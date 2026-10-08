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Manchester City, FFP suçlamalarına karşı ‘açıklar’ bulacak mı? ‘Dünyanın en iyi hukukçularının’ dahil olduğu uzun soluklu mücadelede yaptırımların neden hâlâ açıklanmadığı sorgulanıyor
FFP mücadelesinde cezalar henüz açıklanmadı
İngiltere'nin en üst düzey liginden gelen ve Etihad Stadyumu'ndakileri “sahte” uygulamalarda bulunmakla suçlayan sert ifadeli açıklamanın ardından, bu durum söylenti çarkını döndürmeye devam ediyor.
City'nin sözde mali usulsüzlüklerin mercek altına alındığından პირველად haberdar edilmesinin üzerinden üç yıldan fazla zaman geçti. 115 suçlamanın ilk kez ortaya çıkmasından bu yana, olası cezalarla ilgili spekülasyonlar yoğun şekilde sürüyor.
Chelsea'nin Premier League'den ihraç edilebileceği, küme düşmeyi garantileyecek bir puan silme cezası alabileceği, uzun süreli transfer yasaklarıyla karşı karşıya kalabileceği ve yurt içindeki rakipler için tazminat paketlerini de içeren dudak uçuklatan para cezalarına çarptırılabileceği öne sürüldü.
Ancak nihai sonucun tam olarak ne olacağını kimse bilmiyor. City yanlış hiçbir şey yapmadığını savunuyor ve bunun aksini öne süren her türlü iddiaya karşı itirazda bulunacak. Bu da uzun süredir devam eden hikâyede önümüzde daha pek çok viraj ve dönemeç olduğu vaadini beraberinde getiriyor.
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Manchester City, uzun süredir devam eden davada açıklar bulabilir mi?
City’nin tutumunun, paranın satın alabileceği en iyi hukuk temsilcilerine sahip olmalarına bağlanıp bağlanamayacağı ve Premier League’in argümanındaki açıkların bulunmasının beklendiği sorulduğunda, Gambling.com’un en iyi online casinolar rehberiyle bağlantılı olarak konuşan eski Blues savunmacısı Mills, GOAL’e şunları söyledi: “Hiç şüphesiz. Birkaç yıldır bu konuda en iyi avukat grubuna sahipler, ama yine de 114 suçlamada suçlu bulundular. Bu tuhaf, değil mi? 115 suçlama var, 114’ünde suçlusun, birinde değilsin.
“Ama bu aynı zamanda bağımsız kurulun bu konuyu gerçekten oldukça ayrıntılı şekilde ele aldığını ve sadece ‘hepsinde suçlusun’ deyip geçmediğini de gösteriyor. Belli ki her bir suçlamayı ayrı ayrı incelemişler.
“Eğer kullanılabilecek açıklar olsaydı, şimdiye kadar onları bulduklarını düşünürdünüz. Hâlâ kendi davalarını savunacaklar. Ama bu davada dünyanın en iyi hukuk zihinlerinden bazıları yer alıyor.
“Her hikâyenin iki tarafı vardır, ama suçlamalar yöneltildi. Ardından bağımsız bir kurula ve bir başka bağımsız kurula gidildi. Ve bunlar hiçbir gündemi olmayan son derece zeki, parlak insanlar. Çok sayıda hâkim, çok sayıda hukuk insanı, çok sayıda avukat tanıyorum ve onlar inanılmaz derecede tarafsızdır. Sadece gerçeklere bakarlar ve bu suçlamaların 114’ünde suçlu olduğuna karar verdiler. Bu kadar basit.
“Bu yüzden, eğer açıklar olsaydı, herhâlde şimdiye kadar ortaya çıkardı diye düşünmeye başlıyorsunuz, çünkü bu en başta City’nin argümanının bir parçası olurdu.”
Manchester City rakipleriyle ilgili kirli çamaşırları ortaya dökecek mi?
City yerden yere vurulurken, onların da savaşmadan düşme ihtimalinin düşük olduğu ileri sürülebilir. Premier League'deki herhangi bir rakip kulüp de tamamen sütten çıkmış ak kaşık değilse, bu yakında ortaya çıkar mı?
