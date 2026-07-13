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Manchester City’den ayrılması yaklaşırken, Premier Lig kulüpleri Omar Marmoush için sıraya giriyor
Marmoush, Maresca yönetiminde netlik arıyor
TEAMtalk’a göre, yaz transfer dönemi kızışırken Tottenham ve Newcastle, City’nin 27 yaşındaki Mısırlı forvetine ciddi ilgi gösteriyor. Etihad’da düzenli süre alamamasına rağmen değerinin yüksek kalması nedeniyle Marmoush, transfer dönemi kapanmadan önce takip edilmesi gereken en ilgi çekici isimlerden biri olarak öne çıktı.
Her iki Premier Lig rakibi de hücum seçeneklerini güçlendirmek istiyor ve haberlere göre forvet hakkında bilgi aldılar.
Ancak Marmoush’a yakın kaynaklar, oyuncunun başka bir kulübe transfer olup olmayacağına ya da Al-Ittihad’da kalıp kalmayacağına karar vermeden önce, City’nin yeni teknik direktörü Enzo Maresca’nın planlarında kendisine tam olarak hangi rolün ayrılacağını bilmek istediğini belirtiyor.
- Getty Images Sport
Etihad’da forma giyme mücadelesi
Marmoush, Ocak 2025’te Eintracht Frankfurt’tan City’ye katıldı ve transferinin ardından ilk etapta umut verici bir izlenim bıraktı.
Ancak Pep Guardiola yönetiminde forma şansı giderek azaldı. Maresca, Marmoush'a önemli bir rol vereceğini ima ederse, Mısırlı oyuncu kalıp forma için mücadele etmeye hazır.
27 yaşındaki oyuncu geçen sezon Premier Lig’de sadece sekiz maçta ilk 11’de yer aldı ve sezonun büyük bir bölümünü yedek kulübesinde geçirdi; bu durum, birçok kulübün onun durumunu takip etmeye başlamasına neden oldu. Ancak, düzenli olarak forma giyme fırsatı bulmasının yine zor olacağı anlaşılırsa, menajerleri İngiltere ve yurtdışından gelen artan ilgiyi değerlendirmek için hazır.
Spurs ve Newcastle, yarışta başı çekiyor
TEAMtalk’ın haberine göre, Tottenham ve Newcastle bu çok yönlü forvet hakkında bilgi aldı; ayrıca Marmoush’u Almanya’ya geri getirmek isteyen birkaç Bundesliga kulübü de ona ciddi ilgi gösteriyor.
Tottenham, hücum hattını güçlendirmeye kararlı ve Marmoush’un durumunu yakından takip ediyor; aynı zamanda oyuncunun Manchester City’deki takım arkadaşı Savinho’ya da ilgisini sürdürüyor.
Newcastle ise Sandro Tonali’yi Spurs’a 100 milyon sterlin (ek ödemeler dahil) karşılığında satmasının ardından transfer bütçesine kavuştu. Kulüp, geçen sezon Nick Woltemade ve Yoane Wissa’nın beklenen etkiyi yaratamaması üzerine forvet hattını güçlendirmek için transfer piyasasında aktif. Marmoush’un forvet, ikinci forvet veya kanat oyuncusu olarak oynayabilme yeteneği, hem Tottenham hem de Newcastle tarafından önemli bir artı olarak değerlendiriliyor.
- Getty
Almanya’ya dönüş hâlâ bir seçenek olarak duruyor
City’ye katılmadan önce Eintracht Frankfurt formasıyla sergilediği performanslar, Bundesliga’da güçlü bir itibarını korumasını sağladı ve kaynaklara göre, piyasaya çıkması halinde birçok Alman kulübünün ilgisini çekeceği belirtiliyor.
Geleceği belirsizken ve Maresca’nın kararı yaklaştıkça, iki Premier Lig takımı harekete geçmeye hazırlanıyor. İster Manchester’da kalıp forma için mücadele etsin, ister Premier Lig’in başka bir takımında yeni bir başlangıç arıyor olsun, Marmoush’un bir sonraki hamlesi bu transfer döneminin son gündem maddelerinden biri olacak.
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