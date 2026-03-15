Manchester City, Guardiola: "Isınma sırasında Arsenal'in dikkatimizi dağıttı mı? Bilmiyorum, ben bir bira içiyordum. Artık kadro seçimi konusunda beni eleştirebilirsiniz"

Manchester City'nin West Ham ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından düzenlenen basın toplantısında ilginç bir olay yaşandı. Bu beraberlik, şu anda Premier Lig'in zirvesinde 9 puan farkla lider olan Arsenal'e karşı Cityzens'in geri dönüş hedeflerini frenledi (ancak Guardiola'nın takımı bir maç eksiği ve Gunners ile oynayacağı bir direkt karşılaşma var).

Maç sonrası, Pep Guardiola gazetecilerin sorularını yanıtladı ve yaptığı açıklamalardan biri, orada bulunanları hayrete düşürdü. İspanyol teknik adama, oyuncularının ısınma sırasında Arsenal maçının sonucuyla dikkatlerinin dağıldığı soruldu ve İspanyol teknik adam durumu şöyle açıkladı: "Maçtan önce bir bira içiyordum, bu yüzden oyuncuları görmedim. Ne yaptıklarını bilmiyorum. Isınmayla meşguldüler. Tabii ki Arsenal kazanmasaydı daha iyi olurdu, ama böyle şeyler olur."