Mills şöyle ekledi: “Ah, yüzde 100 ve eminim bunu zaten yapmışlardır. Bu da tersine çevrilecek ve diğer herkes şöyle diyecek: ‘Bir dakika, siz hile yaptınız. Biz X, Y, Z'den mahrum kaldık. Bu mali bonusları kaybettik. Sizin bunu yapmanız yüzünden küme düştük. Bu yüzden Şampiyonlar Ligi'ne gidemedik. Dolayısıyla, sizin sözde hileniz artık size dava açacağımız anlamına geliyor.’
“Bunu zaten gördük. Bunun Premier League'de diğer futbol kulüpleriyle yaşandığını gördük. İşlerin biraz çirkinleşeceği, biraz tartışmalı ve daha da karmaşık hale geleceği nokta burası olacak çünkü buna 10 yıl sonra, sekiz yıl sonra, altı yıl sonra nasıl yaklaşacaksınız? Zincirleme etki nerede?
“Tamam, 2019'da küme düşmüş olabilirsiniz ya da 2019'da Şampiyonlar Ligi'ne kalamamış olabilirsiniz ama son yedi yılın, olabilecek ya da olmayabilecek şeylerinin mali sonuçlarını nasıl hesaplayacaksınız?
“Ben City'nin yerinde olsam, bunu tersine çevirir ve şöyle derdim: ‘Bir dakika. Oyuncularınızı satın alıyorduk ve onlar için değerinin üzerinde para ödüyorduk, dolayısıyla siz de bizim sayemizde daha fazla para kazandınız çünkü size şişirilmiş bonservis bedelleri ödedik.’ Bunun her zaman iki tarafı vardır.
“Biliyorum, bu oldukça zayıf bir argüman ama eminim onların öne süreceği şey şu olurdu ve şöyle derlerdi: ‘Her bir oyuncu için fazla ödeme yaptık ve fazla ödeme yapmaya mecbur bırakıldık, dolayısıyla bize uygulanan fiyatlar şişirildi ve oyuncularınızın değerinden daha fazlasını ödedik, yani aslında siz bizim üzerimizden para kazandınız.’ Ve bu argüman ortalıkta dolaşacaktır ama sonra iş daha da karmaşık hale geliyor. Bu tam anlamıyla bir karmaşa.
“Beni şaşırtan şey, hâlâ hiçbir yaptırım hükmünün açıklanmamış olması. Normalde hukuk sisteminde, adalet sisteminde mahkemede suçlu bulunursunuz ve ardından hüküm ya da yaptırım çok kısa süre sonra gelir. Görünüşe göre yaptırımların ne olacağını itiraz süreci tamamlanana kadar duymayacağız. Bu oldukça sıra dışı.
“Şunu anlamıyorum: Eğer biliyorlarsa, eğer suçlularsa ve bu suçlamalardan suçlu bulunmuşlarsa, o zaman yaptırımın ne olacağını neden şimdi öğrenemiyoruz? Sonra sürece itiraz edebilirsiniz ve ardından tekrar suçlu bulunursanız, ondan sonra da itiraz edebilirsiniz.
“Bence hepimiz bir tür belirsizlik içindeyiz çünkü cezanın ne kadar ağır olacağını bilmiyoruz. Ve bence şu anda herkesin yaşadığı sorun da bu. Ceza ne? Şu anki haliyle, çok ama çok uzun bir süre boyunca suçlular. O halde ceza ne? Yaptırımın ne olacağını öğrenmek için neden potansiyel olarak bir yıl daha beklemek zorundayız?”
- Getty
Manchester City'nin itirazının ardından karar için son tarih
City'nin itiraz davasında bir karar için son tarihin 23 Ocak 2027 olduğu söyleniyor. Buna hâlâ üç aydan fazla süre var ve bu istenmeyen dikkat dağıtıcı unsurun sona ermesini umutsuzca bekleyenler için ufukta net bir bitiş çizgisi görünmüyor.
Etihad'dakiler kendi pozisyonlarını savunmayı sürdürürken, Premier League kartlarını masaya koymuş durumda ve bileğe vurulan hafif bir cezadan en üst ligden ihraç edilmeye kadar çok sayıda sonuç hâlâ mümkün.
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