Juventus'un Ait-Nouri'yi kadrosuna katma isteğini dile getirmesi ilk kez olmuyor. Siyah-beyazlılar, yurt içindeki rakipleri AC Milan ile birlikte geçen yıl da savunmacıyla ciddi şekilde anılmıştı.

Her iki İtalyan kulübü de yakın dönemdeki yaz transfer döneminde girişimlerini yeniledi ve haberlerde görüşmelerin yapıldığı belirtildi. Sonuç olarak oyuncu, Manchester'da kalıp yeri için mücadele etmeyi tercih etti.

Bu karar, Wolves'tan dikkat çeken transferinin üzerinden sadece bir yıl geçtikten sonra geldi. City, savunmacının imzasını 36,8 milyon € değerindeki bir anlaşmayla aldı ancak İngiltere'deki uzun vadeli geleceği artık giderek daha belirsiz görünüyor.