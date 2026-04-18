Manchester City'de bir gizem! Üçlü kupayı kazanan madalyalar 30 bin sterline satışa çıktı; satıcının kimliği hâlâ bilinmiyor
En seçkin City koleksiyonu müzayedede satışa çıkıyor
Kulübün unutulmaz 2022-23 sezonunu kapsayan bu koleksiyonun, hem varlıklı koleksiyoncuların hem de kulüp tarihçilerinin büyük ilgisini çekmesi bekleniyor. Ancak satışın arkasındaki kişinin kimliği, sıkı bir şekilde gizli tutuluyor. Satıcının, rekor kıran sezon boyunca Pep Guardiola'nın yakın çevresinde yer alan eski bir oyuncu mu yoksa kulüp personeli mi olduğu şu anda bilinmiyor. Daily Mail Sport'un kendisiyle iletişime geçmesi üzerine Budds, madalyaların Treble sezonuna ait resmi bir set olduğunu doğrularken, satıcının ismini gizli tutmayı tercih ettiğini belirtti.
Gizemli pakette neler var?
Set, City'nin 2023 yılında kazandığı üç büyük kupayı temsil eden Premier Lig, FA Kupası ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluk madalyalarını içeriyor. Müzayede ilanına göre, Premier Lig madalyası orijinal kutusunda sunuluyor ve arka yüzünde "Champions 2022-23" yazısı bulunuyor. Kulübün ilk prestijli Avrupa kupası zaferini simgeleyen Şampiyonlar Ligi madalyasında da bir yazıt ve kurdele bulunurken, FA Cup madalyası ise kurdele ve orijinal kutusu ile birlikte sunuluyor. Koleksiyona iki madalya daha ekleniyor; Man City, 2023 yılında hem UEFA Süper Kupası'nı hem de FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanarak kupaları silip süpürmüştü.
Manchester City taraftarları için nadir bir yatırım fırsatı
Setin başlangıç fiyatı 30.000 sterlin olarak belirlendi, ancak uzmanlar nihai fiyatın bu rakamın çok üzerine çıkacağına inanıyor. Budds, müzayede sona erdiğinde madalyaların 50.000 ila 80.000 sterlin arasında bir fiyata satılabileceğini tahmin ediyor. 2022-23 sezonunun benzersiz niteliği göz önüne alındığında, bu koleksiyon modern futbol tarihinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Müzayede evi, "Bu harika madalya koleksiyonu, koleksiyoncular, taraftarlar ve futbol tarihine ciddi yatırım yapanlara, Manchester ekibinin tarihi bir sezonuyla ilgili madalyalar için teklif verme fırsatı sunuyor" dedi. "Bu satışı düzenlemekten büyük heyecan duyuyoruz ve büyük ilgi bekliyoruz."
Manchester City'nin tarihi 2022-23 sezonunu anmak
Guardiola'nın takımı, Arsenal'in 5 puan önünde lig şampiyonluğunu garantileyerek tarihe adını yazdırdı; ardından Rodri'nin Inter'e attığı tek golle de kulüp tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu elde etti. Bu hakimiyet dolu sezonun yakın zamanda tekrarlanması pek olası görünmüyor; bu nedenle bu eşyalar, modern futbol hatıra eşyaları arasında en çok aranan parçalar arasında yer alıyor.