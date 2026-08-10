Manchester City, Bouaddi transferi için yürüttüğü girişimlerde önemli bir aşama kaydetti; oyuncu da artık Etihad Stadyumu'na transfer olmak için kişisel şartlarda anlaşmaya vardı. 18 yaşındaki futbolcu, hem kulüp hem de milli takım düzeyinde sergilediği bir dizi dikkat çekici performansın ardından Manchester City için öncelikli hedeflerden biri haline geldi. Premier League sezonunun başlamasına iki haftadan az bir süre kalmışken Manchester City'nin transfer çalışmalarını tamamlamak istemesi nedeniyle anlaşmanın son aşamalarında olduğu belirtiliyor.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano'ya göre oyuncu, İngiltere'ye mümkün olan en kısa sürede transfer olmaya son derece istekli. Romano, X üzerinden şunları söyledi: “Ayyoub Bouaddi ve ekibi, Manchester City ile kişisel şartlarda artık anlaşmaya vardı. #MCFC'nin bir sonraki adım olarak Lille ile anlaşmayı sonuçlandırması bekleniyor; bu süreç zaten ileri aşamada, çünkü Bouaddi'nin tercihi 2027'de değil HEMEN City'ye katılmak.”