Manchester City, Chelsea'nin yıldız oyuncusu için sansasyonel bir transferi hedefliyor; Enzo Maresca'nın en çok istediği ismi kadroya katmak için perde arkasında görüşmeler şimdiden başladı

Etihad Stadyumu’nda Guardiola sonrası dönem şekillenmeye başlarken, City, Fernandez’i en önemli transfer hedefi olarak belirledi. Sky Germany’ye göre, bu transferin arkasındaki itici güç, bu yaz Guardiola’nın yerine geçecek ve üç yıllık bir sözleşme imzalayacak olan Maresca.

İtalyan teknik adam, Stamford Bridge'de geçirdiği 18 aylık görev süresi boyunca Dünya Kupası şampiyonu ile yakın bir bağ kurdu ve Fernandez'in orta sahasını yönetmek için ideal profil olduğuna inanıyor. Rapora göre City, harekete geçmek için hiç vakit kaybetmedi ve transferin fizibilitesini araştırmak için ilk görüşmeler çoktan kapalı kapılar ardında yapıldı.



