Bouaddi'nin itibarı, yakın zamanda düzenlenen Dünya Kupası'nda Fas adına orta sahada yıldızlaştığı ve Brezilya'ya karşı sergilediği ustalık eseri performansla dikkat çektiği dönemde daha da yükseldi. Futbol Direktörü Hugo Viana, genç oyuncunun olağanüstü futbol zekâsını ve potansiyelini övdü, kulübün onun hızlı gelişimini yakından takip ettiğini doğruladı.

"Viana şunları ekledi: "Ayyoub'un potansiyeli son derece yüksek; üst düzey bir orta sahanın ihtiyaç duyduğu her şeye sahip bir oyuncu. Henüz 18 yaşında olmasına rağmen şimdiden olağanüstü bir futbol zekâsına sahip ve bu özellik Enzo'nun rehberliğinde sadece daha da gelişecek."