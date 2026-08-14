Enzo Maresca'nın orta sahasında küçük bir devrim yaşanıyor. Manchester City, Hollandalı TijjaniReijnders'ın Suudi Arabistan'a gitmesi ve uzun süredir yerine düşünülen Enzo Fernandez için hemen teklif yapılmasıyla kadrosunun çehresini değiştiriyor. Arjantinli oyuncu satış listesinde ve Chelsea, son tarihi bugün olarak belirlenen teklifler bekliyordu; tam da sürenin dolmasına yakın Citizens tarafından dev bir teklif sunulmak üzere.
Çeviri:
Manchester City’den Enzo Fernandez için Chelsea’ye 120 milyon teklif
Reijnders Arabistan'da
Dün akşam Reijnders, Al-Qadsiah'a transfer için onay verdi (bir başka eski Serie A oyuncusu Mateo Retegui'nin forma giydiği kulüp). Bonuslarla birlikte 61 milyon euroluk anlaşma, Milan'ın Manchester City'den tam 14 milyon euro gelir elde etmesini sağlayacak.
Enzo Fernandez için son tarih
Manchester City, Maresca’nın yönlendirmesiyle uzun süredir Enzo Fernandez’i oyun anlayışı için ideal profil olarak belirlemişti, ancak rahatsız olan Chelsea cephesi, onun transferi için bir teklif sunulması gereken bir son tarih belirleyerek yanıt vermişti. Ve bu süre bugün, 14 Ağustos Cuma günü öğleden sonra doluyor.
120 MİLYON
Manchester City, Reijnders’in ayrılığının kesinleşmesini beklemek zorunda kaldı ancak şimdi, Sky Sport Uk’nin haberine göre, eski Benfica oyuncusu için Chelsea’ye somut ve dudak uçuklatan bir teklif sunmaya hazır. Yaklaşık 120 milyon euro seviyesinde olacak bu ekonomik teklif, Chelsea’nin ayrılığından bir sermaye kârı elde etmesini de sağlayacak; zira oyuncu, birkaç yıl önce Londra’ya getirilmesi için yaklaşık 125 milyon euroya transfer edilmişti.
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