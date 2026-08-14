Manchester City, Reijnders’in ayrılığının kesinleşmesini beklemek zorunda kaldı ancak şimdi, Sky Sport Uk’nin haberine göre, eski Benfica oyuncusu için Chelsea’ye somut ve dudak uçuklatan bir teklif sunmaya hazır. Yaklaşık 120 milyon euro seviyesinde olacak bu ekonomik teklif, Chelsea’nin ayrılığından bir sermaye kârı elde etmesini de sağlayacak; zira oyuncu, birkaç yıl önce Londra’ya getirilmesi için yaklaşık 125 milyon euroya transfer edilmişti.