Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg
Manchester City, Guardiola: "Isınma sırasında Arsenal'in dikkatimizi dağıttı mı? Bilmiyorum, ben bir bira içiyordum. Artık kadro seçimi konusunda beni eleştirebilirsiniz"

Maç sonrası İspanyol teknik direktörün açıklamaları.

Manchester City'nin West Ham ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından düzenlenen basın toplantısında ilginç bir olay yaşandı. Bu beraberlik, şu anda Premier Lig'in zirvesinde 9 puan farkla lider olan Arsenal'e karşı Cityzens'in geri dönüş hedeflerini frenledi (ancak Guardiola'nın takımı bir maç eksiği ve Gunners ile oynayacağı bir direkt karşılaşma var).

Maç sonrası, Pep Guardiola gazetecilerin sorularını yanıtladı ve yaptığı açıklamalardan biri, orada bulunanları hayrete düşürdü. İspanyol teknik adama, oyuncularının ısınma sırasında Arsenal maçının sonucuyla dikkatlerinin dağıldığı soruldu ve İspanyol teknik adam durumu şöyle açıkladı: "Maçtan önce bir bira içiyordum, bu yüzden oyuncuları görmedim. Ne yaptıklarını bilmiyorum. Isınmayla meşguldüler. Tabii ki Arsenal kazanmasaydı daha iyi olurdu, ama böyle şeyler olur."

  • "EĞİTİMİM NEDENİYLE BENİ ELEŞTİRİN"

    Ardından Guardiola (FA Cup'ta aldığı ceza nedeniyle yedek kulübesinde değildi), yaptığı kadro seçimleri nedeniyle artık nasıl eleştirilebileceğini de açıkladı: "Yanlış kadro. Artık beni acımasızca eleştirebilirsiniz, bunu hak ettim. Golümüz eksik. Futbol öngörülemez. Her şeyi kontrol ettiğiniz maçlar vardır ama ilk fırsatta gol yersiniz. Çok fazla pozisyon yaratıyoruz ama yeterince gole çeviremiyoruz. Bu takım, çalışma şekliyle bir anıtı hak ediyor, son ana kadar mücadele ediyorlar ama maçları bitirecek o kıvılcım eksik."

    Son olarak, geri dönüş hakkında bir düşünce: "Daha karmaşık, artık sadece bize bağlı değil. Ama bir maçımız eksik ve onlar bizim evimize gelmek zorunda."

