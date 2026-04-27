Wolverhampton Wanderers v Bournemouth - Premier League
Manchester City, Eli Junior Kroupi'yi kadrosuna katmak istiyor! Bournemouth transfer bedelini belirlerken Pep Guardiola genç forvetin 'büyük hayranı'

Manchester City, Premier Lig'in en heyecan verici genç yeteneklerinden birinin peşine düştü; Pep Guardiola'nın Bournemouth'un genç yıldızı Eli Junior Kroupi'nin hayranı olduğu söyleniyor. Fransa U21 Milli Takımı'nda forma giyen oyuncu, güney sahillerinde muhteşem bir çıkış yakaladı ve yaz transfer dönemi yaklaşırken Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin ilgisini üzerine çekti.

  • Guardiola, Fransız genç yeteneğe göz dikti

    Manchester City’nin transfer makinesi yaz transfer dönemi öncesinde şimdiden tam gaz çalışıyor ve Kroupi en öncelikli hedefler arasında öne çıktı. Sky Sports muhabiri Sacha Tavolieri’ye göre Guardiola, teknik özellikleri ve çok yönlülüğüyle Etihad’ın sistemine mükemmel uyum sağlayacağı düşünülen 19 yaşındaki forvetin “büyük hayranı”. Kroupi’nin yükselişi adeta yıldırım hızında oldu. FC Lorient'te gösterdiği etkileyici performansın ardından Vitality Stadium'a transfer olan oyuncu, dünyanın en zorlu liginde hemen kendini evinde hissetti. Bournemouth formasıyla forvet hattının her yerinde oynayabilme yeteneği ve golcü kimliği, onu Avrupa futbolunda en çok konuşulan genç oyunculardan biri haline getirdi.

    • Reklam
    Bournemouth yüksek bir transfer ücreti talep ediyor

    Ancak Bournemouth, en değerli oyuncusunu satmak için acele etmiyor. The Cherries, satışı ciddiye alabilmek için 80 milyon avro civarında bir ücret talep ediyor. Bu yüksek değer biçimi, hem Kroupi’nin uzun vadeli potansiyelini hem de takım için şu anki önemini yansıtıyor. City, Premier League'deki bir başka kulüple sözleşmesi olan bir oyuncu için yüksek bir bedel ödemek zorunda kalacağının farkında. Ancak, birçok büyük Avrupa kulübü de durumu takip ettiği için, Manchester kulübü genç yıldız için bir teklif savaşını önlemek amacıyla hızlı hareket etmek zorunda kalabilir.

  • Kroupi iddialı hedefler belirliyor

    Oyuncu, futbolun zirvesine ulaşma arzusunu hiç gizlemedi. Bu yılın başlarında Téléfoot’a verdiği röportajda Kroupi, seçkin zihniyetini ve uzun vadeli kariyer hedeflerini özetleyerek, artık yüksek hedeflerini sadece hayaller olarak görmediğini açıkladı.

    Kroupi, “Ballon d’Or’u kazanmak, dünyanın en büyük kulüplerinde oynamak gibi hayallerim vardı, ancak bunlar artık gerçek hayaller değil, hedefler çünkü bunları gerçeğe dönüştürebileceğimi biliyorum. Şu anda olmak istediğim yere ulaşmak için çalışıyorum” dedi.

    Premier Lig rakipleriyle transfer savaşı kapıda

    City, bu genç oyuncuyu kolayca kadrosuna katamayacak; zira diğer birçok büyük kulüp de Kroupi'yi yakından takip ediyor. Şehirdeki ezeli rakibi Manchester United de bu yarışta yer alıyor ve hücum hattındaki sorunlarını çözmek amacıyla durumu yakından izliyor. Kroupi için verilen yarış, hızla yazın en çok merak edilen transfer hikayelerinden biri haline geliyor. Chelsea ve Liverpool da 19 yaşındaki oyuncunun potansiyel transfer hedefleri arasında gösteriliyor, bu da bir teklif savaşının ufukta göründüğü anlamına geliyor.

