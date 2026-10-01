Premier League’in açıkladığı üzere Manchester City, kendisine yöneltilen 115 finansal ihlalin 114’ünde suçlu bulundu. Lig daha sonra, Manchester kulübünün bu konudaki ligin soruşturmasıyla iş birliği yapmamasına ilişkin suçlamaların da büyük bölümünden sorumlu olduğunu netleştirdi. Şimdi ise Manchester City, bu yıllarda rakibi olan karşı takım oyuncularını karşısında bulma riskiyle karşı karşıya.Sky Sports News’in aktardığına göre rakip oyuncular ve temsilcileri, kulübe karşı olası mali talepler için çeşitli avukatlarla temasa geçti; ister bir şampiyonluğun kaybı ister Avrupa kupalarına katılım hakkının kaçırılması olsun, muhtemel olarak alamadıkları primleri talep etmeyi değerlendiriyorlar.
Manchester City'de yeni sorunlar: Rakip takım oyuncuları, kaçan sportif hedefler ve primler için maddi tazminat talep ediyor
Sahte anlaşmalar
Açıklamadan, incelenen dönemde Manchester City'nin, şirketlerin sponsorluk sözleşmelerinde belirlenen tutarların yalnızca bir kısmını ödediği gizli bir finansman sistemi kapsamında çeşitli sponsorlarla sahte ticari anlaşmalar imzaladığı ortaya çıkıyor. Kalan kısım ise kulübün sahibi olan Abu Dhabi United Group Investment & Development Ltd (ADUG) tarafından finanse edildi. Bu sistem kapsamında, ADUG tarafından finanse edilen başka sahte anlaşmalar da kulübün fiilen katlandığından daha düşük işletme giderleri kaydetmesine olanak sağlamak için yapıldı; ayrıca ADUG tarafından finanse edilen, kulübün oyuncularının imaj haklarını satın alan bir kuruluş olan Fordham ile sahte bir dairesel anlaşma da yapıldı.
İdari doping
Kulübün bu yöntemlerdeki amacı, söz konusu dönemde kulübün gelirlerini yapay şekilde şişirmek ve maliyetlerini 900 milyon sterlinin üzerinde azaltmak, böylece mali düzenlemelere uygun görünmekti. Komisyonun tespitine göre bunun sonucu olarak kulüp tahrif edilmiş mali tablolar sundu ve gerçek mali durumunu denetçiler ile futbolun denetim organlarından gizledi. Komisyon, “kulübün bu davranışıyla Premier League kurallarını açıkça aşmayı amaçladığı” sonucuna vardı.
Rakip futbolcuların talepleri
Premier League’in açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Bağımsız Komisyon, 2009/10 ile 2017/18 sezonları arasında şu bulgulara ulaştı: Manchester City, çeşitli ticari ortaklarla “sahte” sözleşmeler yaptı (taraflar arasındaki gerçek anlaşmayı çarpıtan sözleşmeler) ve kulübün gelirlerini yapay şekilde şişirmek, maliyetlerini ise azaltmak için başkalarıyla da “sahte” anlaşmalardan yararlandı; kulüp tahrif edilmiş mali tablolar sundu ve denetçiler ile futbolun denetim organlarından gerçek mali durumu gizledi; Manchester City hem Premier League’in hem de UEFA’nın harcama sınırlarını önemli ölçüde ihlal etti; Premier League soruşturması sırasında Manchester City, Lig’e karşı iş birliği ve azami iyi niyet yükümlülüklerini birçok kez ihlal etti (iddia edilen dört ihlalin üçü doğrulandı)”. Şimdi, bu yıllarda City ile rekabet eden ve Manchester kulübünün idari dopingi nedeniyle sportif ve ekonomik hedeflerini kaçıranların mali talepleriyle birlikte başka sorunlar da kapıda.
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