Manchester City, eski akademi yıldızını 10 milyon sterlinlik bir anlaşmayla geri getirdi ve hemen kiralık olarak gönderdi

Tanıdık bir ortama geri dönmek, Charles’ı büyük bir gururla doldurdu; özellikle de City’nin genç yetenekleri yetiştirmeye ne kadar kararlı olduğunu bizzat deneyimlemiş olması nedeniyle. Kaleci, Batı Londra’ya geçici bir transferin, rekabetçi düzeyde kariyerinin ilerlemesi için mükemmel bir adım olduğuna inanıyor.

Charles, kulüp medyasına şunları söyledi: “Manchester City’ye geri dönmek hem benim hem de ailem için çok özel ve gurur verici bir an. City’nin ne kadar özel bir kulüp olduğunu bizzat biliyorum ve geleceğe bakarken çok heyecanlıyım. City, genç oyuncuların gelişimine çok önem veriyor; bu yüzden QPR’a kiralanmamın, bir oyuncu olarak büyümeme ve gelişmeme de yardımcı olacağını biliyorum. Şimdi, Championship’te başarılı bir sezon geçirmek için elimden gelen her şeyi vereceğim ve umarım daha iyi bir kaleci olarak Manchester’a dönebileceğim.”