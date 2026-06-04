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Manchester City, Elliot Anderson'dan vazgeçmiyor ancak Nottingham Forest'ın ilk teklifi reddetmesinin ardından alternatif olarak Sandro Tonali'yi gözüne kestiriyor
City, Anderson'a ikinci bir hamle hazırlıyor
Etihad yönetimi, Forest’ın oyuncusu Anderson için yeniden müzakere masasına oturmaya hazır. City Ground’da hiçbir maçı kaçırmadığı etkileyici bir sezonun ardından, eski Newcastle United oyuncusu Manchester devlerinin en önemli transfer hedefi haline geldi. İlk tekliflerinin reddedilmesinin yarattığı hayal kırıklığına rağmen, transfer uzmanı Fabrizio Romano, yakında ikinci ve daha yüksek bir teklifin sunulmasının beklendiğini açıkladı.
Forest, değerleme konusunda sert bir tutum sergiliyor ve 100 milyon sterlin civarında bir ücret talep ettiği bildiriliyor. East Midlands kulübü, Declan Rice'ın Arsenal'e rekor kıran 105 milyon sterlinlik transferini, herhangi bir anlaşma için temel referans noktası olarak kullanıyor. Ancak City, Anderson'ı geçen sezon Premier League şampiyonluğunu Mikel Arteta'nın Gunners'ına kaptıran orta sahasını canlandırmak için mükemmel bir profil olarak görüyor. İngiltere milli takım oyuncusunun yaklaşan Dünya Kupası'nda başrol oynaması beklenirken, City, fiyat etiketi potansiyel olarak daha da yükselmeden önce hızlı hareket etmek istiyor.
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Pep Guardiola sonrası dönem başlıyor
Bu yaz, Pep Guardiola'nın ayrılışının ardından City için devasa bir dönüşüm dönemini temsil ediyor. Efsanevi Katalan teknik direktör, 20 büyük kupa da dahil olmak üzere kupalarla dolu bir on yılın ardından teknik direktörlük koltuğundan ayrıldı ve Etihad'da yeni dönem için doldurulması zor bir boşluk bıraktı. Ligde ikinci sırada bitirmek, transfer departmanı üzerindeki baskıyı daha da artırarak gelecek sezon şampiyonluk mücadelesinde gerekli kadro güçlenmesini sağlaması için daha fazla sorumluluk yükledi.
Guardiola'nın ayrılmasıyla birlikte, odak noktası kulübün geleceğinin temelini oluşturabilecek genç, yerli yetenekleri kadroya katmaya kaydı. Manchester United'ın da ilgisini çeken Anderson, Forest'ta geçirdiği muhteşem 2025-26 sezonunun ardından bu tanıma tam olarak uyuyor. Anderson, tüm turnuvalarda 50 maça çıktı, 4 gol attı ve 5 asist yaptı. FA Cup ve Carabao Cup şampiyonu, rakipleri bu önemli sezon arası dönemde kadrolarını güçlendirmeye devam etse de, İngiliz futbolunda hakim güç olmaya devam etmeye kararlı.
Tonali, dikkat çeken bir alternatif olarak öne çıkıyor
Anderson'a olan ilgi hâlâ devam etse de, 100 milyon sterlinlik yüksek fiyat etiketi, City'yi diğer dünya çapındaki seçenekleri değerlendirmeye zorladı. Anderson transferinin maliyeti çok yüksek çıkarsa, Sandro Tonali en önemli alternatif olarak öne çıktı. İtalyan milli oyuncu, son iki yıldır Newcastle'ın kadrosunda hayati bir rol üstlenerek, rekabetin son derece yüksek olduğu Premier Lig'de 35 maça çıktı.
Romano'ya göre Tonali, City'nin transfer ekibinin büyük hayranlık duyduğu bir oyuncu. Ancak Newcastle'ın yıldızı için bir anlaşma yapmak hiç de kolay olmayacak. Magpies, özellikle Anthony Gordon'u 80 milyon avroya Barcelona'ya satarak mali durumlarını güçlendirdikten sonra, kilit oyuncularını satmak için acil bir baskı altında değil. Eski AC Milan oyuncusu için yapılacak herhangi bir transfer, yine astronomik bir ücret gerektirecek ve orta saha transfer piyasasını yakın tarihin en pahalılarından biri haline getirecek.
- Getty Images Sport
Önemli değişikliklerin yaşandığı bir yaz
Anderson için yaşanan yarış ve Tonali’yi içeren yedek plan, City’nin mevcut transfer stratejisinin agresif yapısını ortaya koyuyor. Anderson, Forest’ın Avrupa Ligi yarı finallerine yükselmesine katkıda bulunsa da, takımın Premier Lig’i 16. sırada bitirmesi – Tonali’nin takımı Newcastle’ın sezonu 12. sırada tamamlamasıyla birleştiğinde – her iki oyuncunun da gelecek sezon Avrupa kupalarında forma giyemeyeceği anlamına geliyor.
Birkaç önemli oyuncunun transferiyle ilgili söylentiler ve ufukta yeni bir taktiksel yönelim varken, kulüp hiçbir şeyi şansa bırakmıyor. Arsenal'i ligin zirvesinden indirmek isteyen sportif direktörler için takımın omurgasını yeniden inşa etmek bir numaralı hedef.