Manchester City açısından: Bir efsanenin kaybı. Bernardo, Premier Lig’de oynamış en iyi futbolculardan biridir; Manchester City’nin uzun soluklu başarı döneminin vazgeçilmez bir parçası olan, olağanüstü çalışkan ve yaratıcı bir ofansif orta saha oyuncusudur. Nitekim Portekizli oyuncu, Pep Guardiola için adeta mükemmel bir oyuncuydu – işte bu yüzden Katalan teknik adam onu bu kadar çok sevdi ve Silva’nın Etihad’da gerçekleştirdiği duygusal veda sırasında birkaç damla gözyaşı bile döktü. Guardiola, 31 yaşındaki oyuncunun kariyerini City’de tamamlamasını umuyordu ancak bu ayrılık bir süredir beklenen bir gelişmeydi. Onun bedelsiz olarak ayrılmasını görmek finansal açıdan elbette pek hoş değil, ancak dokuz yıllık muhteşem hizmetinden sonra en azından bunu hak etmişti. Yine de yeteneği, zekası ve belki de en önemlisi kişiliği, City’de çok özlenecek. Not: D

Real Madrid için: Kutlama yapmak için iki neden var. Los Blancos, sadece olağanüstü kalitede bir oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmakla kalmadı, aynı zamanda ezeli rakibi Barcelona’yı da bu transferde geride bıraktı. Aylar süren spekülasyonların ardından – ki Silva’nın kendisi de bunlardan bazılarına yorum yapmıştı – Camp Nou’ya transferi kaçınılmaz gibi görünüyordu. Ancak Jose Mourinho’nun Santiago Bernabeu’ya gelmesi her şeyi açıkça değiştirdi. “Özel Adam”, vatandaşı olan bu oyuncuyu transfer etmeyi önceliği haline getirdi ve anlaşma 36 saat içinde fiilen tamamlandı. Silva’nın en parlak günleri şüphesiz geride kaldı, ancak geçen sezonki Premier Lig şampiyonluk yarışında en önemli maçlarda da etkisini gösterebileceğini kanıtladı (Etihad’da Arsenal karşısında sergilediği performans olağanüstüydü). Ancak belki de her şeyden daha önemlisi, Silva muhtemelen Madrid kadrosundaki genç oyuncular için ideal bir rol model; Mourinho’nun oyuncularından beklediği şeyin, yani yetenek ve azmin mükemmel karışımının vücut bulmuş hali. Bu bağlamda, Real’in Barça’nın Portekizli milli oyuncuya yönelik transfer girişimini neden engellediğini anlamak kolaydır. Not: B+

Bernardo Silva için: Uzun süredir arzuladığı İspanya transferi. En azından son üç yazdır – belki de daha uzun süredir – Silva’nın La Liga’nın en iyi takımlarından birine transfer olacağı söylentileri dolaşıyordu. Ancak Guardiola, defalarca onu Etihad’da bir sezon daha kalmaya ikna etmişti. Ancak bu sefer Silva’nın fikrini değiştirmek mümkün olmadı ve artık nihayet Avrupa futbolunun geleneksel süper güçlerinden birinde oynama fırsatını yakalayacak. Elbette Madrid, İspanyol futbolunun zirvesinde Barça’ya tahtını kaptırarak zor bir dönemden geçiyor; ancak Mourinho’ya takımı yeniden zirveye taşımasında yardımcı olmak, onun şüphesiz kucaklayacağı ve keyif alacağı bir meydan okumadır. Real’de forma rekabeti çok yoğun ve Silva eskisi kadar dinamik değil; ancak Guardiola’nın da belirttiği gibi, ilk beş yarda kafanın içinde koşar ve bu anlamda eski City kaptanı kadar hızlı çok az oyuncu vardır. Dolayısıyla, biraz daha gençken Madrid’e transfer olmaması belki de bir hayıflanma konusu olsa da, Silva, 30’lu yaşlarının sonlarına kadar İspanya’da parlayarak Luka Modrić’in (Mourinho’nun Bernabéu’ya getirdiği) izinden gidecek deneyime ve kaliteye sahip. Not: A+



