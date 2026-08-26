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Manchester City, Faslı orta saha Ayyoub Bouaddi'yi Lille'den beş yıllık sözleşmeyle kadrosuna kattı
Büyük bir yeteneği kadroya katmak
Manchester City, Faslı milli oyuncu Ayyoub Bouaddi'yi Fransa ekibi Lille'den beş yıllık sözleşmeyle kadrosuna kattı. 18 yaşındaki orta saha oyuncusu, uluslararası transfer onayına bağlı olarak Etihad Stadyumu'nda 2031'e kadar kalmasını sağlayacak sözleşmeye imza attı. Bouaddi, Lille formasıyla şimdiden A takım seviyesinde 96 maça çıkıp sekiz kez milli olduktan sonra, dünya futbolunun en umut vadeden genç oyuncularından biri olarak Premier League'e geliyor.
- Getty Images Sport
Hayalindeki transferi dile getiriyor
Gelişi hakkında konuşan Bouaddi, dünyanın en iyisi olduğuna inandığı bir kulübe katılmaktan duyduğu büyük gururu ve mutluluğu dile getirdi. Etihad Stadyumu’ndaki kazanma kültürüne ve teknik direktör Enzo Maresca’nın yönetiminde gelişme konusundaki isteğine dikkat çekti.
"Bugün benim ve ailem için çok özel bir gün" diyen Bouaddi, şöyle devam etti: "Manchester City benim için dünyanın en iyi kulübü. Burada olmak ve kendime City oyuncusu diyebilmek bir rüyanın gerçekleşmesi. City’yi uzun yıllardır izliyorum ve oyun tarzlarını seviyorum. Kadro dünya çapında ve Enzo da üst düzey bir teknik direktör."
Büyük sahnede kendini kanıtlamış bir geçmiş
Bouaddi'nin itibarı, yakın zamanda düzenlenen Dünya Kupası'nda Fas adına orta sahada yıldızlaştığı ve Brezilya'ya karşı sergilediği ustalık eseri performansla dikkat çektiği dönemde daha da yükseldi. Futbol Direktörü Hugo Viana, genç oyuncunun olağanüstü futbol zekâsını ve potansiyelini övdü, kulübün onun hızlı gelişimini yakından takip ettiğini doğruladı.
"Viana şunları ekledi: "Ayyoub'un potansiyeli son derece yüksek; üst düzey bir orta sahanın ihtiyaç duyduğu her şeye sahip bir oyuncu. Henüz 18 yaşında olmasına rağmen şimdiden olağanüstü bir futbol zekâsına sahip ve bu özellik Enzo'nun rehberliğinde sadece daha da gelişecek."
- Getty Images Sport
Premier League bölümüne hazır
Lille'de kendisini kilit bir isim olarak kabul ettirdikten ve geçen sezon takımının Şampiyonlar Ligi'ne dönüş yapmasına yardımcı olduktan sonra Bouaddi, sıradaki meydan okumaya hazır. Maresca ve teknik ekibinin yakın takibi altında, topla oyunu yönlendirebilen zarif orta saha oyuncusu performansını yeni bir seviyeye taşımaya çalışacak. Manchester City taraftarları, kulüp tüm kulvarlarda kupa hedefini sürdürürken yeni transferlerini sahada görmeyi heyecanla bekleyecek.
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