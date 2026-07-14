Getty Images Sport
Çeviri:
Manchester City, Faslı Dünya Kupası yıldızı Ayyoub Bouaddi’yi kadrosuna katmak için ‘yoğun çaba sarf ediyor’; Lille ise transfer konusunda olumlu yaklaşıyor
City, Faslı genç yeteneği kadrosuna katmak istiyor
The Athletic’ten David Ornstein’ın haberine göre, City, Fas milli takımıyla Dünya Kupası’nda sergilediği muhteşem performansın ardından Lille’in genç orta saha oyuncusu Bouaddi’yi kadrosuna katmak için “yoğun çaba sarf ediyor”. Uluslararası sahnedeki göz kamaştırıcı performansları, 18 yaşındaki yeteneği kadrosuna katmak isteyen birçok Avrupalı dev kulübün ilgisini önemli ölçüde artırdı. Lille yönetiminin, yakın gelecekte bir kulübün talep ettikleri bedeli karşılaması halinde, bu değerli oyuncuyla yollarını ayırmaya açık olduğu söyleniyor.
- AFP
Lille, çok yüksek bir transfer ücreti talep ediyor
Haberlere göre Fransız kulübü, oyuncunun Dünya Kupası sonrası tatilinden dönmesini bekliyor; ardından temsilcileriyle görüşerek, oyuncunun kulüpte kalması da dahil olmak üzere tüm seçenekleri değerlendirecek. Lille, görüşmelere açık olsa da, genç oyuncuya 100 milyon avro (85 milyon sterlin) gibi yüksek bir fiyat biçtiği düşünülüyor; bu bedelin doğal olarak birçok talibi elemesi bekleniyor. Onu kiralık olarak geri almaya hazır olan rakip kulüplerin aksine, City bu yaz orta saha oyuncusunu doğrudan A takım kadrosuna dahil etmeyi tercih ediyor.
Orta sahanın güçlendirilmesi öncelikli
City’nin Bouaddi’ye olan ilgisi, Bernardo Silva’nın yakın zamanda takımdan ayrılmasının ardından orta saha kadrosunu yenileme konusundaki acil ihtiyaçtan kaynaklanıyor. Premier Lig’in dev kulübü, Nottingham Forest’tan Elliot Anderson’ı kadrosuna katmak için şimdiden 116 milyon sterlin harcadı ve böylece orta saha seçeneklerini güçlendirdi. Rodri’nin mevcut sözleşmesinin Haziran 2027’de sona erecek olması ve diğer birçok kilit oyuncunun geleceğinin belirsizliği göz önüne alındığında, Bouaddi’nin takıma katılması uzun vadeli bir yatırım olarak değerlendiriliyor.
- Getty Images Sport
Karar verme zamanı yaklaşıyor
Önde gelen kulüplerin ilgisi giderek artarken, Bouaddi’nin geleceğine ilişkin nihai kararını kısa süre içinde vermesi bekleniyor. Hem Arsenal hem de Manchester United, geçtiğimiz yıl boyunca bu orta saha oyuncusunun menajerleriyle temaslarını sürdürmüş olsa da, şu anda City, onu kadrosuna katma yarışında önde gidiyor. Genç yıldız için asıl sınav, Etihad Stadyumu’nda hemen ilk 11’de yer almak için rekabet etmeye hazır olup olmadığına karar vermek ya da Ligue 1’de gelişimine devam etmeyi tercih etmek olacak.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun