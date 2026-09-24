Getty Images Sport
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Manchester City'de mutsuz mu? Juventus, gözden düşen savunmacı Rayan Ait-Nouri için ocak ayında kurtarma operasyonu planlıyor
Juventus, gözden düşen City savunmacısını hedefliyor
Juventus, ocak ayında City'nin sol beki Ait-Nouri için transfer hamlesi başlatmaya hazırlanıyor. Serie A devi, kış transfer dönemi öncesinde savunmacının durumunu yakından takip ediyor.
Gazzetta dello Sport'a göre İtalyan ekip, Cezayir milli oyuncusunun çevresiyle şimdiden temas kurdu. Torino'ya sezon ortasında gerçekleşebilecek bir transfer için oyuncunun durumunu netleştirmeye çalışıyorlar. Ait-Nouri, bu sezon Enzo Maresca yönetiminde Manchester City'de düzenli forma şansı bulmakta zorlandı. Bu nedenle Juventus, ona Etihad Stadyumu'ndan ayrılması için bir çıkış yolu sunmayı umuyor.
- Getty Images Sport
Etihad'da hayal kırıklığı büyüyor
Yaz aylarında City'de kalma kararı, Ait-Nouri için istenen sonuçları vermedi. Açık yeteneğine rağmen savunmacı, kendisini ilk takımın tamamen kıyısında buldu.
Bek oyuncusu, bu sezon tüm kulvarlarda sadece iki maçla sınırlı kaldı. Toplamda sahada yalnızca 105 dakika süre alabildi. Ancak Cezayirli oyuncu, kısıtlı fırsatlarında yine de önemli bir etki yaratmayı başardı. Dikkat çekici şekilde bu kısa zaman diliminde üç asist yaptı; buna Şampiyonlar Ligi'nde FC Porto'ya karşı yaptığı kayda değer katkı da dahil.
Uzun süredir devam eden bir transfer ilgisini yeniden alevlendirmek
Juventus'un Ait-Nouri'yi kadrosuna katma isteğini dile getirmesi ilk kez olmuyor. Siyah-beyazlılar, yurt içindeki rakipleri AC Milan ile birlikte geçen yıl da savunmacıyla ciddi şekilde anılmıştı.
Her iki İtalyan kulübü de yakın dönemdeki yaz transfer döneminde girişimlerini yeniledi ve haberlerde görüşmelerin yapıldığı belirtildi. Sonuç olarak oyuncu, Manchester'da kalıp yeri için mücadele etmeyi tercih etti.
Bu karar, Wolves'tan dikkat çeken transferinin üzerinden sadece bir yıl geçtikten sonra geldi. City, savunmacının imzasını 36,8 milyon € değerindeki bir anlaşmayla aldı ancak İngiltere'deki uzun vadeli geleceği artık giderek daha belirsiz görünüyor.
- Getty Images Sport
Ocakta olası bir çıkış yolu
Kış transfer döneminin hızla yaklaşmasıyla birlikte Juventus, City'nin kararlılığını sınamaya hazırlanıyor. İtalyan kulübü, sezonun ikinci yarısı için savunma seçeneklerini güçlendirmeye istekli.
Oyuncunun ciddi maç eksikliği göz önüne alındığında, Manchester City görüşmelere açık olabilir. Aynı haberde, satın alma opsiyonlu kiralık bir anlaşmanın transfer için en olası yapı olarak öne çıktığı belirtiliyor.
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