City'nin sezon öncesi hazırlıkları, Dünya Kupası sonrası aranın ardından kilit A takım oyuncularından bir grubun antrenmanlara dönmesiyle çarşamba günü daha da hız kazandı. Bu yüksek profilli isimlerin geri dönüşü, Etihad Stadyumu'nda görevi devralmasından bu yana ilk resmi yurt içi maçına hazırlanan Enzo Maresca'ya zamanında gelen bir moral oldu.

Sahaya geri dönenler arasında Norveçli yıldız Erling Haaland ile Belçikalı kanat oyuncusu Jeremy Doku da vardı; ikilinin de yaklaşan sezonda kilit rol oynaması bekleniyor. Onlara İngiltere üçlüsü Elliot Anderson, Marc Guehi ve Nico O’Reilly'nin yanı sıra Fransız oyun kurucu Rayan Cherki de katıldı. Bu hafta takıma katılmaları, City'nin bu pazar Community Shield'da Arsenal ile karşılaşmak üzere Cardiff'e yapacağı yolculuk öncesindeki tam kadro hazırlıklarının başladığını gösteriyor.