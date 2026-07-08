Getty Images Sport
Çeviri:
Manchester City, eski kalecisinin Enzo Maresca’nın teknik ekibine katıldığını doğruladı
Caballero, Etihad’a geri dönüyor
Caballero, City’ye geri döndü; Premier Lig kulübü, Arjantinli oyuncunun Maresca’nın A takım teknik kadrosuna katıldığını doğruladı. Caballero, 2014 ile 2017 yılları arasında kulüpte forma giymiş, 48 maça çıkmış ve 2015-16 sezonunda Liverpool’a karşı oynanan Lig Kupası finali penaltı atışlarında kahraman olarak adını yazdırmış olması nedeniyle City taraftarları için tanıdık bir isimdir.
Eski kaleci ile Maresca arasında uzun süredir devam eden profesyonel bir ilişki var; ikili daha önce eski City teknik direktörü Manuel Pellegrini yönetimindeki Malaga'da birlikte oynamıştı. Caballero, Maresca'nın peşinden Leicester City ve Chelsea'ye gitmeden önce City Akademisi'nde görev yapmış olan bir başka geri dönen isim, Danny Walker ile birlikte yeni teknik direktörlük görevine başlıyor.
- Getty Images Sport
Vitiello, yardımcı menajer olarak atandı
Yeni gelenlerin başında, Maresca’nın yardımcı antrenörü olarak resmen atanan Roberto Vitiello yer alıyor. 43 yaşındaki İtalyan, ülkesinde Parma, Vicenza ve Palermo gibi takımlarda forma giyerek uzun bir futbol kariyerine sahiptir; Maresca ile ilk kez Palermo’da takım arkadaşı olarak tanışmıştır.
Vitiello, o günden bu yana City’nin yeni teknik direktörünün güvenilir sağ kolu haline geldi. Teknik direktörlük kariyerine Fiorentina’da başlayan Vitiello, daha sonra Parma, Leicester ve Chelsea’de Maresca ile birlikte çalıştı. Maresca’nın üç yıllık sözleşmeyle göreve başlamasının ardından ikili, Etihad’da birlikte takımın başına geçerken sorunsuz bir geçiş süreci sağladı.
Tüm teknik kadro kesinleşti
Caballero’nun manşetlere taşınan dönüşünün ötesinde, City birkaç önemli atama ile destek yapısını baştan aşağı yeniledi. Michele De Bernardin yeni Kaleci Sorumlusu olarak göreve getirilirken, Marcos Alvarez ise kadronun en iyi formda kalmasını sağlamak üzere A Takım kondisyon antrenörlüğü görevini üstlendi.
Denis Silva, birinci takım antrenörü olarak kadroya katılırken, Javier Molina ise yeni taktik analisti olarak göreve başladı. Bu ekip, geçmişte Maresca ile yoğun bir şekilde çalışmış olan ve teknik direktörün kendine özgü taktik felsefesini hızlı ve etkili bir şekilde hayata geçirmek üzere tasarlanmış uzman bir birim oluşturuyor.
- Getty Images Sport
Teknik kadroda süreklilik
Maresca, kadroya yeni yetenekler kazandırmış olsa da, teknik kadroda süreklilik unsurları da yer alacak. Kulüp, duran toplar antrenörü James French ile kaleci antrenörü Richard Wright’ın, 2025-26 sezonu boyunca bu görevleri yerine getirdikten sonra görevlerine devam edeceklerini doğruladı.
Maresca, kulüpte parlak bir on yıl geçirerek altı Premier Lig şampiyonluğu ve bir Şampiyonlar Ligi zaferi başta olmak üzere kazanılabilecek her kupayı kazanan Pep Guardiola’nın yerine geçtiği için devasa bir zorlukla karşı karşıya. Ayrıca Maresca’nın üstlendiği görev oldukça zorlu: Son iki sezonda kulübün elinden kaçan Premier Lig kupasını tekrar kulübün kupa dolabına kazandırmak.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun