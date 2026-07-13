Manchester City’den ayrılması yaklaşırken, Premier Lig kulüpleri Omar Marmoush için sıraya giriyor

TEAMtalk’a göre, yaz transfer dönemi kızışırken Tottenham ve Newcastle, City’nin 27 yaşındaki Mısırlı forvetine ciddi ilgi gösteriyor. Etihad’da düzenli süre alamamasına rağmen değerinin yüksek kalması nedeniyle Marmoush, transfer dönemi kapanmadan önce takip edilmesi gereken en ilgi çekici isimlerden biri olarak öne çıktı.

Her iki Premier Lig rakibi de hücum seçeneklerini güçlendirmek istiyor ve haberlere göre forvet hakkında bilgi aldılar.

Ancak Marmoush’a yakın kaynaklar, oyuncunun başka bir kulübe transfer olup olmayacağına ya da Al-Ittihad’da kalıp kalmayacağına karar vermeden önce, City’nin yeni teknik direktörü Enzo Maresca’nın planlarında kendisine tam olarak hangi rolün ayrılacağını bilmek istediğini belirtiyor.



