Ameé Ruszkai

Çeviri:

Manchester City çöküyor mu? Geçmiş şampiyonluk yarışlarının hayaletleri, WSL’de hakimiyet kuran bu sezonu rayından çıkarmakla tehdit ediyor

Haftalardır Kadınlar Süper Ligi'ndeki şampiyonluk yarışı adeta formaliteye dönüşmüş durumda. Manchester City, Ocak ayı sonunda 9 puanlık bir farkla liderdi. Bir hafta sonra ise son şampiyon Chelsea'yi 5-1'lik skorla mağlup ederek bu farkı 11 puana çıkardı. Her şey bitmişti, değil mi? Oysa City'nin sadece iki maçı kalmasına rağmen, şampiyonluk yarışı son haftaya uzayacak gibi görünüyor.

Bunun nedeni, haftalarca baskıdan hiç etkilenmemiş gibi görünmelerinin ardından, Cityzens’in 2016’dan bu yana ilk WSL şampiyonluğunu kovalarken bazı çatlakların ortaya çıkmaya başlamasıdır. Bu 11 puanlık fark, özellikle Arsenal tarafından yavaş yavaş eritildi; Arsenal şu anda liderin sekiz puan gerisinde ve iki maç eksiği var. Gunners da formunu yakaladı ve arka arkaya Kadınlar Şampiyonlar Ligi finallerine ulaşan ilk İngiliz takımı olmak üzere.

Şampiyonluk hala City'nin elinde ve kalan maçlar kağıt üzerinde kolay görünüyor. Bu hafta sonu, Andree Jeglertz'in takımı, ligin üçüncü sırasından aşağıda yer alan Liverpool'u ağırlayacak, ardından 16 Mayıs'ta ligin ikinci sırasından aşağıda yer alan West Ham deplasmanında sezonu tamamlayacak. Ancak bu kulüp ve bu oyuncuların çoğu, daha önce de bu noktada bulunmuştu. Peki, geçmişteki şampiyonluk yarışlarının hayaletleri geri dönüp onları rahatsız edecek mi? Yoksa City bu hayaletleri kovup çizgiyi geçerek, ikinci WSL şampiyonluğu için 10 yıllık bekleyişine son verebilecek mi?

    Stratejik konum

    Şubat başında City, Chelsea'yi ezici bir skorla mağlup ettikten sonra Arsenal'e 1-0 yenilse bile, bu durumun yaşanacağını pek kimse tahmin edemezdi. Bu, ligin açılış haftasından bu yana aldıkları ilk lig yenilgisiydi; o zaman Stamford Bridge'de 2-1 yenilgiye rağmen çıkarılacak pek çok olumlu ders vardı ve bu yenilgi, üstelik son Avrupa şampiyonu gibi güçlü bir takıma karşı gelmişti. Arsenal, sezona yavaş başlaması kendi WSL şampiyonluk yarışını zorlaştırmış olsa da, harika bir takım. Bu, endişe yaratmayan, haklı ve anlaşılabilir bir sonuçtu.

    Mart ayında City, Aston Villa ile sürpriz bir şekilde golsüz berabere kalsa da, şampiyonluğun ellerinden kaçacağı hala uzak bir ihtimal gibi görünüyordu. Elbette bu hayal kırıklığı yaratan bir sonuçtu, ancak takım ligin zirvesinde kendine büyük bir rahatlık yaratmıştı. Ayrıca, takım bu duruma mükemmel bir şekilde tepki verdi ve sezonun sürpriz takımı Tottenham'ı 5-2 yendikten sonra Old Trafford'da Manchester United'ı 3-0 mağlup etti.

    Baskıyla başa çıkmak

    Manchester'ın kırmızı tarafındaki bu performans, şampiyonlara yakışır bir performans gibiydi. United, maça neredeyse hiç giremedi; önceki haftalardaki iki hatalı adım, şampiyonluk yarışının bittiği hissini biraz da olsa silmiş olsa da, bu sonuç o hissi yeniden canlandırdı. 11 puanlık fark yeniden sağlandı ve maç sonrası Jeglertz'e yöneltilen sorular, oyuncularının bu baskıyla ne kadar iyi başa çıktıklarına odaklandı.

    Old Trafford'da düzenlenen maç sonrası basın toplantısında Jeglertz, "Bu baskının çok fazla olacağını düşünmüyorum çünkü bu konuda çok açık davranıyoruz" dedi. "Elbette takım üzerinde bir baskı var, ancak bunun doğal olduğunu konuştuk ve yine de üzerinde anlaştığımız şeyleri yapabiliriz. Sahada iyi olduğumuz şeyleri yine de yapabiliriz.

    "Bununla başa çıkabiliyorsanız ve etrafınızda harika oyuncular olduğunu hissediyorsanız, bununla başa çıkmak daha kolaydır. Biz her zaman bunu yaptık. Gerektiğinde bunu konuşuyoruz, ama aynı zamanda performansımızı da sürdürüyoruz. Bununla başa çıkabilmek önemli bir şey."

    Şok edici bir hata

    Ancak geçen hafta sonu Brighton'a karşı alınan 3-2'lik şok mağlubiyetin ardından, bu baskıyla başa çıkma becerisi sezonun başından beri hiç olmadığı kadar zorlu bir sınava tabi tutulacak.

