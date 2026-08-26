Maresca, kendi yılbaşı günündeki tartışmalı Chelsea ayrılığının ardından, haziranda Etihad Stadyumu'nda göreve başlamadan önce Fernandez ile güçlü bir ilişki sürdürdü. Onun transfer edilmesi, City'nin bu yaz ikinci kez transfer rekorunu kırması anlamına gelecek. Kulüp daha önce Nottingham Forest'tan Elliot Anderson için 116 milyon £ ödemişti.

Bu agresif girişim, orta sahada yaşanan dört önemli ayrılığın ardından geldi: Tijjani Reijnders'in Al-Qadsiah'a transferi (52 milyon £), Rodri'nin Barcelona'ya transferi (65 milyon £), Nico Gonzalez'in Newcastle'a transferi (52 milyon £) ve Bernardo Silva'nın Real Madrid'e transferi.