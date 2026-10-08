City’nin tutumunun, paranın satın alabileceği en iyi hukuk temsilcilerine sahip olmalarına bağlanıp bağlanamayacağı ve Premier League’in argümanındaki açıkların bulunmasının beklendiği sorulduğunda, Gambling.com’un en iyi online casinolar rehberiyle bağlantılı olarak konuşan eski Blues savunmacısı Mills, GOAL’e şunları söyledi: “Hiç şüphesiz. Birkaç yıldır bu konuda en iyi avukat grubuna sahipler, ama yine de 114 suçlamada suçlu bulundular. Bu tuhaf, değil mi? 115 suçlama var, 114’ünde suçlusun, birinde değilsin.

“Ama bu aynı zamanda bağımsız kurulun bu konuyu gerçekten oldukça ayrıntılı şekilde ele aldığını ve sadece ‘hepsinde suçlusun’ deyip geçmediğini de gösteriyor. Belli ki her bir suçlamayı ayrı ayrı incelemişler.

“Eğer kullanılabilecek açıklar olsaydı, şimdiye kadar onları bulduklarını düşünürdünüz. Hâlâ kendi davalarını savunacaklar. Ama bu davada dünyanın en iyi hukuk zihinlerinden bazıları yer alıyor.

“Her hikâyenin iki tarafı vardır, ama suçlamalar yöneltildi. Ardından bağımsız bir kurula ve bir başka bağımsız kurula gidildi. Ve bunlar hiçbir gündemi olmayan son derece zeki, parlak insanlar. Çok sayıda hâkim, çok sayıda hukuk insanı, çok sayıda avukat tanıyorum ve onlar inanılmaz derecede tarafsızdır. Sadece gerçeklere bakarlar ve bu suçlamaların 114’ünde suçlu olduğuna karar verdiler. Bu kadar basit.

“Bu yüzden, eğer açıklar olsaydı, herhâlde şimdiye kadar ortaya çıkardı diye düşünmeye başlıyorsunuz, çünkü bu en başta City’nin argümanının bir parçası olurdu.”