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Manchester City, Elliot Anderson’ın Nottingham Forest ile anlaşmaya vardığını doğruladı; orta saha oyuncusu, Dünya Kupası’nın ardından yüksek bedelli transferini tamamlamaya hazırlanıyor
Anderson, ABD’de Manchester City’nin sağlık muayenesinden geçti
Anderson şu anda İngiltere milli takımıyla Dünya Kupası’nda mücadele etmek üzere yurtdışında bulunuyor; ancak transferin lojistik engelleri süreci yavaşlatmadı. Kulüpler, Anderson’ın “Three Lions” kadrosuyla birlikteyken Kansas’ta sağlık kontrolünden geçtiğini doğruladı.
Sağlık muayeneleri artık geride kalmış olsa da, transferin son aşamaları turnuva sona erene kadar askıya alınacak. Transferle ilgili formaliteler, Anderson’ın İngiltere’ye dönüşünün ardından tamamlanacak. Bu durum, tüm önemli engellerin aşılmış olmasına rağmen, oyuncunun City formasıyla resmi tanıtımının, yaz programı kapsamında Kuzey Batı’ya seyahat etmesine imkan verene kadar beklemesi gerekeceğini gösteriyor.
Maresca’nın orta saha gücünü güçlendirmek
City’nin Anderson’ı kadrosuna katma hamlesi, yakın zamanda göreve getirilen Enzo Maresca’nın da aralarında bulunduğu teknik kadronun rehberliğinde güçlü bir kadro oluşturma niyetini ortaya koyuyor. Kulüp, oyuncunun şu anki çabalarına desteğini şu sözlerle dile getirdi: “Bu arada, Manchester City’deki herkes Elliot’a ve İngiltere milli takımına Dünya Kupası mücadelesinde bol şans diliyoruz ve onu zamanı geldiğinde Manchester’da ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz.”
23 yaşındaki oyuncu, yıldızı hızla parlayan bir kariyer çizerek İngiltere'nin en üst liginde en dinamik genç orta saha oyuncularından biri olarak kendini kanıtladı. Etihad'a katılması, halihazırda dünyanın en yetenekli oyuncularından bazılarına sahip olan orta sahaya daha fazla derinlik ve enerji katacak.
Rekor kıran bir artış ve Dünya Kupası’nın etkisi
City’nin bildirilen 116 milyon sterlinlik devasa transfer ücretini ödemeye hazır olması, Anderson’ın hızla birinci sınıf bir yetenek haline geldiğini ortaya koyuyor. Newcastle United’daki ilk dönemlerinde 55 maçta gol atamayan orta saha oyuncusu, Nottingham Forest’ta gerçek anlamda ritmini buldu; takımın vazgeçilmez bir parçası haline geldi ve 92 maçta altı gol kaydetti. Yurtiçindeki bu istikrarlı performansı, bu yaz en büyük sahneye de sorunsuz bir şekilde yansıdı. Anderson, İngiltere milli takımında her zaman vazgeçilmez bir güç oldu; bugüne kadar Dünya Kupası’ndaki tüm maçlarda ilk 11’de yer aldı ve 32’lü turda Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ne karşı zorlu geçen ve 2-1 kazanılan maçta da kritik bir rol oynadı.
- Getty Images Sport
Etihad’da yeni bir dönem ve önümüzdeki dönem
İleriye bakıldığında, Üç Aslanlar’ın Meksika ile oynayacağı ve büyük heyecanla beklenen son 16 turu maçı için hazırlıklarını sürdürdüğü bu dönemde, Anderson’ın öncelikli odağı tamamen uluslararası başarıya odaklanmış durumda. Turnuva görevleri sona erdiğinde, Manchester’da haftalık 300.000 sterline kadar ulaştığı bildirilen kazançlı bir beş yıllık sözleşme onu bekliyor. City için kritik bir döneme gelen Anderson, Bernardo Silva’nın Real Madrid’e transferiyle oluşan boşluğu doldurmak üzere takıma taze enerji ve yaratıcılık katmakla görevlendirildi. Kulüp, Pep Guardiola sonrası yeni bir döneme ve hayata hazırlanırken, tarihin en pahalı İngiliz oyuncularından biriyle orta sahayı sağlamlaştırmak, acımasız bir niyet beyanı niteliğinde.