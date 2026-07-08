Manchester City, eski kalecisinin Enzo Maresca’nın teknik ekibine katıldığını doğruladı

Caballero, City’ye geri döndü; Premier Lig kulübü, Arjantinli oyuncunun Maresca’nın A takım teknik kadrosuna katıldığını doğruladı. Caballero, 2014 ile 2017 yılları arasında kulüpte forma giymiş, 48 maça çıkmış ve 2015-16 sezonunda Liverpool’a karşı oynanan Lig Kupası finali penaltı atışlarında kahraman olarak adını yazdırmış olması nedeniyle City taraftarları için tanıdık bir isimdir.

Eski kaleci ile Maresca arasında uzun süredir devam eden profesyonel bir ilişki var; ikili daha önce eski City teknik direktörü Manuel Pellegrini yönetimindeki Malaga'da birlikte oynamıştı. Caballero, Maresca'nın peşinden Leicester City ve Chelsea'ye gitmeden önce City Akademisi'nde görev yapmış olan bir başka geri dönen isim, Danny Walker ile birlikte yeni teknik direktörlük görevine başlıyor.