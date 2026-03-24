Manchester City’de Pep Guardiola’nın ‘en iyi yedeği’ belli oldu; eski kaptan, Şampiyonlar Ligi şampiyonu teknik direktörü ve Vincent Kompany’yi kulübün gelecekteki teknik direktörleri olarak gösterdi

İngiliz futbolunda unutulmaz 10 yıl geçirmiş olan Guardiola da bu kategoriye giriyor. Daha önce Etihad’daki mevcut sözleşmesinin sonuncusu olacağını ima etmişti; bu da 12 aydan biraz fazla bir süre sonra Premier Lig’de önemli bir pozisyonun boşalacağı anlamına geliyor.

Gizemli 55 yaşındaki teknik adam, Manchester'daki efsanevi döneminde 19 kupa kazandı. Bu kupalar arasında altı şampiyonluk, beş Lig Kupası zaferi, Şampiyonlar Ligi (tarihi üçlü kupanın bir parçası olarak) ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası yer alıyor. Guardiola'nın ayrılmasıyla oluşan boşluğu doldurmak City için kolay olmayacak.

En üst düzeyde kendini kanıtlamış başka bir şampiyon aranacak. İşte burada Luis Enrique devreye giriyor. Enrique, bir zamanlar Barcelona'da Guardiola ile birlikte oynamış, ardından Spotify Camp Nou'da teknik direktörlük koltuğuna oturarak La Liga ve Şampiyonlar Ligi başarılarına imza atmıştı.

Enrique, son üç yılını Paris Saint-Germain'de geçirdi ve kulübe ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandırdı. Ancak Fransız başkentinde ne kadar kalacağı konusunda sorular devam ediyor. Henüz uzatma anlaşması yapılmayan sözleşmesi de 2026-27 sezonu sonunda sona erecek.