    Dario Vidosic, güney sahilinde heyecan verici bir projeye öncülük ediyor ve Seagulls'u bu sezonun FA Cup yarı finallerine taşıdı. Takım, çeyrek finalde Arsenal'i mağlup ettikten sonra, önümüzdeki hafta sonu Wembley'de yer almak için Liverpool ile karşılaşacak. Ancak, tutarsızlıklar, City'nin ziyaretinden önce mevcut ilk beş takımla oynadıkları altı maçın hepsinde yenilgiye uğramalarıyla, bu sezon WSL'de bu kadar yüksek seviyelere ulaşmalarını engelledi.

    Bu nedenle, çok az kişi, takımın beş gollü heyecan verici bir maçta lig liderini yenerek galibiyet serisini başlatacağını tahmin ediyordu.

    Sorunlar ve eksiklikler

    Bu maç, özellikle savunmada bilinen bazı sorunları ortaya çıkardı. Alex Greenwood sol bek pozisyonunda kendi pozisyonunun dışında oynarken, bu yaz sözleşmesi sona erecek olan Leila Ouahabi ise asıl pozisyonunda kadro dışı kalmış durumda. City'nin ne kadar iyi olduğu ve Greenwood'un ne kadar uyumlu olduğu göz önüne alındığında, bu düzenli olarak ortaya çıkan bir zayıflık değil, ancak Brighton, İngiliz yıldızın en iyi pozisyonunda oynamadığını ve savunma merkezinin genel olarak güvenli olmasına rağmen onun yokluğunda daha zayıf kaldığını memnuniyetle kullandı.

    Kişisel nedenlerle forma giyemeyen Vivianne Miedema da lig lideri için büyük bir eksiklikti. Geri dönüşü için bir zaman çizelgesi yok ve sezonun son iki maçında ne kadar rol oynayacağı belirsiz. Tüm sezon boyunca mükemmel bir performans sergiledi ve en golcü oyuncu Khadija Shaw ile harika bir uyum yakaladı. Shaw'un sözleşmesinin sona ermesiyle ilgili söylentiler, takımlarının on yıl sonra ilk kez WSL şampiyonluğuna ulaşmasını umutsuzca bekleyen taraftarlar için ek bir baş ağrısı yaratıyor.

    Daha önce atmıştım

    Bu noktada, City'nin mayıs ortasında kupayı kaldırmaması hâlâ büyük bir sürpriz olur. Takım, ligin zirvesinde altı puanlık bir farkla liderliğini sürdürüyor ve ikinci sıradaki Chelsea'ye göre belirgin bir şekilde daha iyi bir gol farkına sahip. Ancak üçüncü sıradaki Arsenal, iki maç eksiği olmasına rağmen sekiz puan geride bulunsa da City'nin en büyük rakibi konumunda.

    Yani her şey hala City'nin kontrolünde. WSL'nin alt sıralarında yer alan Liverpool ve West Ham ile oynayacakları son iki maçı kazanırlarsa şampiyon olacaklar. Ancak bazı taraftarların endişe verici bir deja vu hissetmesi anlaşılabilir bir durum. Ne de olsa, iki yıl önce City, iki maçı eksikken Chelsea'den 9 puan öndeydi, ancak Arsenal'e evinde yenilerek şampiyonluk yarışını yeniden başa baş hale getirmişti.

    Birkaç saat sonra, Blues, Bristol City'yi 8-0 mağlup ederek farkı 6 puana indirdi ve City'nin önemli gol farkı avantajını da ortadan kaldırdı. Ardından, hafta ortasında, ertelenen maçında Tottenham'ı yenerek son hafta öncesinde gol farkıyla liderliğe yükseldi. Manchester United'ı 6-0 mağlup eden Emma Hayes'in takımı, City'nin Aston Villa'yı 2-1 yenmesine rağmen şampiyonluğu garantilemiş oldu.

    Şeytanları kovmak

    City'nin bu sezon, bu konumdan şampiyonluğu kaçırması, daha da yürek burkan bir durum olurdu. Elbette Jeglertz o zamanlar burada değildi ve kadrodaki isimlerin çoğu da yeni. Ancak kulüpte hâlâ 2024'teki hayal kırıklığını yaşayan 10 oyuncu var; benzer bir durumun yaşanmasını önlemek için her şeyi göze alacak 10 oyuncu.

    Bu hafta sonu Liverpool'u yenmek, sinirleri yatıştırmak için büyük bir adım olacaktır. Reds, WSL sezonuna 11 maçlık inanılmaz bir galibiyetsiz başlangıçla girip Yeni Yıla kadar bu durumun devam etmesine rağmen, güçlü bir Ocak transfer dönemi sayesinde bu durumu sona erdiren, sıralamadaki konumunun gösterdiği kadar kötü olmayan bir takım. O zamandan beri son sekiz maçlarının dördünü kazandılar ve FA Cup yarı finallerine ulaştılar; ayrıca baş antrenör Gareth Taylor, geçen yıl Mart ayında City tarafından kovulduktan sonra bu maçta kendine özgü motivasyonlara sahip olacak.

    Ancak bu City takımı olağanüstü. İyi çalıştırılıyor, mükemmel bir kadroya sahip ve maç kazandıran anlar yaratabilecek çok çeşitli üst düzey yeteneklerle dolu. Şampiyonluk yarışına dair dışardan gelen şüphelerin yayılmasına izin verdikten sonra, lig lideri Pazar günü büyük bir tepkiyle tüm bunları ortadan kaldırabilir ve WSL kupasını kaldırmayı neden hak ettiklerini kanıtlayabilir.

    Büyük anlarda ortaya çıkmak ve baskıyla başa çıkmak, şampiyonların en önemli özelliğidir. Bu hafta sonu, City'nin yapması gereken de budur.

