Man City Everton ratings
Manchester City - Everton maçında oyuncu değerlendirmeleri: Jeremy Doku son dakikada golü buldu! Belçikalı oyuncunun nefes kesen iki golü, Marc Guehi ve arkadaşlarını kurtardı; ancak Pep Guardiola'nın oyuncuları, Arsenal'e şampiyonluk yarışında büyük bir avantaj sağladı

Jeremy Doku'nun son dakikada attığı muhteşem beraberlik golü, Pazartesi gecesi Everton ile oynanan dramatik 3-3 berabere biten maçta Manchester City'ye bir puan kazandırdı; ancak ikinci yarıdaki çöküş, Pep Guardiola'nın takımının Premier Lig şampiyonluk yarışında Arsenal'e yine de büyük bir avantaj sağlamasına neden oldu. City, ilk yarıyı 1-0 önde kapatmış, ancak ikinci yarıda çöküşe geçerek maçın bitimine dokuz dakika kala iki gol geride kalmıştı.

Maçın ilk düdüğünden itibaren ev sahibi takıma amansız bir baskı uygulamasına rağmen, City'nin skoru açması 43 dakika sürdü; ayrıca 30. dakikada Gianluigi Donnarumma'nın kritik bir müdahalesiyle Beto'nun boş kaleye topu itmesini engellemesi sayesinde büyük bir tehlikeyi atlatmak zorunda kaldılar. Enerjik Doku, Rayan Cherki'nin basit pasını üst köşeye muhteşem bir vuruşla göndererek takımını öne geçirdi.

Ancak Pep Guardiola'nın takımı ikinci yarıda tamamen çöktü ve Everton 13 dakika içinde maçı tersine çevirirken, City tüm soğukkanlılığını kaybetti. Donnarumma, Iliman Ndiaye'nin iki tehlikeli şutunu kurtarmak zorunda kalmıştı ki, Marc Guehi anlaşılmaz bir şekilde topu doğrudan Toffees'in yedek oyuncusu Thierno Barry'ye pasladı ve Barry sevinçle eşitliği sağlayan golü attı. Kısa bir karışıklığın ardından forvetin ofsayt olmadığına karar verildi.

Beş dakikadan biraz fazla bir süre sonra, ev sahibi takım öne geçti. Erling Haaland, köşe vuruşundan gelen topu kafayla kaçırdı ve Jake O'Brien, onun arkasından topu ağlara gönderdi. David Moyes'un takımı, Merlin Rohl'un yanlış yönlendirdiği şutun, saatte sadece dokuz dakika kalmışken Barry tarafından ağlara yönlendirilmesiyle, şok edici üstünlüğünü kısa sürede ikiye katladı. Ancak City, hemen diğer tarafa geçerek Haaland'ın Jordan Pickford'u aşan soğukkanlı vuruşuyla bir gol geriye geldi.

Maçın ve aslında şampiyonluk yarışının da konuk takımdan uzaklaştığı görülürken, Doku 97. dakikada bir başka sihirli an yaratarak bir puanı kurtardı. İlk golünün aynısı gibi, ancak bu kez sağ ayağıyla, ceza sahası kenarından Pickford'u geçecek durdurulamaz bir vuruş yaptı. Son dakikada gelen beraberlik, City'yi Arsenal'in 5 puan gerisinde bıraktı ve Guardiola'nın takımının önünde hala 4 maç kaldı.

GOAL, Hill Dickinson Stadyumu'ndaki Man City oyuncularını değerlendirdi...

    Kaleci ve Savunma

    Gianluigi Donnarumma (6/10):

    Potansiyel bir golü önleyecek bir müdahale yapmak için hazırdı. Ndiaye'den iki büyük kurtarış yaptı, ancak Everton'ı öne geçiren köşe vuruşunda hiçbir yerde yoktu.

    Matheus Nunes (5/10):

    İlk golün hazırlık aşamasında muhteşem bir pas attı, ancak ikinci yarıda Ndiaye karşısında kabus gibi bir performans sergiledi.

    Abdukodir Khusanov (6/10):

    Savunmada her zamanki gibi fiziksel bir oyun sergiledi ve Beto ile mücadelesinden keyif alıyor gibiydi. İkinci yarıda biraz soğukkanlılığını kaybeden birçok oyuncudan biriydi.

    Marc Guehi (3/10):

    Paslarına odaklanıp arka alandan oyun kurmaya yardımcı oldu, zaman zaman iyi bir şekilde ileriye çıktı. Ancak, yaptığı korkunç hata acımasızca cezalandırıldı. Ndiaye'ye yaptığı harika müdahaleyle bunu bir ölçüde telafi etti.

    Nico O'Reilly (6/10):

    Man City'nin sahada ilerlemesinde, özellikle de ilk golün hazırlık aşamasında, ters yönlü hareketleriyle önemli bir rol oynadı. Ancak Everton, ikinci yarıda onun arkasındaki boşluğu iyi değerlendirdi.

    Orta saha

    Nico Gonzalez (6/10):

    Paslarıyla City'nin oyun akışını sürdürdü ve Doku'nun ilk golünün öncesinde çok önemli bir top kazanımı yaptı. Maçın kontrolü takımından kaybolunca kaosun içinde kayboldu.

    Bernardo Silva (5/10):

    İlk yarıda sahada her yerdeydi ve takım için yorulmak bilmeden çalıştı. Ancak maç ilerledikçe ve City kontrolü kaybettikçe etkinliği azaldı.

    Rayan Cherki (7/10):

    Bazen hayal kırıklığına uğramış bir görüntü sergilese de, çok verimli geçen ilk sezonunda 11. Premier League asistini kolayca kaydetti. Şiddetli bir vuruşla Jordan Pickford'un ellerini yakaladı.

    Saldırı

    Antoine Semenyo (5/10):

    Sağ kanatta her zaman tehlike arz eden bir oyuncuydu ancak bu maçta şut pozisyonlarında soğukkanlılığını yitirdi ve performansında ciddi bir düşüş yaşadı.

    Erling Haaland (6/10):

    Haaland'ın tipik bir performansıydı; oyuna pek dahil olamadı ama yine de bir gol attı. Ancak, O'Brien'ın kafayla gol atmasına neden olacak şekilde kritik bir kafa vuruşunu kaçırdı.

    Jeremy Doku (8/10):

    Kesinlikle elektrik gibiydi ve her fırsatta rakibine baş ağrısı yaşattı. İlk golünü sol ayağıyla üst köşeye göndererek muhteşem bir şekilde attı ve maçın son dakikalarında attığı beraberlik golü de en az o kadar iyiydi.

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Mateo Kovacic (4/10):

    Kritik üçüncü golün hemen öncesinde Rohl'un elinden kaçmasına izin verdiği için ayakta kalmalıydı. İyi bir pozisyondan topu üstten dışarı attı.

    Phil Foden (5/10):

    Fark yaratamadı ve bir şutunu çok uzağa attı.

    Omar Marmoush (6/10):

    Tehlikeli görünüyordu, bu da Guardiola'nın ona daha erken şans vermesi gerekip gerekmediğini sorgulatıyor.

    Pep Guardiola (5/10):

    İkinci yarıda takımının nasıl maçı elinden kaçırdığını anlayamayacak. Arsenal'e karşı puan kaybına rağmen, bir puanla kurtulduğu için şükredecek.

