Üç bağımsız hakemin, Manchester City'yi Premier League'in finansal kurallarını 114 kez ihlal etmekten suçlu bulduğu ve bunun kulüpler ile oyuncular tarafından tazminat taleplerinin önünü açtığı öne sürüldü. Kapalı kapılar ardında yürütülen süreç, İngiliz futbolunun ekonomik ve kurumsal dengeleri üzerinde önemli sonuçlar doğurabilir. City'nin itiraz başvurusu yapmak için 14 günü var.





Corriere.it'in aktardığına göre, Britanya Kültür ve Spor Bakanı Lisa Nandy, davanın hızla sonuçlandırılması gerektiğini vurguladı: "Futbola olan güveni yeniden tesis etmek için hızlı bir sonuca varılması gerekiyor. Premier League'in kendi kendini yönetme hakkı var, ancak kurallar uygulanmalı ve herkes tarafından bunlara uyulmalı".