Manchester City kısa süre önce Premier League tarafından kendisine yöneltilen 115 mali suçlamanın 114’ünden suçlu bulundu. En ağır iddialar arasında, kulübün 2009 ile 2018 yılları arasında gelirini yaklaşık 900 milyon £ artırmak için yapay sponsorluk anlaşmaları düzenlediği yönündeki suçlama yer alıyor.

Suçlu kararının ardından Etihad ekibi geçen hafta resmî itiraz başvurusunda bulundu. Kulüp, mutlak masumiyetini savunmayı sürdürürken, sonunda kendisini her türlü usulsüzlükten aklayacak “çürütülemez kanıtlara” sahip olduğu konusunda ısrar ediyor.

Kulübün itirazı, üç kişilik bağımsız bir kurul tarafından incelenecek. Nihai kararın mevcut sezon sona ermeden önce çıkması bekleniyor.



