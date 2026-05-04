Maçın başlangıcından itibaren ev sahibi takıma amansız bir baskı uygulamasına rağmen, City'nin skoru açması 43 dakika sürdü; ayrıca 30. dakikada Gianluigi Donnarumma'nın kritik bir müdahalesiyle Beto'nun boş kaleye topu itmesini engellediği an, kendileri de büyük bir tehlikeyi atlatmak zorunda kaldı. Enerjik Doku, Rayan Cherki'nin basit pasını üst köşeye muhteşem bir vuruşla göndererek takımını öne geçirdi.

Ancak Pep Guardiola'nın takımı ikinci yarıda tamamen çöktü ve Everton 13 dakika içinde maçı tersine çevirirken, City tüm soğukkanlılığını kaybetti. Donnarumma, Iliman Ndiaye'nin iki şutunu kurtarmak zorunda kalmıştı ki, Marc Guehi anlaşılmaz bir şekilde topu doğrudan Toffees'in yedek oyuncusu Thierno Barry'ye pasladı ve Barry sevinçle eşitliği sağlayan golü attı. Bir süreki karışıklığın ardından, forvetin ofsayt olmadığına karar verildi.

Beş dakikadan biraz fazla bir süre sonra, ev sahibi takım öne geçti. Erling Haaland, köşe vuruşundan gelen topu kafayla kaçırdı ve Jake O'Brien, onun arkasından topu ağlara gönderdi. David Moyes'un takımı, Merlin Rohl'un isabetsiz şutunun Barry tarafından ağlara yönlendirilmesiyle, maçın bitimine sadece dokuz dakika kala şok edici üstünlüğünü çarpıcı bir şekilde ikiye katladı. Ancak City, hemen diğer tarafa geçerek Haaland'ın Jordan Pickford'u aşan soğukkanlı vuruşuyla bir gol geriye geldi.

Maçın ve aslında şampiyonluk yarışının da konuk takımdan uzaklaştığı görülürken, Doku 97. dakikada bir başka sihirli an yaratarak takımına bir puan kazandırdı. İlk golünün aynısı gibi, ancak bu kez sağ ayağıyla, ceza sahası kenarından Pickford'u geçecek durdurulamaz bir vuruş yaptı. Son dakikada gelen beraberlik, City'yi Arsenal'in 5 puan gerisinde bıraktı ve Guardiola'nın takımının önünde 4 maç kaldı.

GOAL, Hill Dickinson Stadyumu'ndaki Man City oyuncularını değerlendirdi...