Manchester City, Elliot Anderson’ı VE Sandro Tonali’yi istiyor! Mavi Takım, Nottingham Forest ve Newcastle’dan transferler için ‘200 milyon sterlinin üzerinde’ bir harcama yapmaya hazır

Manchester City, Pep Guardiola’nın ayrılmasının ardından önemli değişiklikler geçiren kadrosunu yenilemek amacıyla transfer piyasasında hiç vakit kaybetmiyor. Manchester Evening News’e göre, “Maviler” orta sahayı güçlendirmek için Anderson ve Tonali’yi birincil hedefleri olarak belirlemiş durumda ve kulüp, bu iki oyuncuyu birbirlerinin alternatifi değil, birbirini tamamlayıcı takviyeler olarak görüyor.

Her iki oyuncuyu da kadroya katmak, kulübün niyetini açıkça ortaya koyacak büyük bir hamle olsa da, bunun bedeli kesinlikle ucuz olmayacak. Haberde, bu ikilinin Etihad’a getirilmesinin muhtemelen 200 milyon sterlinin üzerinde bir maliyete mal olacağı belirtiliyor. Kevin De Bruyne ve Ilkay Gündoğan’ın geçen yaz ayrılması, Bernardo Silva’nın resmi olarak Real Madrid’e transfer olması ve Tijjani Reijnders ile Nico Gonzalez’in durumundaki belirsizlikler göz önüne alındığında, City, geçiş sürecinin sorunsuz bir şekilde devam etmesini sağlamak için mali gücünü ortaya koymaya hazır.