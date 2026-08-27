Manchester City ile Arsenal, Everton'ın Iliman Ndiaye'si için 80 milyon sterlinlik patlayıcı transfer kapışmasında karşı karşıya geliyor

talkSPORT'a göre Manchester City ile Arsenal, Ndiaye için önemli bir transfer kapışmasına girmiş durumda; Premier League'in iki baskın gücü, hücum hatlarını daha da keskinleştirmeyi hedefliyor. Ligin en tehlikeli hücumcuları arasına hızla yükselen Ndiaye, şimdi hem Etihad Stadyumu hem de Emirates'teki scout ekiplerinin yoğun takibi altında.

Ancak Everton, yıldız oyuncusunu ucuza bırakma niyetinde değil. Kulübün, Senegal yıldızı için dudak uçuklatan 80 milyon sterlinlik bir değer biçtiği belirtiliyor; bu rakam hem David Moyes'un taktik düzenindeki önemini hem de uzun vadeli potansiyelini yansıtıyor. Ndiaye'nin şu anda Merseyside ekibiyle 2029 yazına kadar sözleşmesi bulunduğu düşünüldüğünde, Everton görüşmelerde tüm kozları elinde tutuyor.