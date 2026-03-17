Getty Images Sport
Çeviri:
Manchester City için zorlu bir başlangıç! Bernardo Silva kırmızı kart gördü, Pep Guardiola da sarı kart aldı; Vinicius Jr. penaltıyı gole çevirerek Real Madrid'in üstünlüğünü artırdı
Silva kırmızı kart gördüğü anda felaket yaşandı
Etihad Stadyumu, maçın henüz 20. dakikasında Bernardo Silva’ya tam bir kaos anında doğrudan kırmızı kart gösterilmesiyle şaşkınlık içinde sessizliğe büründü. İlk maçtan toplamda 3-0 önde olan Real Madrid, Vinicius Jr'ın City savunmasının arkasına koşup sağ ayağıyla direğe çarpan şiddetli bir şut atmasıyla yıkıcı bir hızla atağa geçti. Top oyunda kalırken Brezilyalı oyuncu kendi şutunun ardından topu takip etti, ancak gol olabilecek vuruşu Silva'nın kolu tarafından çizgide engellendi.
Hakemler, VAR aracılığıyla olayı incelemek için zaman ayırdılar ve hem pozisyonun oluşumundaki olası ofsaytı hem de elle oynama hareketini kontrol ettiler. Sonuçta, bu karar Pep Guardiola'nın takımı için ölümcül oldu. Elle oynama hareketi kasıtlı olarak değerlendirildi ve Portekizli milli oyuncunun oyundan atılmasına ve konuk takıma penaltı verilmesine neden oldu.
- AFP
Vinicius Jr penaltıdan golü kaçırmadı
Baskı giderek artarken Vinicius penaltı noktasına geçti ve hiç heyecanlanmadan 22. dakikada penaltıyı soğukkanlılıkla gole çevirdi; böylece Real Madrid bu maçta 1-0 öne geçerken, toplamda 4-0’lık dev bir üstünlük elde etti. Bu, maça oldukça hırslı bir başlangıç yapan ve imkansız gibi görünen bir geri dönüşe imza atmak için ilk on dakikada dört şut çeken City takımı için büyük bir darbe oldu.
Haaland’ın kurtarıcı golü yetmedi
Bu gol, bir kişi eksik kalarak dört gol atmak gibi imkansız bir görevle karşı karşıya kalan Premier Lig şampiyonları için adeta son darbe oldu.
Haaland'ın devre öncesi attığı golle skoru eşitlemesine rağmen, Etihad'daki hava umuttan hayal kırıklığına dönüştü. Ev sahibi taraftarlar, zaman kaybettirme taktikleri uyguladığı algılanan Thibaut Courtois'ya ve Silva aleyhine aldığı, maçın gidişatını değiştiren karara karşı hakemlere düzenli olarak tepkilerini dile getirdiler.
Guardiola, hayal kırıklığı yaratan sezon başlangıcının ardından sarı kart gördü
Vinicius penaltıyı gole çevirdikten kısa bir süre sonra Guardiola itiraz etmek üzere dördüncü hakeme doğru yürüdü; bu olay, ev sahibi takım için çalkantılı geçen birkaç dakika içinde teknik direktöre sarı kart gösterilmesine neden oldu.
Reklam