Man City Chelsea ratings
Manchester City - Chelsea maçında oyuncuların puanları: Muhteşem bir performans sergileyen Antoine Semenyo, Pep Guardiola ve ekibine FA Cup zaferini kazandırırken, Omar Marmoush için ise unutulması gereken bir final daha oldu

Manchester City, Cumartesi günü oynanan FA Cup finalinde Antoine Semenyo'nun ikinci yarıda attığı golle Chelsea'yi 1-0 mağlup ederek sezonun ikinci kupasını kazandı. Pep Guardiola'nın takımı, Wembley'de oldukça sönük geçen maçı kıl payı kazandı ve maçın bitimine 18 dakika kala Semenyo'nun muhteşem vuruşu, City'nin tarihindeki sekizinci şampiyonluğunu kazanmasında belirleyici oldu.

Chelsea'nin geriye çekilip beklemeyi tercih etmesi ve City'nin yaratıcılık açısından yetersiz kalmasıyla ilk yarı, heyecan ve gol fırsatları açısından zayıf geçti. Erling Haaland'ın bir golü, pozisyonun başlangıcında Matheus Nunes'in ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi; ardından Haaland, devre bitmeden kısa bir süre önce Marc Guehi'nin arkadan verdiği pasla Robert Sanchez'e doğru şutunu çekti.

Semenyo, ikinci yarının başında skoru açmak için büyük bir fırsat yakaladı, ancak Nico O'Reilly'nin ortasında arka direkte kafayı üstten dışarı attı. Diğer tarafta ise Rodri, geri dönerek Moises Caicedo'nun kaleye giden kafa vuruşunu James Trafford'un çaresiz kaldığı anda uzaklaştırmayı başardı.

Maçın ikinci yarısının ortalarında oyun açılmaya başladı ve City bu durumdan yararlandı. Haaland, Bernardo Silva ile paslaşarak Semenyo'ya ilk vuruşta ortaladı ve Semenyo, Sanchez'i geçerek topu alt köşeye gönderdi. Ancak Enzo Fernandez, uzun bir taç atışının ardından vurduğu vole ile topu az farkla üst direğin üzerinden dışarı attı ve neredeyse anında skoru eşitleyecekti.

City, galibiyeti garantilemek için ikinci golü ararken Matheus Nunes ve Rayan Cherki'nin şutları Sanchez tarafından kurtarıldı, ancak Guardiola, City'deki teknik direktörlük kariyerinin 20. kupasını kazandığı için buna gerek kalmadı.

GOAL, Wembley Stadyumu'ndaki City oyuncularını değerlendirdi...

    Kaleci ve Savunma

    James Trafford (5/10):

    Kalesine şut gelmemesine rağmen zaman zaman biraz gergin görünüyordu.

    Matheus Nunes (6/10):

    Fernandez ve Pedro ile girdiği mücadelelerde güçlü bir performans sergilerken, zaman zaman topu iyi ileriye taşıdı.

    Abdukodir Khusanov (6/10):

    Bazen top hakimiyetinde biraz dikkatsizdi, ancak hızını çok iyi kullanarak Chelsea'nin birçok atağını önledi.

    Marc Guehi (6/10):

    Arka alandan pasları tutarsızdı, ancak devre bitmeden kısa bir süre önce attığı güzel bir pasla Haaland'ı pozisyona soktu. Kendi ceza sahası içinde birkaç önemli blok yaptı.

    Nico O'Reilly (7/10):

    Carabao Kupası finalinin kahramanı, Wembley'de bir kez daha güçlü bir performans sergiledi. Birkaç tehlikeli orta yaptı ve Palmer'ı etkisiz hale getirme görevini başarıyla yerine getirdi.

    Orta saha

    Rodri (6/10):

    Sakatlığından sonra sahalara döndüğü maçta bir saatten biraz fazla süre oynadı. Orta sahada City'nin ritmini korudu, ancak en etkili katkısı ikinci yarıda Caicedo'nun kafa vuruşunu çizgiden çıkardığı an oldu.

    Bernardo Silva (7/10):

    City'nin orta sahasında sayıca az olmasına rağmen durmaksızın pres yaparak hiç durmadan koştu. Haaland ile paslaşarak ilk golün atılmasında rol oynadı.

    Saldırı

    Antoine Semenyo (8/10):

    İlk yarıda Cucurella'yı defalarca geride bırakarak City'nin en tehlikeli oyuncusu oldu. İkinci yarının başında yaptığı kafa vuruşu zayıftı, ancak skoru açan muhteşem vuruşuyla bunu telafi etti.

    Omar Marmoush (4/10):

    Haaland ile birlikte forvet hattını oluştururken, oyuna anlamlı bir şekilde dahil olmakta zorlandı. Mısırlı oyuncu için unutulması gereken ikinci FA Cup finali sonrasında devre arasında oyundan alındı.

    Erling Haaland (6/10):

    Derinlere inmeye çalışmasına rağmen topu neredeyse hiç görmedi ve Wembley'de gol atma bekleyişi devam ediyor. Ancak Bernado ile paslaşmanın ardından mükemmel bir ilk vuruşla Semenyo'ya asist yaptı.

    Jeremy Doku (5/10):

    City ona mümkün olduğunca çok top göndermeye çalıştı, ancak Gusto ve Palmer ikili markajla onu çok etkili bir şekilde durdurdu. Fırsat yaratmaya çalıştı ancak pek başarılı olamadı.

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Rayan Cherki (6/10):

    İkinci yarıda oyuna girdikten sonra Marmoush'tan daha fazla endişe kaynağı oldu. Maçın sonlarında Sanchez'e doğru şutunu çektiğinde maçı bitirmiş olabilirdi.

    Mateo Kovacic (6/10):

    Rodri'nin yerine oyuna girdi ve eski takımı karşısında orta sahada düzeni sağladı.

    Pep Guardiola (5/10):

    Cherki yerine Marmoush'u tercih ederek büyük bir hata yaptı, ancak en azından devre arasında hatasını düzeltti. En iyi performansı değildi, ancak yine de koleksiyonuna bir madalya daha eklemiş oldu.

