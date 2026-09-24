Haaland bugün bir kez daha olağanüstü bir dönüm noktasına ulaştı; UEFA Uluslar Ligi'nde Norveç'in Danimarka'yı 3-2 mağlup ettiği nefes kesen maçta 64. milli golünü attı. The Athletic'e göre Haaland, milli kariyerlerini 62 golle tamamlayan Ronaldo ve Ibrahimovic'i geride bıraktı.

Haaland, ülkesi adına çıktığı sadece 56. maçta bu dikkat çekici başarıya ulaştı ve maç başına bir golden fazla gibi inanılmaz bir oranı korudu. Gol perdesini Oscar Bobb'un yalnızca dört dakika önce açmasının ardından 18. dakikada ağları havalandırarak Norveç'in farkı ikiye çıkarmasını sağladı.



