Manchester City, Elliot Anderson’ın Nottingham Forest ile anlaşmaya vardığını doğruladı; orta saha oyuncusu, Dünya Kupası’nın ardından yüksek bedelli transferini tamamlamaya hazırlanıyor

City’nin Anderson’ı kadrosuna katma hamlesi, yakın zamanda göreve getirilen Enzo Maresca’nın da aralarında bulunduğu teknik kadronun rehberliğinde güçlü bir kadro oluşturma niyetini ortaya koyuyor. Kulüp, oyuncunun şu anki çabalarına desteğini şu sözlerle dile getirdi: “Bu arada, Manchester City’deki herkes Elliot’a ve İngiltere milli takımına Dünya Kupası mücadelesinde bol şans diliyoruz ve onu zamanı geldiğinde Manchester’da ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz.”

23 yaşındaki oyuncu, yıldızı hızla parlayan bir kariyer çizerek İngiltere'nin en üst liginde en dinamik genç orta saha oyuncularından biri olarak kendini kanıtladı. Etihad'a katılması, halihazırda dünyanın en yetenekli oyuncularından bazılarına sahip olan orta sahaya daha fazla derinlik ve enerji katacak.







