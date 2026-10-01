Premier League’in açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Bağımsız Komisyon, 2009/10 ile 2017/18 sezonları arasında şu bulgulara ulaştı: Manchester City, çeşitli ticari ortaklarla “sahte” sözleşmeler yaptı (taraflar arasındaki gerçek anlaşmayı çarpıtan sözleşmeler) ve kulübün gelirlerini yapay şekilde şişirmek, maliyetlerini ise azaltmak için başkalarıyla da “sahte” anlaşmalardan yararlandı; kulüp tahrif edilmiş mali tablolar sundu ve denetçiler ile futbolun denetim organlarından gerçek mali durumu gizledi; Manchester City hem Premier League’in hem de UEFA’nın harcama sınırlarını önemli ölçüde ihlal etti; Premier League soruşturması sırasında Manchester City, Lig’e karşı iş birliği ve azami iyi niyet yükümlülüklerini birçok kez ihlal etti (iddia edilen dört ihlalin üçü doğrulandı)”. Şimdi, bu yıllarda City ile rekabet eden ve Manchester kulübünün idari dopingi nedeniyle sportif ve ekonomik hedeflerini kaçıranların mali talepleriyle birlikte başka sorunlar da kapıda.