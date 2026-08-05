Forest, transfer dönemi kapanmadan önce kadrosunu güçlendirmek isterken Reijnders için talipler arasına girdi. Premier League ekibinin, bu yaz Hollanda milli oyuncusu için 55 milyon sterlinlik bir hamleyi değerlendirdiği bildiriliyor. Reijnders, İtalya devi AC Milan'daki etkileyici döneminin ardından Etihad Stadı'na yalnızca bir yıl önce transfer olmuştu.

Ancak 28 yaşındaki oyuncunun şu ana kadar İngiliz futbolunda beklentileri tam anlamıyla karşılayamadığını söylemek gerekiyor. Pep Guardiola yönetiminde Manchester'daki ilk sezonunda Premier League'de sadece 19 maça ilk 11'de başladı. Bu nedenle kulüpteki uzun vadeli geleceği ciddi biçimde şüphe altına girmiş durumda.