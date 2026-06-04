Manchester City, Elliot Anderson'dan vazgeçmiyor ancak Nottingham Forest'ın ilk teklifi reddetmesinin ardından alternatif olarak Sandro Tonali'yi gözüne kestiriyor

Etihad yönetimi, Forest’ın oyuncusu Anderson için yeniden müzakere masasına oturmaya hazır. City Ground’da hiçbir maçı kaçırmadığı etkileyici bir sezonun ardından, eski Newcastle United oyuncusu Manchester devlerinin en önemli transfer hedefi haline geldi. İlk tekliflerinin reddedilmesinin yarattığı hayal kırıklığına rağmen, transfer uzmanı Fabrizio Romano, yakında ikinci ve daha yüksek bir teklifin sunulmasının beklendiğini açıkladı.

Forest, değerleme konusunda sert bir tutum sergiliyor ve 100 milyon sterlin civarında bir ücret talep ettiği bildiriliyor. East Midlands kulübü, Declan Rice'ın Arsenal'e rekor kıran 105 milyon sterlinlik transferini, herhangi bir anlaşma için temel referans noktası olarak kullanıyor. Ancak City, Anderson'ı geçen sezon Premier League şampiyonluğunu Mikel Arteta'nın Gunners'ına kaptıran orta sahasını canlandırmak için mükemmel bir profil olarak görüyor. İngiltere milli takım oyuncusunun yaklaşan Dünya Kupası'nda başrol oynaması beklenirken, City, fiyat etiketi potansiyel olarak daha da yükselmeden önce hızlı hareket etmek istiyor.