Manchester City, Chelsea'nin yıldız oyuncusu için sansasyonel bir transferi hedefliyor; Enzo Maresca'nın en çok istediği ismi kadroya katmak için perde arkasında görüşmeler şimdiden başladı
Maresca, Arjantinli yıldızla yeniden bir araya gelmeyi hedefliyor
Etihad Stadyumu’nda Guardiola sonrası dönem şekillenmeye başlarken, City, Fernandez’i en önemli transfer hedefi olarak belirledi. Sky Germany’ye göre, bu transferin arkasındaki itici güç, bu yaz Guardiola’nın yerine geçecek ve üç yıllık bir sözleşme imzalayacak olan Maresca.
İtalyan teknik adam, Stamford Bridge'de geçirdiği 18 aylık görev süresi boyunca Dünya Kupası şampiyonu ile yakın bir bağ kurdu ve Fernandez'in orta sahasını yönetmek için ideal profil olduğuna inanıyor. Rapora göre City, harekete geçmek için hiç vakit kaybetmedi ve transferin fizibilitesini araştırmak için ilk görüşmeler çoktan kapalı kapılar ardında yapıldı.
Fernandez'in Chelsea'de artan hayal kırıklığı
Fernandez’in Batı Londra’daki uzun vadeli geleceği son zamanlarda yoğun spekülasyonların konusu oldu. Orta saha oyuncusu, kulübün Şampiyonlar Ligi’nden elenmesinin ardından memnuniyetsizliğini dile getirmişti; ayrıca milli maç arası sırasında Real Madrid’e transfer olasılığı hakkında kamuoyuna yaptığı açıklamalar nedeniyle iki maçlık iç disiplin cezası alması, kulüp yönetimi ile ilişkilerini daha da gerginleştirmişti.
Arjantinli oyuncu geçmişte Maresca'ya olan hayranlığını açıkça dile getirmiş, hatta Chelsea yönetiminin sezon ortasında teknik direktörü görevden alma kararını sorgulamıştı. Fernandez, "Ben de anlamıyorum. Bazen biz oyuncular olarak, işleri nasıl ve ne şekilde yönetmeye çalıştıklarını anlamadığımız şeyler oluyor. Açıkçası, bu ayrılık bizi çok üzdü çünkü bir kimliğimiz vardı. Bize bir düzen getirdi; tabii ki futbolda olduğu gibi, bu bazen iyi bazen de kötü olabiliyor. Ancak antrenman ve maçlar konusunda her zaman çok net bir kimliği vardı ve elbette ayrılışı bizi çok üzdü, özellikle de sezon ortasında olması her şeyi yarıda kesti."
Etihad'da taktiksel değişiklik
Söylentilere göre City, Maresca’nın görev süresine güçlü bir başlangıç yapmak için önemli bir transfer peşinde ve Fernandez’in sahada geriye çekilerek maçın temposunu kontrol etme yeteneği, takımın yeni taktiksel yönelimine mükemmel bir uyum sağlıyor. O dönemde 106,8 milyon sterlinlik bir ücretle Chelsea’ye transfer olan Fernandez, sık sık kadro değişikliği yapılan Blues’ta istikrarlı bir performans sergilemekte zorlandı.
Chelsea'nin gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alamayacağı düşünülürse, Manchester'daki ezeli şampiyonlara katılma ihtimali reddedilemeyecek kadar cazip olabilir. Blues, bu Pazar günü Sunderland deplasmanında son haftayı oynayacak ve Premier League tablosunda en fazla yedinci sırada bitirebileceğini biliyor; bu durum, yıldız oyuncularını çevreleyen belirsizliği daha da artırıyor.
Yaz dönemi aday listesinin oluşturulması
Fernandez, listenin en göze çarpan ismi olsa da, City’nin transfer ekibi birçok cephede yoğun bir şekilde çalışıyor. Savunma ve orta saha kadrolarını yenilemek isteyen ekibin, Nottingham Forest’tan Elliot Anderson ve Newcastle’dan Tino Livramento’yu da takip ettiği söyleniyor. Maresca’nın Chelsea kadrosuna dair derin bilgisi, Stamford Bridge’in yıldızlarına olan ilginin daha da artmasına yol açabilir.
Chelsea'nin, 2023'te Benfica'ya ödediği bedele yakın bir ücret talep etmesi bekleniyor, bu da olası bir anlaşmayı bu yazki birçok karmaşık müzakereden biri haline getirebilir. Ancak, Maresca hayalindeki transfer için yoğun çaba sarf ederken, City yönetimi, gelecek sezon Arsenal'den şampiyonluğu geri almayı hedefledikleri için, söylentilere göre yeni teknik direktörlerini sonuna kadar desteklemeye hazır görünüyor.