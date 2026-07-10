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Oxford United v Sheffield Wednesday - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Çeviri:

Manchester City, eski akademi yıldızını 10 milyon sterlinlik bir anlaşmayla geri getirdi ve hemen kiralık olarak gönderdi

Transfers
M.City
P. Charles
Premier Lig
QPR
Sheffield Wednesday
Championship

Manchester City, Sheffield Wednesday ile 10 milyon sterlinlik bir anlaşmaya vararak eski akademi kalecisi Pierce Charles’ı kadrosuna geri kazandırdı. Kuzey İrlanda milli takımında forma giyen oyuncu, Etihad Stadyumu’nda uzun vadeli bir sözleşme imzaladı; ancak önümüzdeki sezonu Championship’te Queens Park Rangers’ta kiralık olarak geçirecek.

  • City, Charles’ın geri dönüşünü garantiledi

    City, eski akademi kalecisi Charles’ı Wednesday’den 10 milyon sterline varan bir transfer bedeliyle resmi olarak kulübe geri getirdi. City'nin akademisinden yetişen ve 2021 yılında Wednesday'e katılan 20 yaşındaki kaleci, kendisini 2031 yazına kadar Etihad Stadyumu'na bağlayan bir sözleşme imzaladı. Ancak Premier Lig devi, oyuncunun gelişimine daha fazla katkı sağlamak amacıyla, onu Championship ekibi QPR'a bir sezonluk kiralık olarak gönderme kararını hemen aldı.


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    Kaleci, Etihad’a dönüşün tadını çıkarıyor

    Tanıdık bir ortama geri dönmek, Charles’ı büyük bir gururla doldurdu; özellikle de City’nin genç yetenekleri yetiştirmeye ne kadar kararlı olduğunu bizzat deneyimlemiş olması nedeniyle. Kaleci, Batı Londra’ya geçici bir transferin, rekabetçi düzeyde kariyerinin ilerlemesi için mükemmel bir adım olduğuna inanıyor.

    Charles, kulüp medyasına şunları söyledi: “Manchester City’ye geri dönmek hem benim hem de ailem için çok özel ve gurur verici bir an. City’nin ne kadar özel bir kulüp olduğunu bizzat biliyorum ve geleceğe bakarken çok heyecanlıyım. City, genç oyuncuların gelişimine çok önem veriyor; bu yüzden QPR’a kiralanmamın, bir oyuncu olarak büyümeme ve gelişmeme de yardımcı olacağını biliyorum. Şimdi, Championship’te başarılı bir sezon geçirmek için elimden gelen her şeyi vereceğim ve umarım daha iyi bir kaleci olarak Manchester’a dönebileceğim.”

  • Şampiyonluk için kiralama, gelişime uygun

    Yoğun bir transfer sürecini geride bırakan Charles, dikkatini hemen Julien Stephan’ın kadrosunda 1 numaralı kaleci pozisyonunu garantilemeye çevirdi. Geçen sezon Wednesday formasıyla 21 maça çıkan kaleci, kendi yaşında A takımda düzenli olarak forma giymenin hayati önemini vurguladı.

    Charles, QPR’nin resmi internet sitesine şunları ekledi: “Son birkaç gün oldukça yoğun geçti, ancak nihayet buraya gelip bu sezon Championship seviyesinde oynamayı hedeflemek, uzun zamandır istediğim bir şeydi. Bu, şu anki kariyerimdeki aşamaya çok uygun. Maç oynamaktan daha iyi bir şey yok, özellikle de gençken.”

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  • Oxford United v Sheffield Wednesday - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    Charles’ı şampiyonluk sınavı bekliyor

    Charles, City’de uzun vadeli bir halef olabileceğini kanıtlamak için İngiltere’nin ikinci liginde şu anda büyük bir baskı altında. Geçen sezon Championship’te 15. sırada bitirdikten sonra yeniden yapılanmaya çalışan QPR, halihazırda Kuzey İrlanda A Milli Takımı’nda 12 kez forma giymiş olan kaleciye ideal bir platform sunacak. Yaz transfer dönemi hâlâ devam ederken, sezona etkileyici bir başlangıç yapmak bu genç yıldız için son derece önemli olacak.