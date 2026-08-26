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Adhe Makayasa

Çeviri:

Manchester City, değeri 120 milyon sterlin olarak biçilen Chelsea orta sahası Enzo Fernandez için ilk teklifini hazırlıyor

Transfers
E. Fernandez
Chelsea
Premier Lig
M.City

Manchester City, gelecek haftaki transfer deadline'ı öncesinde Chelsea'nin yıldızı Enzo Fernandez için ilk teklifini hazırlıyor. Arjantinli milli oyuncu, teknik direktör Enzo Maresca tarafından, peş peşe yaşanan yüksek profilli ayrılıkların ardından orta sahasını yeniden şekillendirmek için ideal transfer olarak görülüyor. Ancak Chelsea, 25 yaşındaki oyuncuya yaklaşık 120 milyon sterlin değer biçmeyi sürdürüyor.

  • Etihad devi yaklaşmayı planlıyor

    BBC Sport'un haberine göre City, transfer penceresi kapanmadan önce Chelsea orta saha oyuncusu Fernandez için ilk teklifini yapmaya hazırlanıyor. Chelsea, 25 yaşındaki Arjantinli milli oyuncuya en az 120 milyon sterlin değer biçiyor; bu da onu Alexander Isak'ın Liverpool'a 125 milyon sterlinlik transferinin ardından Premier League tarihinin en pahalı ikinci transferi yapacak. City'nin yeni menajeri Maresca, Fernandez'i orta sahasını yeniden kurmak için hayati parça olarak görüyor.

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    Orta saha yenilenmesi ivme kazanıyor

    Maresca, kendi yılbaşı günündeki tartışmalı Chelsea ayrılığının ardından, haziranda Etihad Stadyumu'nda göreve başlamadan önce Fernandez ile güçlü bir ilişki sürdürdü. Onun transfer edilmesi, City'nin bu yaz ikinci kez transfer rekorunu kırması anlamına gelecek. Kulüp daha önce Nottingham Forest'tan Elliot Anderson için 116 milyon £ ödemişti.

    Bu agresif girişim, orta sahada yaşanan dört önemli ayrılığın ardından geldi: Tijjani Reijnders'in Al-Qadsiah'a transferi (52 milyon £), Rodri'nin Barcelona'ya transferi (65 milyon £), Nico Gonzalez'in Newcastle'a transferi (52 milyon £) ve Bernardo Silva'nın Real Madrid'e transferi.

  • Stamford Bridge'deki çalkantılı dönem

    Fernandez ile Chelsea arasındaki gerilim, mart ayında PSG'ye karşı Şampiyonlar Ligi'nden elenmelerinin ardından tırmandı ve orta saha oyuncusu hayal kırıklığını açıkça dile getirdi. Benfica'dan 2023'te 107 milyon £ karşılığında transfer edilen Arjantinli oyuncu, menajeri Javier Pastore ile birlikte Real Madrid'e transfer olasılığını değerlendirdi ancak İspanyol kulübü bu iddiaları kamuoyu önünde yalanladı. Chelsea'nin yeni patronu Xabi Alonso, temmuz ayında Fernandez ile özel bir görüşme yaptı ancak neler konuşulduğunu açıklamayı reddetti.

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    Kritik son gün görüşmeleri kapıda

    City, gelecek haftaki transfer döneminin son günü öncesinde bir teklifi resmiyete dökmek için zamana karşı yarışıyor. Fernandez'in satılması, Chelsea'nin Eden Hazard'ın 2019'da Madrid'e katılmasından bu yana en dikkat çekici ayrılığı anlamına gelecek. Alonso, kritik lig maçları öncesinde kadrosunu odaklanmış tutmak zorunda, Maresca ise City'nin iç sahada ve Avrupa'da üstünlüğünü yeniden kurması için bu ses getirecek transfere ihtiyaç duyuyor.

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