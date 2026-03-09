Getty Images Sport
Manchester City, FA Cup çeyrek finalinde Liverpool'u ağırlarken, Chelsea ise League 1'in son sırasındaki Port Vale ile karşılaşacak
Ağır sikletler Etihad'da çarpışıyor
FA Cup çeyrek final kura çekimi, City'nin Liverpool'u Premier Lig'in en heyecan verici maçında ağırlamaya hazırlanırken, ağız sulandıran bir eşleşme ortaya çıkardı. Pep Guardiola'nın takımı, Newcastle United'ı 3-1'lik ikna edici bir galibiyetle son sekize kalmayı garantiledi ve bu sezon Eddie Howe'un takımına karşı dördüncü galibiyetini aldı.
Liverpool, Wolves'a karşı ligde yaşadığı son mağlubiyetin intikamını alarak bu aşamaya ulaştı ve Molineux'da 3-1 galip gelerek Etihad Stadyumu'na yapılacak merakla beklenen deplasmanı garantiledi. Nisan ayında oynanacak maçlar, yarı final için Wembley'e gidecek son dört takımı belirleyecek.
Arsenal ve Leeds zorlu sınavlarla karşı karşıya
Çekilişin diğer maçlarında, Premier Lig lideri Arsenal, Championship ekibi Southampton ile zorlu bir deplasman maçına çıkacak. Gunners, Noni Madueke ve Eberechi Eze'nin golleriyle Mansfield Town'u 2-1 yenerek beşinci turda olası bir sürprizi önledi.
Şimdi, Craven Cottage'da Ross Stewart'ın son dakikada attığı penaltı golüyle Fulham'ı 1-0 yenerek üst ligden bir rakibi eleyen ve özgüven dolu Saints ile karşılaşacaklar. Bu arada, Leeds United Norwich City'yi 3-0 yenerek turu rahat geçti ve deplasmanda West Ham veya Brentford ile karşılaşacak.
Zor günler geçiren Port Vale için rüya gibi bir kura
Bu turun tartışmasız hikayesi, League 1'de zor günler geçiren Port Vale'nin Chelsea ile çekici bir eşleşme yakalaması oldu. Şu anda üçüncü ligin en alt sıralarında yer alan Vale, Sunderland'ı 1-0 yenerek beşinci turda büyük bir sürpriz yarattı.
Ben Waine'in 28. dakikadaki klinik vuruşu, takımın tek isabetli şutu olmasına rağmen farkı yarattı. Chelsea, 10 kişilik Wrexham karşısında büyük bir korku yaşadıktan sonra çeyrek finale yükseldi ve uzatmalarda 4-2 galip geldi. Kura çekimi, eski İngiltere yıldızları Joe Hart ve Joe Cole tarafından yapıldı.
Kupa büyüsü arasında yöneticilerin baş ağrısı
Taraftarlar kupa hayalleri kurarken, bazı kulüpler yoğun maç programı nedeniyle zorlanıyor. Vale menajeri Jon Brady, tarihi galibiyetlerinin ardından alışılmadık bir şekilde açık sözlü bir değerlendirme yaptı ve "Dürüst olmak gerekirse, bu biraz can sıkıcı bir durum!" dedi. Brady, takımının devam eden küme düşme mücadelesine atıfta bulunuyordu.
Zorlukları daha ayrıntılı olarak açıklayan Brady, "Çünkü bu durum maç programımızı daha da yoğunlaştırıyor ve gördüğünüz gibi en iyi stoperlerimizden biri olan Cam Humphreys'i kaybettik ve şu anda bu kadar çok maça çıkacak kadar geniş bir kadroya sahip değiliz" diye ekledi. Buna rağmen, Stamford Bridge'deki sınavı keyifle bekleyecekler.
