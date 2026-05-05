Manchester City, Everton ile berabere kaldıkları maç sırasında Antoine Semenyo ve Marc Guehi’ye yönelik saldırıları kınarken, bir kişi ırkçı hakaret yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı
Stadyumda yaşanan olayın ardından polis müdahale etti
Manchester City ve Merseyside Polisi'nden yapılanresmi açıklamalara göre, yetkililer ırkçı unsurlar içeren bir kamu düzeni ihlali şüphesiyle Nottinghamshire'dan 71 yaşındaki bir adamı gözaltına aldı. Gözaltı, pazartesi günkü maç sırasında Hill Dickinson Stadyumu'nda Semenyo'ya ırkçı hakaretler yağdırıldığına dair taraftarlar ve görevliler tarafından yapılan ihbarların ardından gerçekleşti. Şüpheli, maçlardan önce ve sonra dört saat boyunca belirlenen spor stadyumlarına bir mil mesafeden fazla yaklaşmama şartı da dahil olmak üzere katı koşullar altında kefaletle serbest bırakıldı. Manchester City, "Everton ve polisin sorumlu kişiyi tespit etmek için aldığı hızlı önlemi memnuniyetle karşılıyoruz" açıklamasını yaptı.
Defender, siber saldırıların hedefi oldu
Rahatsız edici tacizler stadyumun sınırlarını aşarak maçın bitiminden sonra Guehi'yi hedef aldı. Kaotik geçen ikinci yarıda Everton'ın gol atmasına yol açan kritik bir hata yapan savunma oyuncusu, sosyal medyada şiddetli tepkilerle karşı karşıya kaldı. Kulüp, duyduğu üzüntüyü dile getirerek şu açıklamayı yaptı: "Marc Guéhi'nin dün gece sosyal medyada bir dizi iğrenç ırkçı paylaşıma maruz kaldığını duymaktan dolayı biz de son derece hayal kırıklığına uğradık." Bu üzücü olaylar, 3-3'lük skorla sona eren çılgın karşılaşmanın gölgesinde kaldı.
Kulüp, yıldız oyunculara tam destek sözü verdi
Bu ayrı olaylara yanıt olarak City, her türlü önyargıya karşı mutlak sıfır tolerans politikasını yineledi. Son şampiyon, bu tür davranışların ne futbolda ne de toplumda yeri olmadığını açıkça ortaya koydu. Resmi açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Manchester City, dünkü maçta Antoine Semenyo'ya yöneltilen ırkçı tacizi şiddetle kınıyor." #
Kulüp, oyuncuların bu hedefli saldırıların ardından atlatabilmeleri için kapsamlı bakım ve kaynaklar sunma sözü vererek şu kararlı açıklamayı yaptı: "Antoine ve Marc'a tam destek vermeye devam edeceğiz ve futbolumuzda hiçbir tür ayrımcılığı asla kabul etmeyeceğiz."
Şampiyonluk yarışında bizi neler bekliyor?
Guardiola'nın oyuncuları, Cumartesi günü evlerinde Brentford'u ağırlayacakları maç öncesinde şampiyonluk yarışına yeniden odaklanmak zorundalar. Arsenal'in beş puan gerisinde olan ancak Arsenal'in üç maçına karşılık kendilerinin dört maçı kalan City'nin hâlâ umudu var. Öte yandan, Guehi'yi hedef alan dijital trollerle ilgili soruşturmaların yanı sıra, bu kişilerin izini sürme çalışmaları da devam edecek.