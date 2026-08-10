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Manchester City, Enzo Maresca Rodri sonrası döneme hazırlanırken Lille'in yıldızı Ayyoub Bouaddi ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardı
Manchester City, Faslı yıldız için hızla harekete geçti
Manchester City, Bouaddi transferi için yürüttüğü girişimlerde önemli bir aşama kaydetti; oyuncu da artık Etihad Stadyumu'na transfer olmak için kişisel şartlarda anlaşmaya vardı. 18 yaşındaki futbolcu, hem kulüp hem de milli takım düzeyinde sergilediği bir dizi dikkat çekici performansın ardından Manchester City için öncelikli hedeflerden biri haline geldi. Premier League sezonunun başlamasına iki haftadan az bir süre kalmışken Manchester City'nin transfer çalışmalarını tamamlamak istemesi nedeniyle anlaşmanın son aşamalarında olduğu belirtiliyor.
Transfer uzmanı Fabrizio Romano'ya göre oyuncu, İngiltere'ye mümkün olan en kısa sürede transfer olmaya son derece istekli. Romano, X üzerinden şunları söyledi: “Ayyoub Bouaddi ve ekibi, Manchester City ile kişisel şartlarda artık anlaşmaya vardı. #MCFC'nin bir sonraki adım olarak Lille ile anlaşmayı sonuçlandırması bekleniyor; bu süreç zaten ileri aşamada, çünkü Bouaddi'nin tercihi 2027'de değil HEMEN City'ye katılmak.”
- Getty Images
Bouaddi'nin yükselen değeri
Bouaddi'nin son bir yıldaki yükselişi kelimenin tam anlamıyla baş döndürücü oldu. 2025-26 sezonunda genç oyuncu, Lille'in ilk 11'inde düzenli olarak yer almayı başardı; Ligue 1 ve Avrupa Ligi'nde toplam 35 maça ilk 11'de çıkıp beş kez de sonradan oyuna girdi. Oyunu geriden yönlendirme becerisi ve fiziksel olgunluğu, onu oyunun en iyi orta sahalarından bazılarıyla kıyaslanır hâle getirdi.
Ayrıca uluslararası arenadaki performansları da değerine değer kattı; henüz 18 yaşındayken Fas formasıyla Dünya Kupası'nda şimdiden beş maça ilk 11'de başladı.
Maresca'nın orta saha yeniden yapılanması
Bouaddi'nin transferi, City adına bir başka dev mali taahhüt anlamına gelecek ve kulübün yaz harcamalarını potansiyel olarak £200 milyon seviyesine taşıyacak. Bu, transfer döneminin daha önceki bölümünde Nottingham Forest'tan Elliott Anderson'ın £116 milyon karşılığında yüksek profilli transferinin ardından geliyor.
İki kulüp arasındaki görüşmeler son bir haftada önemli ölçüde hız kazandı. Lille başlangıçta değerli oyuncusu için €100 milyon (£86 milyon) civarında bir bonservis bedelinde ısrar ederken, haberler City'nin bu rakamı aşağı çekmeyi başardığını öne sürüyor. €70 milyon ile €80 milyon arasında bir paketin transferi sonuçlandırmak için yeterli olabileceğine inanılıyor.
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Rodri sonrası dönem başlıyor
Bouaddi'nin peşine düşülmesi, özellikle orta sahada, Manchester kulübü için büyük bir geçiş dönemine denk geliyor. Bu hafta ilerleyen günlerde resmen açıklanması beklenen Rodri'nin Barcelona'ya ayrılmasının ardından Maresca, Faslı milli oyuncuyu yeniden şekillenen takımının kilit parçalarından biri olarak belirledi. Rodri'nin yerini doldurmak, Maresca'nın kulübe gelişinden bu yana karşı karşıya kaldığı belki de en zorlu görev. Kişisel şartlarda artık anlaşma sağlanmışken, son engel City ile Lille arasında ödeme yapısı ve bonuslar konusunda resmi anlaşmanın yapılması olarak duruyor. Oyuncunun kulübe hemen katılma yönündeki açık tercihi göz önüne alındığında, transferin önümüzdeki günlerde tamamlanacağı konusunda tüm taraflarda iyimserlik var.
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