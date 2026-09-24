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Manchester City forveti Erling Haaland, Norveç adına attığı maç kazandıran iki golle Ronaldo ve Ibrahimovic'i geride bıraktı
Haaland, milli takım kariyerinde önemli bir dönüm noktasını geçti
Haaland bugün bir kez daha olağanüstü bir dönüm noktasına ulaştı; UEFA Uluslar Ligi'nde Norveç'in Danimarka'yı 3-2 mağlup ettiği nefes kesen maçta 64. milli golünü attı. The Athletic'e göre Haaland, milli kariyerlerini 62 golle tamamlayan Ronaldo ve Ibrahimovic'i geride bıraktı.
Haaland, ülkesi adına çıktığı sadece 56. maçta bu dikkat çekici başarıya ulaştı ve maç başına bir golden fazla gibi inanılmaz bir oranı korudu. Gol perdesini Oscar Bobb'un yalnızca dört dakika önce açmasının ardından 18. dakikada ağları havalandırarak Norveç'in farkı ikiye çıkarmasını sağladı.
- Getty Images Sport
Danimarka'ya karşı galibiyeti getiren iki gol
Tarihi ilk gol, Haaland'ın dünya çapında tanındığı o kendine has bitiriciliği gözler önüne serdi. Antonio Nusa, büyük bir süratle ilerleyip ceza sahasının sol tarafına ters bir pas bırakarak asisti yaptıktan sonra Haaland, kalecinin bacaklarının arasından alçak ve sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
Mikkel Damsgaard ve Rasmus Hojlund'un eşitlik gollerinin ardından Haaland, 74. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak galibiyeti getirdi. Kazandıran gol, iyi uygulanan kısa korner organizasyonunun ardından geldi; ön direğe gönderilen alçak pasta Haaland topu güçlü bir dokunuşla ağlara çevirerek zafere son noktayı koydu.
Manchester City'nin durdurulamaz formu
Bu uluslararası kilometre taşı, Haaland'ın bu sezon kulüp seviyesinde sergilediği yıkıcı formun bir uzantısı niteliğinde. Manchester City, onun eşsiz golcülük içgüdülerinden büyük ölçüde faydalandı; Haaland, tüm kulvarlarda çıktığı yalnızca yedi maçta yedi gol kaydetti. Buna, Premier League'de beş maçta attığı beş gol ve Şampiyonlar Ligi'nde tek bir maçta bulduğu iki gol de dahil. Etihad Stadyumu'na gelişinden bu yana Haaland, 205 maçta 169 gol atıp 30 asist yaparak olağanüstü bir istatistik yakaladı. Onun katkıları, iki Premier League şampiyonluğu ve UEFA Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere birçok büyük kupanın kazanılmasında hayati önem taşıdı.
- Getty Images Sport
Norveç ve Haaland için sırada ne var?
Bu dramatik galibiyetin ardından Norveç, Uluslar Ligi grubunda lideri belirleyecek kritik maçta pazar günü Portekiz ile karşılaşacak. Haaland ve takım arkadaşları daha sonra 1 Ekim Perşembe günü Galler ile karşı karşıya gelecek.
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