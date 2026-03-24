Manchester City’de Pep Guardiola’nın ‘en iyi yedeği’ belli oldu; eski kaptan, Şampiyonlar Ligi şampiyonu teknik direktörü ve Vincent Kompany’yi kulübün gelecekteki teknik direktörleri olarak gösterdi
Guardiola'nın Manchester City'deki sözleşmesi ne zaman sona eriyor?
İngiliz futbolunda unutulmaz 10 yıl geçirmiş olan Guardiola da bu kategoriye giriyor. Daha önce Etihad’daki mevcut sözleşmesinin sonuncusu olacağını ima etmişti; bu da 12 aydan biraz fazla bir süre sonra Premier Lig’de önemli bir pozisyonun boşalacağı anlamına geliyor.
Gizemli 55 yaşındaki teknik adam, Manchester'daki efsanevi döneminde 19 kupa kazandı. Bu kupalar arasında altı şampiyonluk, beş Lig Kupası zaferi, Şampiyonlar Ligi (tarihi üçlü kupanın bir parçası olarak) ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası yer alıyor. Guardiola'nın ayrılmasıyla oluşan boşluğu doldurmak City için kolay olmayacak.
En üst düzeyde kendini kanıtlamış başka bir şampiyon aranacak. İşte burada Luis Enrique devreye giriyor. Enrique, bir zamanlar Barcelona'da Guardiola ile birlikte oynamış, ardından Spotify Camp Nou'da teknik direktörlük koltuğuna oturarak La Liga ve Şampiyonlar Ligi başarılarına imza atmıştı.
Enrique, son üç yılını Paris Saint-Germain'de geçirdi ve kulübe ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandırdı. Ancak Fransız başkentinde ne kadar kalacağı konusunda sorular devam ediyor. Henüz uzatma anlaşması yapılmayan sözleşmesi de 2026-27 sezonu sonunda sona erecek.
Enrique neden Guardiola'nın ideal halefi olur?
Manchester’da bir Barça efsanesinin yerini başka bir efsane alıp alamayacağı sorusuna yanıt veren Dunne, BetVictor Online Casino ile işbirliği içinde gerçekleştirilen ve eski City kaptanının konuştuğu GOAL’a verdiği özel röportajda şunları söyledi: “Bana göre Enrique muhtemelen en belirgin kimliğe sahip olan isim; ne elde edeceğinizi hemen anladığınız ve gittiği her yerde başarıya ulaşan birisi.
“Kendine özgü bir oyun tarzı ve kadrosuna katmak istediği oyuncu profili var ve bu, Man City’ye mükemmel şekilde uyacaktır. Eğer bu iş yürür ve her şey mükemmel bir şekilde yerine oturursa, bu mümkün olan en iyi yedek olur. Diğer kulüpler, Enrique City’ye gelmeden önce onu kadrolarına katmak için bu yaz ona çok yoğun bir şekilde talip olmazlarsa gerçekten çok şaşırırım.
“Bu zor bir durum çünkü Enrique gibi gerçekten en iyilerden biri değilse, [Alex] Ferguson ve [Arsene] Wenger'de gördüğünüz gibi, başarılı birinin ardından gelen iş her zaman zordur. City'nin bu konuda gerçekten dikkatli olması ve doğru kararı vermesi gerekiyor.”
Kompany, Manchester City'nin gelecekteki teknik direktörü mü?
Enrique, Guardiola’nın ideal halefi olarak görülse de Dunne, ileride City’nin hedefine tanıdık bir ismin gireceğini öngörüyor. 11 yıl boyunca Blues formasıyla 360 maça çıkan ve taraftarların sevgilisi olan Kompany’nin, manevi yuvasına geri dönmesi bekleniyor.
Şu anda Bayern Münih'te kararları veren ve İngiltere kaptanı Harry Kane ile birlikte çalışan Kompany, Burnley'de Premier Lig'e yükselme ve düşme deneyimlerinin ardından burada büyük bir itibar kazandı.
