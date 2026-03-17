Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg
Manchester City için zorlu bir başlangıç! Bernardo Silva kırmızı kart gördü, Pep Guardiola da sarı kart aldı; Vinicius Jr. penaltıyı gole çevirerek Real Madrid'in üstünlüğünü artırdı

Manchester City’nin Avrupa hayalleri, Etihad Stadyumu’ndaki felaketle sonuçlanan ilk yarı sonrasında Pep Guardiola’nın takımını aşılması zor bir engelin önüne bıraktığı için paramparça oluyor gibi görünüyor. İlk maçın sonucunun ardından geri dönüş umudu, Citizens'ın 10 kişi kalması ve penaltıdan gol yemesi ile birlikte kayboluyor gibi görünüyordu. Ancak Erling Haaland, ilk yarının bitimine önce skoru eşitleyen golü atarak bir umut ışığı yaktı.

  • Silva kırmızı kart gördüğü anda felaket yaşandı

    Etihad Stadyumu, maçın henüz 20. dakikasında Bernardo Silva’ya tam bir kaos anında doğrudan kırmızı kart gösterilmesiyle şaşkınlık içinde sessizliğe büründü. İlk maçtan toplamda 3-0 önde olan Real Madrid, Vinicius Jr'ın City savunmasının arkasına koşup sağ ayağıyla direğe çarpan şiddetli bir şut atmasıyla yıkıcı bir hızla atağa geçti. Top oyunda kalırken Brezilyalı oyuncu kendi şutunun ardından topu takip etti, ancak gol olabilecek vuruşu Silva'nın kolu tarafından çizgide engellendi.

    Hakemler, VAR aracılığıyla olayı incelemek için zaman ayırdılar ve hem pozisyonun oluşumundaki olası ofsaytı hem de elle oynama hareketini kontrol ettiler. Sonuçta, bu karar Pep Guardiola'nın takımı için ölümcül oldu. Elle oynama hareketi kasıtlı olarak değerlendirildi ve Portekizli milli oyuncunun oyundan atılmasına ve konuk takıma penaltı verilmesine neden oldu. 

    Vinicius Jr penaltıdan golü kaçırmadı

    Baskı giderek artarken Vinicius penaltı noktasına geçti ve hiç heyecanlanmadan 22. dakikada penaltıyı soğukkanlılıkla gole çevirdi; böylece Real Madrid bu maçta 1-0 öne geçerken, toplamda 4-0’lık dev bir üstünlük elde etti. Bu, maça oldukça hırslı bir başlangıç yapan ve imkansız gibi görünen bir geri dönüşe imza atmak için ilk on dakikada dört şut çeken City takımı için büyük bir darbe oldu.

  • Haaland’ın kurtarıcı golü yetmedi

    Bu gol, bir kişi eksik kalarak dört gol atmak gibi imkansız bir görevle karşı karşıya kalan Premier Lig şampiyonları için adeta son darbe oldu.

    Haaland'ın devre öncesi attığı golle skoru eşitlemesine rağmen, Etihad'daki hava umuttan hayal kırıklığına dönüştü. Ev sahibi taraftarlar, zaman kaybettirme taktikleri uyguladığı algılanan Thibaut Courtois'ya ve Silva aleyhine aldığı, maçın gidişatını değiştiren karara karşı hakemlere düzenli olarak tepkilerini dile getirdiler.

    Guardiola, hayal kırıklığı yaratan sezon başlangıcının ardından sarı kart gördü

    Vinicius penaltıyı gole çevirdikten kısa bir süre sonra Guardiola itiraz etmek üzere dördüncü hakeme doğru yürüdü; bu olay, ev sahibi takım için çalkantılı geçen birkaç dakika içinde teknik direktöre sarı kart gösterilmesine neden oldu.

