sterlinlik bir değer biçtiği belirtiliyor; bu rakam hem David Moyes'un taktik düzenindeki önemini hem de uzun vadeli potansiyelini yansıtıyor. Ndiaye'nin şu anda Merseyside ekibiyle 2029 yazına kadar sözleşmesi bulunduğu düşünüldüğünde, Everton görüşmelerde tüm kozları elinde tutuyor.
- Getty Images Sport
Sözleşme gerilimi ve sonuçsuz kalan hamleler
Ndiaye’nin geleceğine dair aciliyet, yakın zamanda Goodison Park’taki uzun vadeli geleceğine bağlılık göstermeyi reddetmesiyle daha da arttı. Edinilen bilgiye göre hücum oyuncusu, bu yazın başlarında Everton’ın yeni sözleşme teklifini geri çevirdi; bu da Avrupa futbolunun en üst seviyesinde yeni bir meydan okumaya hazır olduğunun işaretiydi. Bu tavır doğal olarak, bir sonraki adımı atmak isteyen yeteneklerin peşinde olan Manchester City ve Arsenal gibi kulüplerin dikkatini çekti.
Bu, Ndiaye’nin Liverpool’un mavi yakasından ayrılışla anıldığı ilk kez değil. Bu yazın başlarında Suudi Arabistan Pro Ligi ekibi Al Hilal’e katılmaya çok yaklaşmıştı; bu anlaşma gerçekleşseydi diğer birkaç Avrupalı yıldızın izinden giderek Orta Doğu’nun yolunu tutacaktı. Sonuç olarak bu transfer gerçekleşmedi, ancak Suudi devinin ilgisi, Ndiaye’nin itibarının İngiltere sınırlarının çok ötesine uzandığını gösterdi.
Julian Alvarez domino etkisi
Arsenal'ın Ndiaye'ye ilgisi, Mikel Arteta'nın taktik yapbozunu tamamlayacak dünya çapında bir forvet arayışı sürerken özellikle dikkat çekici. Arsenal'ın rüya hedefi hâlâ Atletico Madrid yıldızı Julian Alvarez olsa da Arjantinlinin Barcelona'ya transfer olmayı tercih etmesi işleri önemli ölçüde karmaşıklaştırdı. Oyuncunun Barcelona'ya zorlu bir transferi tercih ettiği biliniyor ve bu da Arsenal'ı alternatif seçeneklere yöneltti. Ndiaye, ileri üçlünün her bölgesinde ya da yaratıcı bir 10 numara olarak oynayabilen çok yönlü bir çözüm sunuyor; bu da onu Alvarez takibinin hayal kırıklığıyla sonuçlanması hâlinde ideal bir yedek seçenek haline getiriyor.
Bu arada Man City, piyasayı her zamanki klinik hassasiyetiyle değerlendiriyor. Ndiaye'nin Ligue 1'den İngiltere'ye döndüğünden bu yana gelişimini takip eden Enzo Maresca'nın oyuncu izleme ekibi, onu City hücumcusunun profiline uyan bir oyuncu olarak görüyor: teknik açıdan yetenekli, çalışkan ve dar alanlarda etkili olabilen biri.
- Getty Images Sport
Küresel sahnede yükselen bir yıldız
Ndiaye, 2024'te Marsilya'dan Everton'a katıldığından bu yana adeta bir keşif oldu ve Premier League'in fiziksel taleplerine hızla uyum sağladı. Geçen sezondaki istatistikleri onun değerini ortaya koyuyor; geçen dönem Everton formasıyla ligde 32 maçta altı gol attı ve üç asist yaptı. Bu rakamlar ligin en skorer isimleriyle kıyaslandığında mütevazı görünebilir, ancak Everton'ın oyun kurulumuna yaptığı genel katkı ve takımı savunmadan hücuma taşıma becerisi onu Moyes için vazgeçilmez hâle getirdi.
Kulüp performansının ötesinde, Ndiaye Senegal ile uluslararası arenada da kendini kanıtladı. Hücum oyuncusu, Senegal'in Dünya Kupası kadrosunda da yer aldı; takım turnuvada son 32 turuna yükselirken bir gol attı ve iki asist yaptı.
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