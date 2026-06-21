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Manchester City, Elliot Anderson’ı VE Sandro Tonali’yi istiyor! Mavi Takım, Nottingham Forest ve Newcastle’dan transferler için ‘200 milyon sterlinin üzerinde’ bir harcama yapmaya hazır
Kulüp, 200 milyon sterlinlik sansasyonel orta saha ikilisini gözüne kestirdi
Manchester City, Pep Guardiola’nın ayrılmasının ardından önemli değişiklikler geçiren kadrosunu yenilemek amacıyla transfer piyasasında hiç vakit kaybetmiyor. Manchester Evening News’e göre, “Maviler” orta sahayı güçlendirmek için Anderson ve Tonali’yi birincil hedefleri olarak belirlemiş durumda ve kulüp, bu iki oyuncuyu birbirlerinin alternatifi değil, birbirini tamamlayıcı takviyeler olarak görüyor.
Her iki oyuncuyu da kadroya katmak, kulübün niyetini açıkça ortaya koyacak büyük bir hamle olsa da, bunun bedeli kesinlikle ucuz olmayacak. Haberde, bu ikilinin Etihad’a getirilmesinin muhtemelen 200 milyon sterlinin üzerinde bir maliyete mal olacağı belirtiliyor. Kevin De Bruyne ve Ilkay Gündoğan’ın geçen yaz ayrılması, Bernardo Silva’nın resmi olarak Real Madrid’e transfer olması ve Tijjani Reijnders ile Nico Gonzalez’in durumundaki belirsizlikler göz önüne alındığında, City, geçiş sürecinin sorunsuz bir şekilde devam etmesini sağlamak için mali gücünü ortaya koymaya hazır.
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Forest, İngiliz rekoru niteliğindeki transfer ücreti için direniyor
Anderson’ın transferi şimdiden birkaç engelle karşılaştı; Forest, zorlu bir müzakere ortağı olduğunu gösterdi. City, orta saha yıldızı için sunduğu 106 milyon sterlinlik garantili teklifi reddedildi; çünkü “Tricky Trees”in, Liverpool’un Alexander Isak için ödediği 125 milyon sterlini aşan bir ücret talep ettiği ve yeni bir İngiliz transfer rekoru kırmak istediği bildiriliyor.
Bu şaşırtıcı bedele rağmen, Etihad’da 23 yaşındaki oyuncu için bir anlaşma yapılabileceğine dair güçlü bir inanç var. Anderson, City Ground’a transferinden bu yana popülaritesini kat kat artırdı ve City yetkilileri şu anda, Forest’ın göz kamaştırıcı taleplerini karşılayan üçüncü bir teklifle geri dönüp dönmemeyi ya da müzakere sürecinde zaman kazanmayı değerlendiriyor.
Tonali için Spurs ile rekabet
Anderson serüveni devam ederken, City de Tonali için bir transfer anlaşması üzerinde aktif olarak çalışıyor. Ancak Cityzens, orta saha oyuncusunun temsilcileriyle halihazırda verimli görüşmeler gerçekleştiren Tottenham’dan gelen sert rekabetle karşı karşıya. Söylentilere göre Spurs, Roberto De Zerbi yönetiminde Tonali’yi yaz transfer döneminin en önemli transferi haline getirmek istiyor, ancak City’nin yarışa girmesi işleri karmaşıklaştırdı. Eski AC Milan oyuncusunu kadrosuna katmak için önemli bir mali paket gerekecek, ancak sözleşmesinin son yılına giren Rodri'nin olası ayrılığına karşı orta sahasını geleceğe hazırlamak isteyen Blues, bu durumdan yılmıyor.
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Maresca’yı bekleyiş devam ediyor
Oyuncu transfer çalışmaları bir yana, City taraftarları hâlâ Enzo Maresca’nın kulübün yeni baş antrenörü olarak resmen duyurulmasını bekliyor. Aynı Manchester Evening News haberine göre, City ile Chelsea arasındaki görüşmelerin sonuçlanması beklenenden çok daha uzun sürdü ve bu durum resmi devir teslim sürecinde hafif bir gecikmeye neden oldu. Bekleme süresine rağmen, atamanın suya düşme tehlikesi olduğuna dair herhangi bir işaret yok.
Kulüp, önümüzdeki bir veya iki hafta içinde resmi bir açıklamanın yapılacağı konusunda iyimser. City yönetimi, Sir Alex Ferguson’un emekliye ayrılmasıyla Manchester United’ın yaşadığı türden dramatik bir düşüşü önlemeye kararlı ve Maresca’nın gelecek sezon Arsenal’den Premier Lig şampiyonluğunu geri almak için takımı yönetecek doğru kişi olduğuna inanıyor.