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Manchester City'de mutsuz mu? 55 milyon sterlinlik yıldız, sürpriz Premier League kulübünün teklif sunmasıyla ayrılığı düşünüyor
Forest'un hedefinde Manchester City orta sahası Reijnders var
Forest, transfer dönemi kapanmadan önce kadrosunu güçlendirmek isterken Reijnders için talipler arasına girdi. Premier League ekibinin, bu yaz Hollanda milli oyuncusu için 55 milyon sterlinlik bir hamleyi değerlendirdiği bildiriliyor. Reijnders, İtalya devi AC Milan'daki etkileyici döneminin ardından Etihad Stadı'na yalnızca bir yıl önce transfer olmuştu.
Ancak 28 yaşındaki oyuncunun şu ana kadar İngiliz futbolunda beklentileri tam anlamıyla karşılayamadığını söylemek gerekiyor. Pep Guardiola yönetiminde Manchester'daki ilk sezonunda Premier League'de sadece 19 maça ilk 11'de başladı. Bu nedenle kulüpteki uzun vadeli geleceği ciddi biçimde şüphe altına girmiş durumda.
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Reijnders yazın ayrılmaya açık
Daily Mail'in haberine göre Reijnders, artık Manchester City'den ayrılmaya açık. Hollandalı oyuncu, İngiltere'deki hayal kırıklığı yaratan ilk yılının ardından daha düzenli olarak ilk 11'de forma giymek istiyor. Forest, orta sahayı City Ground'a getirmek için 55 milyon sterlinlik olası bir anlaşmayla yakından ilgileniyor. Ancak City, ayrılığına onay vermeden önce 60 milyon sterline daha yakın, daha yüksek bir bonservis bedeli talep edebilir.
60 milyon sterlinlik bu talep, Reijnders'in transfer seçeneklerini pencerenin daha önceki bölümünde zaten etkiledi. İspanyol kulübü Atletico Madrid daha önce oyuncuyla ilgilenmişti, ancak City'nin değerlemesini bir anlaşmayı ilerletmek için fazla yüksek buldu.
Forest, Anderson fonlarıyla güçlendi
Forest, bu yaz yüksek bonservisli hedeflerin peşine düşmek için güçlü bir mali konumda bulunuyor. East Midlands ekibi kısa süre önce yıldız orta saha oyuncusu Elliot Anderson'ı Manchester City'ye bonuslarla birlikte 116 milyon sterline kadar çıktığı bildirilen bir bedelle satılmasına onay verdi. Bu tarihi satış, Forest'a kadrosuna yeniden yatırım yapması için önemli bir kaynak sağladı.
Ancak kulüp yönetimi, Reijnders için 55 milyon sterlin harcamanın doğru bir yatırım olup olmayacağını dikkatle değerlendirmek zorunda. Hollanda milli oyuncusu, Premier League'deki ilk yılında uyum sağlamakta zorlandı. Ayrıca 28 yaşında olması nedeniyle piyasadaki en genç seçenek değil ve bu da uzun vadeli değeri konusunda soru işaretleri yaratıyor.
- Getty Images
Reijnders takibinde sırada ne var?
Herhangi bir olası anlaşmanın başarıya ulaşıp ulaşmayacağı, nihayetinde Forest'ın City'nin 60 milyon sterlinlik bonservis talebini karşılamaya hazır olup olmamasına bağlı olacak. Önerilen 55 milyon sterlinlik teklif ile City'nin değerlemesi arasında orta yol bulunması, kilit engel olmaya devam ediyor.
Reijnders'ın transfere açık olması, ilgisini somutlaştırmaya karar vermesi halinde Forest'a net bir avantaj sağlıyor. City Ground'a yapılacak bir transfer, orta sahaya formunu yeniden yakalayabilmesi için arzuladığı düzenli süreyi verecek. Transfer görüşmeleri sürerken, eski AC Milan yıldızı için Forest'ın ne kadar ileri gitmeye hazır olduğu artık merakla beklenecek.
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