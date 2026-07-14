Manchester City, Faslı Dünya Kupası yıldızı Ayyoub Bouaddi’yi kadrosuna katmak için ‘yoğun çaba sarf ediyor’; Lille ise transfer konusunda olumlu yaklaşıyor

Haberlere göre Fransız kulübü, oyuncunun Dünya Kupası sonrası tatilinden dönmesini bekliyor; ardından temsilcileriyle görüşerek, oyuncunun kulüpte kalması da dahil olmak üzere tüm seçenekleri değerlendirecek. Lille, görüşmelere açık olsa da, genç oyuncuya 100 milyon avro (85 milyon sterlin) gibi yüksek bir fiyat biçtiği düşünülüyor; bu bedelin doğal olarak birçok talibi elemesi bekleniyor. Onu kiralık olarak geri almaya hazır olan rakip kulüplerin aksine, City bu yaz orta saha oyuncusunu doğrudan A takım kadrosuna dahil etmeyi tercih ediyor.