24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
Goal.com
CanlıBiletler
Ayyoub Bouaddi transfer grade GFXGOAL

Çeviri:

Manchester City, Faslı orta saha Ayyoub Bouaddi'yi Lille'den beş yıllık sözleşmeyle kadrosuna kattı

Transfers
A. Bouaddi
M.City
Fas
Premier Lig

Manchester City, Lille'den büyük beğeni toplayan Faslı milli oyuncu Ayyoub Bouaddi'yi beş yıllık sözleşmeyle kadrosuna kattı. 18 yaşındaki orta saha oyuncusu, dünya futbolunun en heyecan verici genç yeteneklerinden biri olarak Etihad Stadyumu'na geliyor.

  • Büyük bir yeteneği kadroya katmak

    Manchester City, Faslı milli oyuncu Ayyoub Bouaddi'yi Fransa ekibi Lille'den beş yıllık sözleşmeyle kadrosuna kattı. 18 yaşındaki orta saha oyuncusu, uluslararası transfer onayına bağlı olarak Etihad Stadyumu'nda 2031'e kadar kalmasını sağlayacak sözleşmeye imza attı. Bouaddi, Lille formasıyla şimdiden A takım seviyesinde 96 maça çıkıp sekiz kez milli olduktan sonra, dünya futbolunun en umut vadeden genç oyuncularından biri olarak Premier League'e geliyor.



    • Reklam
  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Hayalindeki transferi dile getiriyor

    Gelişi hakkında konuşan Bouaddi, dünyanın en iyisi olduğuna inandığı bir kulübe katılmaktan duyduğu büyük gururu ve mutluluğu dile getirdi. Etihad Stadyumu’ndaki kazanma kültürüne ve teknik direktör Enzo Maresca’nın yönetiminde gelişme konusundaki isteğine dikkat çekti.

    "Bugün benim ve ailem için çok özel bir gün" diyen Bouaddi, şöyle devam etti: "Manchester City benim için dünyanın en iyi kulübü. Burada olmak ve kendime City oyuncusu diyebilmek bir rüyanın gerçekleşmesi. City’yi uzun yıllardır izliyorum ve oyun tarzlarını seviyorum. Kadro dünya çapında ve Enzo da üst düzey bir teknik direktör."

  • Büyük sahnede kendini kanıtlamış bir geçmiş

    Bouaddi'nin itibarı, yakın zamanda düzenlenen Dünya Kupası'nda Fas adına orta sahada yıldızlaştığı ve Brezilya'ya karşı sergilediği ustalık eseri performansla dikkat çektiği dönemde daha da yükseldi. Futbol Direktörü Hugo Viana, genç oyuncunun olağanüstü futbol zekâsını ve potansiyelini övdü, kulübün onun hızlı gelişimini yakından takip ettiğini doğruladı.

    "Viana şunları ekledi: "Ayyoub'un potansiyeli son derece yüksek; üst düzey bir orta sahanın ihtiyaç duyduğu her şeye sahip bir oyuncu. Henüz 18 yaşında olmasına rağmen şimdiden olağanüstü bir futbol zekâsına sahip ve bu özellik Enzo'nun rehberliğinde sadece daha da gelişecek."

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • Manchester City v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Premier League bölümüne hazır

    Lille'de kendisini kilit bir isim olarak kabul ettirdikten ve geçen sezon takımının Şampiyonlar Ligi'ne dönüş yapmasına yardımcı olduktan sonra Bouaddi, sıradaki meydan okumaya hazır. Maresca ve teknik ekibinin yakın takibi altında, topla oyunu yönlendirebilen zarif orta saha oyuncusu performansını yeni bir seviyeye taşımaya çalışacak. Manchester City taraftarları, kulüp tüm kulvarlarda kupa hedefini sürdürürken yeni transferlerini sahada görmeyi heyecanla bekleyecek.

Premier Lig
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
M.City crest
M.City
MCI