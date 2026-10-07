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Muhammad Zaki
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Manchester City için çifte tehlike mi? UEFA, Premier League davasını takip ediyor; Manchester City ikincil yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir

M.City
Şampiyonlar Ligi
Premier Lig

Manchester City'nin hukuki mücadelesi henüz sona ermiş değil. Kulüp şimdi de UEFA'dan gelebilecek ikincil yaptırım tehdidiyle karşı karşıya. Premier League devinin mali düzenlemeleri 114 kez ihlal etmekten suçlu bulunduğu son kararın ardından, Avrupa futbolunun yönetim organının durumu yakından izlediği bildiriliyor.

  • UEFA, City'nin itirazını bekliyor

    Manchester City kısa süre önce Premier League tarafından kendisine yöneltilen 115 mali suçlamanın 114’ünden suçlu bulundu. En ağır iddialar arasında, kulübün 2009 ile 2018 yılları arasında gelirini yaklaşık 900 milyon £ artırmak için yapay sponsorluk anlaşmaları düzenlediği yönündeki suçlama yer alıyor.

    Suçlu kararının ardından Etihad ekibi geçen hafta resmî itiraz başvurusunda bulundu. Kulüp, mutlak masumiyetini savunmayı sürdürürken, sonunda kendisini her türlü usulsüzlükten aklayacak “çürütülemez kanıtlara” sahip olduğu konusunda ısrar ediyor.

    Kulübün itirazı, üç kişilik bağımsız bir kurul tarafından incelenecek. Nihai kararın mevcut sezon sona ermeden önce çıkması bekleniyor.


  • Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Avrupa yönetim organı alarmda

    Sky Sports'a göre UEFA, İngiltere'de devam eden hukuki süreci yakından takip ediyor. Habere göre Avrupa futbolunun yönetim organı, City'nin itirazıyla ilgili bağımsız kurul nihai kararını vermeden önce kendi soruşturmasını başlatıp başlatmamaya karar vermek için bekleyecek.

    Premier League'in kararı onanırsa, UEFA'nın tam olarak hangi cezai yaptırımları uygulayabileceği henüz net değil. Ancak Avrupa düzeyinde ikinci bir yaptırım ihtimali, adını ülke içinde temize çıkarmak için mücadele eden Manchester kulübü için riski bir kat daha artırıyor.


  • Önceki FFP mücadelelerinin yankıları

    City'nin finansal düzenlemeler nedeniyle futbol otoriteleriyle karşı karşıya gelmesi ilk kez yaşanmıyor. 2020'de UEFA, kulübü başlangıçta iki yıl boyunca Avrupa kupalarından men etti ve Finansal Fair Play ihlalleri nedeniyle 30 milyon euro (£25,4 milyon) para cezası verdi.

    Bu men cezası, Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) yapılan itirazın ardından bilindiği üzere kaldırıldı. Mali ceza da önemli ölçüde düşürülerek 10 milyon euroya (£8,5 milyon) indirildi.

    Yurt içinde ise risk son derece yüksek olmaya devam ediyor. Premier League'in verebileceği olası cezalarla ilgili söylentiler sürerken, bunlar büyük puan silme cezaları ve ağır para cezalarından, geçmişte kazanılan büyük kupaların benzeri görülmemiş şekilde geri alınmasına ya da doğrudan en üst ligden ihraç edilmeye kadar uzanıyor.


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  • Sheikh Mansour Manchester CityGetty Images

    Manchester City için kritik bekleyiş

    City için öncelik hâlâ saha içinde, ancak yaklaşan hukuki mücadele şüphesiz onların sezonuna gölge düşürecek. Temyiz kurulunun bulgularını sezon bitmeden önce açıklaması beklenirken, kulübü gergin bir bekleyiş bekliyor.

    Nihai hukuki sonuç belirlenene kadar, hem yurt içindeki Premier League yaptırımları hem de UEFA'nın sonrasında vereceği olası yanıt kesin olarak beklemede kalacak.

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