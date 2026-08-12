AFP
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Manchester City'de altı yıldız futbolcu, Arsenal ile oynanacak Community Shield öncesi antrenmanlara döndü; yeni gelenlerin forma numaraları da belli oldu
Geri dönen yıldızlar Maresca’nın hazırlıklarını güçlendiriyor
City'nin sezon öncesi hazırlıkları, Dünya Kupası sonrası aranın ardından kilit A takım oyuncularından bir grubun antrenmanlara dönmesiyle çarşamba günü daha da hız kazandı. Bu yüksek profilli isimlerin geri dönüşü, Etihad Stadyumu'nda görevi devralmasından bu yana ilk resmi yurt içi maçına hazırlanan Enzo Maresca'ya zamanında gelen bir moral oldu.
Sahaya geri dönenler arasında Norveçli yıldız Erling Haaland ile Belçikalı kanat oyuncusu Jeremy Doku da vardı; ikilinin de yaklaşan sezonda kilit rol oynaması bekleniyor. Onlara İngiltere üçlüsü Elliot Anderson, Marc Guehi ve Nico O’Reilly'nin yanı sıra Fransız oyun kurucu Rayan Cherki de katıldı. Bu hafta takıma katılmaları, City'nin bu pazar Community Shield'da Arsenal ile karşılaşmak üzere Cardiff'e yapacağı yolculuk öncesindeki tam kadro hazırlıklarının başladığını gösteriyor.
- Getty Images Sport
Yeni transferlerin forma numaraları belli oldu
Dünya Kupası yıldızlarının dönüşüyle birlikte City, 2026/27 sezonu öncesinde A takımın birkaç kilit ismi için forma numaralarını resmen açıkladı. Yeni transfer Elliot Anderson, kulüp efsanesi John Stones'un daha önce giydiği 5 numaralı formayı giyecek. Bu arada Marc Guehi ise 6 numarayı tercih etti ve geçen yıl kulübün Carabao Kupası ile FA Cup'ı kazandığı sezonda giydiği 15 numaradan değişikliğe gitti.
Kaleci grubunda da son transfer hareketliliğinin ardından forma numaralarında değişiklik yaşandı. Gianluigi Donnarumma'ya 1 numaralı forma verildi; geçen sezon taşıdığı 25 numaradan ayrıldı. Bu gelişme, James Trafford'un Leeds United'a kalıcı olarak ayrılmasının ardından geldi. Ayrıca, takıma katılan kaleci Geronimo Rulli 28 numaralı formayı giyecek.
Rodri'nin yokluğu, Barcelona'ya transfer söylentilerini alevlendirdi
Geri dönen oyuncularla ilgili olumlu haberlere rağmen, çarşamba günkü çalışmada dikkat çeken bir isim yer almadı: Rodri. Bu yazki Dünya Kupası'nda geniş kesimler tarafından turnuvanın en iyi oyuncusu olarak görülen İspanyol milli futbolcu, kulüpteki geleceğine dair yoğun spekülasyonlar sürerken hâlâ gruptan ayrı. Rodri, Barcelona'ya transfer olacağı yönündeki iddialarla şu anda güçlü şekilde anılıyor; Katalan devi, 30 yaşındaki oyuncuyu La Liga'ya geri döndürmek istiyor. Ancak City'nin £60 milyonluk bonservis talebinde geri adım atmadığı bildiriliyor.
Maresca, geçen hafta Dünya Kupası'nın ardından küçük bir sırt ameliyatı geçiren Rodri'nin cuma günü kulübe döneceğini doğrulamıştı. İspanyol oyuncunun gerçekten hafta sonunda takıma katılıp katılmayacağı ya da Nou Camp'a olası bir transferi kolaylaştırmak için kendisine ek süre verilip verilmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.
- Getty Images Sport
Cardiff için son hazırlıklar
Transfer söylentilerinden bağımsız olarak, Jack Grealish kariyerini yeniden canlandırmaya çalışırken ilgi odağı olmaya devam ediyor. Kanat oyuncusu, sakatlıklarla geçen bir sezonun ardından tam olarak formuna kavuşmak için çalışmalarını sürdürdüğü için sezon öncesi kamp kadrosuna alınmadı. Grealish, kondisyonunu geliştirmek amacıyla geçen hafta Mallorca'da bireysel olarak çalıştı. Çabalarına rağmen, eski Aston Villa oyuncusu geçen sezonu Everton'da kiralık olarak geçirdi ve transfer dönemi kapanmadan önce kulüpten bonservisiyle ayrılmasına izin verilmesinin giderek daha olası göründüğü belirtiliyor. Community Shield'in pazar günü oynanacak olması nedeniyle, ilk kupa için mücadele edilmeden önce kadronun milli takımlardan dönen oyuncuları takıma adapte etmek için yalnızca birkaç antrenman yapma fırsatı olacak.
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