Bayern yöneticileri, Bundesliga'da hakim güç olmaya devam ettikleri için işlerinin kolay olduğu yönünde sık sık eleştiriliyor, ancak kararları veren herkesin yine de kazanmak zorunda. Dunne, Kompany'nin Almanya'da yaptığı ve İngiltere'de onu bekleyebilecek olan iş hakkında şunları ekledi: “Bayern'e, oyunculara ve futbol stiline bakıyorum ve Vince için, onları izlemekten gerçekten keyif alıyorum. Bence gerçekten iyi bir takım.
“Gerçekten birbirlerine kenetlenmiş görünüyorlar. Bu, bir menajerin dünya futbolundaki en iyi oyuncuların lideri olabilmesi, soyunma odasını kontrol edebilmesi ve hepsini istediğiniz şekilde oynatabilmesi için önemli bir şey.
“Bence Vincent hakkında çok fazla düşünülüyor ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarıya ulaşmanın onlar için önemli olacağını düşünüyorum. Muhtemelen o bir sonraki teknik direktör olmazsa, Kompany'nin belki birkaç yıl sonra City'nin radarına gireceğini düşünüyorum - ona gelişmesi için daha fazla zaman, öğrenmesi için daha fazla zaman verin, o zaman bence müthiş bir menajere sahip olacaksınız ve City onu kadrosunda bulundurduğu için gerçekten şanslı olacak.”
Guardiola, City'de bir sezon daha geçirme konusunda hırslı mı?
Bir ara, Guardiola’nın eski Liverpool rakibi Jürgen Klopp’tan ilham alarak ve teknik direktörlüğün getirdiği stresten uzaklaşmak için sözleşmesinin son yılını tamamlamadan ayrılabileceği öne sürülmüştü.
Manchester'da küçük değişiklikler yapma ve daha fazla kupa kazanma isteği olup olmadığına dair soruların ortasında, City'nin Arsenal'i yenerek Carabao Kupası'nı kazandığı final maçını kutlarken son derece hırslı görünüyordu.
Dunne, gol atıldığında reklam panolarının tekmelendiği saha kenarındaki o performansı şöyle değerlendirdi: "O kupayı kazanmaya kararlı görünüyordu ve kazandığında duyduğu sevinç, bence ayrılmaya hazır bir adamın sevinci değildi.
“Bu takımın henüz tam olarak hazır olmadığını söylüyor, ancak bir sezon daha şans vereceğiz ve sonra geri döneceğiz, büyük kupalar ve benzeri şeyler için tekrar mücadele edeceğiz. Yani bana göre, ayrılmaya hazır biri gibi konuşmuyor.
“Elbette etrafında sürekli söylentiler var; büyük teknik direktörler, büyük kulüpler ve bunun gibi şeyler. City'de çok uzun süredir ve insanlar, geçen yıl pek fazla galibiyet alamadıkları için belki de onun ayrılma zamanının geldiğini düşünüyor.
“Ama o, hala enerjisi olduğunu ve yeni bir süper Man City takımı kurmak için hala motivasyonu olduğunu gösterdi. [Arsenal maçında] çok dominant göründükleri anlar vardı. Bence bu, gelecek sezonun nasıl olacağına dair herkes için bir işaret oldu.”
Uzun süredir devam eden FFP davasında ödül talepleri ve karar
City, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı son 16 turunda yenilerek turnuvadan elendi ve Premier Lig şampiyonluk yarışında Arsenal'in dokuz puan gerisinde bulunuyor. Bununla birlikte, Gunners'a göre bir maç eksiği var ve ayrıca FA Cup'ta çeyrek finale yükseldi.
Etihad'da daha fazla kutlama yaşanabilir. Guardiola, çok uzak olmayan bir gelecekte nihai kararın ve olası yaptırımların açıklanacağı, uzun süredir devam eden Finansal Fair Play (FFP) sürecinin sonunda City'nin karşılaşabileceği her türlü zorluğun üstesinden gelmesine yardımcı olmaktan her zaman büyük bir tutkuyla bahsetmiştir.