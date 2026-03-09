Manchester City, FA Cup çeyrek finalinde Liverpool'u ağırlarken, Chelsea ise League 1'in son sırasındaki Port Vale ile karşılaşacak

Bu turun tartışmasız hikayesi, League 1'de zor günler geçiren Port Vale'nin Chelsea ile çekici bir eşleşme yakalaması oldu. Şu anda üçüncü ligin en alt sıralarında yer alan Vale, Sunderland'ı 1-0 yenerek beşinci turda büyük bir sürpriz yarattı.

Ben Waine'in 28. dakikadaki klinik vuruşu, takımın tek isabetli şutu olmasına rağmen farkı yarattı. Chelsea, 10 kişilik Wrexham karşısında büyük bir korku yaşadıktan sonra çeyrek finale yükseldi ve uzatmalarda 4-2 galip geldi. Kura çekimi, eski İngiltere yıldızları Joe Hart ve Joe Cole tarafından yapıldı.