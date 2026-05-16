Manchester City - Chelsea maçında oyuncuların puanları: Muhteşem bir performans sergileyen Antoine Semenyo, Pep Guardiola ve ekibine FA Cup zaferini kazandırırken, Omar Marmoush için ise unutulması gereken bir final daha oldu

Chelsea'nin geriye çekilip beklemeyi tercih etmesi ve City'nin yaratıcılık açısından yetersiz kalmasıyla ilk yarı, heyecan ve gol fırsatları açısından zayıf geçti. Erling Haaland'ın bir golü, pozisyonun başlangıcında Matheus Nunes'in ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi; ardından Haaland, devre bitmeden kısa bir süre önce Marc Guehi'nin arkadan verdiği pasla Robert Sanchez'e doğru şutunu çekti.

Semenyo, ikinci yarının başında skoru açmak için büyük bir fırsat yakaladı, ancak Nico O'Reilly'nin ortasında arka direkte kafayı üstten dışarı attı. Diğer tarafta ise Rodri, geri dönerek Moises Caicedo'nun kaleye giden kafa vuruşunu James Trafford'un çaresiz kaldığı anda uzaklaştırmayı başardı.

Maçın ikinci yarısının ortalarında oyun açılmaya başladı ve City bu durumdan yararlandı. Haaland, Bernardo Silva ile paslaşarak Semenyo'ya ilk vuruşta ortaladı ve Semenyo, Sanchez'i geçerek topu alt köşeye gönderdi. Ancak Enzo Fernandez, uzun bir taç atışının ardından vurduğu vole ile topu az farkla üst direğin üzerinden dışarı attı ve neredeyse anında skoru eşitleyecekti.

City, galibiyeti garantilemek için ikinci golü ararken Matheus Nunes ve Rayan Cherki'nin şutları Sanchez tarafından kurtarıldı, ancak Guardiola, City'deki teknik direktörlük kariyerinin 20. kupasını kazandığı için buna gerek kalmadı.

