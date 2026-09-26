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guardiola(C)Getty Images
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Manchester City davasında hacker Rui Pinto, Guardiola’dan alıntı yaptı: "Kemerlerinizi bağlayın"

M.City
Premier Lig

Kültür ve Spor Bakanı Lisa Nandy: "Futbola olan güveni yeniden tesis etmek için hızla bir sonuca varmak gerekiyor"

Üç bağımsız hakemin, Manchester City'yi Premier League'in finansal kurallarını 114 kez ihlal etmekten suçlu bulduğu ve bunun kulüpler ile oyuncular tarafından tazminat taleplerinin önünü açtığı öne sürüldü. Kapalı kapılar ardında yürütülen süreç, İngiliz futbolunun ekonomik ve kurumsal dengeleri üzerinde önemli sonuçlar doğurabilir. City'nin itiraz başvurusu yapmak için 14 günü var.


Corriere.it'in aktardığına göre, Britanya Kültür ve Spor Bakanı Lisa Nandy, davanın hızla sonuçlandırılması gerektiğini vurguladı: "Futbola olan güveni yeniden tesis etmek için hızlı bir sonuca varılması gerekiyor. Premier League'in kendi kendini yönetme hakkı var, ancak kurallar uygulanmalı ve herkes tarafından bunlara uyulmalı".

  • Olayın merkezinde, 2015 yılında uluslararası futbola ilişkin gizli belgeleri yayımlamak için Football Leaks'i kuran Portekizli hacker Rui Pinto da yer alıyor. Onun bilgileri, Der Spiegel gazetecileri tarafından da incelendi ve City'nin öne sürülen mali usulsüzlüklerinin yanı sıra futbol dünyasını ilgilendiren diğer tartışmalı vakaların da ortaya çıkmasına katkı sağladı.


    2019'da Macaristan'da tutuklanan Pinto, teşebbüs edilen şantaj ve siber suçlardan ertelenmiş dört yıl hapis cezasına çarptırıldı. Daha sonra çeşitli Avrupa soruşturmalarıyla iş birliği yaptı ve koruma altına alındı. City ile ilgili karara dair, Corriere.it'in aktardığına göre şunları söyledi: "İngiliz futbolu için tarihi bir karar ve Football Leaks aracılığıyla yaptığım çalışmayı taçlandıran bir karar. Bugün hepimiz biliyoruz ki Manchester City, yapısal manipülasyonlar ve mali manevralar yoluyla kuralları sadece aşmadı, onları basit bir formaliteye dönüştürdü; rekabetin bütünlüğünü korumaya yönelik her türlü girişime meydan okudu. Titizlikle organize edilen o sahtekârlık sonunda cezaya tabi olacak ve etkisi sadece sarsıcı değil, yıkıcı da olacak... Pep Guardiola'nın City teknik direktörü olarak düzenlediği ilk basın toplantısındaki şu sözlerini hatırlamadan edemiyorum: “Emniyet kemerlerinizi bağlayın”".



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