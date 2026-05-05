Manchester City, Everton ile berabere kaldıkları maç sırasında Antoine Semenyo ve Marc Guehi’ye yönelik saldırıları kınarken, bir kişi ırkçı hakaret yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı

Bu ayrı olaylara yanıt olarak City, her türlü önyargıya karşı mutlak sıfır tolerans politikasını yineledi. Son şampiyon, bu tür davranışların ne futbolda ne de toplumda yeri olmadığını açıkça ortaya koydu. Resmi açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Manchester City, dünkü maçta Antoine Semenyo'ya yöneltilen ırkçı tacizi şiddetle kınıyor." #

Kulüp, oyuncuların bu hedefli saldırıların ardından atlatabilmeleri için kapsamlı bakım ve kaynaklar sunma sözü vererek şu kararlı açıklamayı yaptı: "Antoine ve Marc'a tam destek vermeye devam edeceğiz ve futbolumuzda hiçbir tür ayrımcılığı asla kabul etmeyeceğiz."