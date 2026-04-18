Manchester City'de bir gizem! Üçlü kupayı kazanan madalyalar 30 bin sterline satışa çıktı; satıcının kimliği hâlâ bilinmiyor

Set, City'nin 2023 yılında kazandığı üç büyük kupayı temsil eden Premier Lig, FA Kupası ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluk madalyalarını içeriyor. Müzayede ilanına göre, Premier Lig madalyası orijinal kutusunda sunuluyor ve arka yüzünde "Champions 2022-23" yazısı bulunuyor. Kulübün ilk prestijli Avrupa kupası zaferini simgeleyen Şampiyonlar Ligi madalyasında da bir yazıt ve kurdele bulunurken, FA Cup madalyası ise kurdele ve orijinal kutusu ile birlikte sunuluyor. Koleksiyona iki madalya daha ekleniyor; Man City, 2023 yılında hem UEFA Süper Kupası'nı hem de FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanarak kupaları silip süpürmüştü.