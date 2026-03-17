Manchester City için zorlu bir başlangıç! Bernardo Silva kırmızı kart gördü, Pep Guardiola da sarı kart aldı; Vinicius Jr. penaltıyı gole çevirerek Real Madrid'in üstünlüğünü artırdı

Etihad Stadyumu, maçın henüz 20. dakikasında Bernardo Silva’ya tam bir kaos anında doğrudan kırmızı kart gösterilmesiyle şaşkınlık içinde sessizliğe büründü. İlk maçtan toplamda 3-0 önde olan Real Madrid, Vinicius Jr'ın City savunmasının arkasına koşup sağ ayağıyla direğe çarpan şiddetli bir şut atmasıyla yıkıcı bir hızla atağa geçti. Top oyunda kalırken Brezilyalı oyuncu kendi şutunun ardından topu takip etti, ancak gol olabilecek vuruşu Silva'nın kolu tarafından çizgide engellendi.

Hakemler, VAR aracılığıyla olayı incelemek için zaman ayırdılar ve hem pozisyonun oluşumundaki olası ofsaytı hem de elle oynama hareketini kontrol ettiler. Sonuçta, bu karar Pep Guardiola'nın takımı için ölümcül oldu. Elle oynama hareketi kasıtlı olarak değerlendirildi ve Portekizli milli oyuncunun oyundan atılmasına ve konuk takıma penaltı verilmesine neden oldu.