Maçın başlangıcından itibaren ev sahibi takıma amansız bir baskı uygulamasına rağmen, City'nin skoru açması 43 dakika sürdü; üstelik 30. dakikada Gianluigi Donnarumma'nın kritik bir müdahalesiyle Beto'nun boş kaleye topu itmesini engelleyerek büyük bir tehlikeyi atlatmak zorunda kaldılar. Enerjik Doku, Rayan Cherki'nin basit pasını üst köşeye muhteşem bir vuruşla göndererek takımını öne geçirdi.

Ancak Pep Guardiola'nın takımı ikinci yarıda tamamen çöktü ve Everton 13 dakika içinde maçı tersine çevirirken, City tüm soğukkanlılığını kaybetti. Donnarumma, Iliman Ndiaye'nin iki tehlikeli şutunu kurtarmak zorunda kalmıştı ki, Marc Guehi anlaşılmaz bir şekilde topu doğrudan Toffees'in yedek oyuncusu Thierno Barry'ye pasladı ve Barry sevinçle eşitliği sağlayan golü attı. Kısa bir kargaşanın ardından forvetin ofsayt olmadığına karar verildi.

Beş dakikadan biraz fazla bir süre sonra, Erling Haaland'ın köşe vuruşundan kafayı kaçırması üzerine Jake O'Brien onun arkasından topu ağlara göndererek ev sahibi takımı öne geçirdi. David Moyes'un takımı, Merlin Rohl'un isabetsiz şutunun Barry tarafından ağlara yönlendirilmesiyle, maçın bitimine sadece dokuz dakika kala şok edici üstünlüğünü çarpıcı bir şekilde ikiye katladı. Ancak City, Haaland'ın Jordan Pickford'u aşırtarak soğukkanlı bir vuruşla skoru 1-2'ye getirmesiyle hemen diğer tarafa geçti.

Maçın ve aslında şampiyonluk yarışının da konuk takımdan uzaklaştığı düşünülürken, Doku 97. dakikada bir başka sihirli an yaratarak takımına bir puanı kurtardı. İlk golündeki vuruşun aynısı gibi, ancak bu kez sağ ayağıyla Pickford'u geçecek şekilde durdurulamaz bir vuruş yaptı. Son dakikada gelen beraberlik, City'yi Arsenal'in 5 puan gerisinde bıraktı ve Guardiola'nın takımının önünde hala 4 maç kaldı.

