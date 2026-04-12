Manchester City - Chelsea maçı oyuncu değerlendirmeleri: Nico O'Reilly yine kritik anlarda sahneye çıktı ve Rayan Cherki göz kamaştırdı; Pep Guardiola'nın acımasız takımı şampiyonluk yarışını yeniden alevlendirdi

Manchester City, ikinci yarıda sergilediği üstün performansla Chelsea'yi 3-0 mağlup ederek Arsenal'in ensesine yapıştı; bu galibiyetle Gunners ile arasındaki puan farkını kapattı ve şampiyonluk yarışının kaderini kendi eline aldı. Nico O'Reilly, Carabao Kupası finalinde galibiyeti getiren iki golünü attıktan sadece üç hafta sonra Londra'da yine kritik bir kafa vuruşuyla skoru açtı; ardından Marc Guehi ve Jeremy Doku'nun golleriyle galibiyet kesinleşti.

Chelsea ilk yarıda daha özgüvenli bir oyun sergiledi ve kontra ataklarda City'ye büyük sıkıntılar yaşattı; ancak son üçte birde biraz incelikten yoksundu. Marc Cucurella'nın ağlara gönderdiği top, çok az bir farkla ofsayt olduğu için City ucuz kurtuldu. Pep Guardiola'nın takımının ilk 45 dakikadaki tek şansı, O'Reilly'nin Estevao Willian'a yaptığı agresif baskı sonucunda Rayan Cherki'nin Robert Sanchez'e doğru attığı zayıf şuttu.

O'Reilly daha sonra fiziksel üstünlüğünü kullanarak ikinci yarının başında City'yi öne geçirdi; Andrey Santos'u ekarte ederek Cherki'nin müthiş ortasını kafayla ağlara gönderdi. City bundan sonra rakibinin boğazına sarıldı ve altı dakika sonra skoru ikiye katladı. Cherki, ceza sahası içinde top sürerek kendine alan açtı ve ardından Guehi'nin ayaklarına bir pas attı; Guehi de bu fırsatı kaçırmadı.

City için iyi geçen gün, Doku'nun Moises Caicedo'dan topu çalarak ceza sahasına girip Sanchez'i geçerek üçüncü golü atmasıyla daha da güzelleşti.

GOAL, Stamford Bridge'deki Man City oyuncularını değerlendiriyor...

    Kaleci ve Savunma

    Gianluigi Donnarumma (7/10):

    Gerçekten kurtarış yapması gereken birkaç andan birinde, Joao Pedro'dan önce topa ulaşmak için kalesinden çıktı. Maçın sonlarında, Cucurella'nın yakın mesafeden şutunu engellemek için kendini geniş tuttu.

    Matheus Nunes (6/10):

    Pedro Neto'nun hızlı ayaklarına karşı çaresiz kaldı ve Rodri'nin yardımına ihtiyaç duydu. Hücum açısından iyi bir performans sergiledi ve Guehi için bir fırsat yarattı.

    Abdukodir Khusanov (6/10):

    Yüksek pozisyonuyla riske girdi ancak hızını kullanarak zamanında geri döndü ve bir pozisyonda Joao Pedro'yu zorlukla durdurmayı başardı.

    Marc Guehi (7/10):

    Her zamanki gibi kendinden emin bir şekilde savunma yaptı, ancak öne çıkan özelliği hücumdaki varlığıydı. İlk yarıda iki fırsat yakaladı ve ardından ayaklarıyla keskin şut yeteneğini göstererek skoru ikiye katladı.

    Nico O'Reilly (8/10):

    Maç boyunca fiziksel üstünlüğünü ortaya koydu, City'nin ilk yarıdaki tek gerçek gol fırsatını yarattı ve ardından güçlü bir kafa vuruşuyla skoru açan golü attı. Sakatlık nedeniyle oyundan çıktı.

    Orta saha

    Bernardo Silva (6/10):

    Tecrübesiyle City'yi zorlu bir ilk yarıdan geçirdi ve bir gol şansı yakaladı. En önemlisi, Arsenal maçında cezalı kalmasına neden olacak sarı karttan kurtuldu.

    Rodri (5/10):

    Önemli bölgelerde hız konusunda geride kaldığı için zorlu bir ilk yarı geçirdi. Endişe verici görünen bir ayak bileği sorununu umursamadan maçı tamamladı.

    Rayan Cherki (9/10):

    City'nin ona en çok ihtiyaç duyduğu anda sihrini konuşturdu ve Premier League'de sezonun 10. asistini yaptı.

    Saldırı

    Antoine Semenyo (5/10):

    Her zamanki etkisini gösteremedi ve gol vuruşlarını yapamadı.

    Erling Haaland (6/10):

    Zorlu bir rakibe karşı yine sessiz bir lig maçı geçirdi, ancak gol fırsatı bulmakta zorlansa da, sadece varlığıyla savunmacıları kendine çekti ve O'Reilly bu boşluğu değerlendirdi. Ayrıca her zamanki gibi çok çalıştı ve Cole Palmer'dan topu almak için kendi yarı sahasına kadar koştu.

    Jeremy Doku (7/10):

    Zayıf geçen ilk yarıdan sonra toparlanarak iz bıraktı, sol kanattan sürekli tehdit oluşturdu ve sonunda galibiyeti perçinledi.

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Rayan Ait-Nouri (6/10):

    O'Reilly'nin yerine oyuna girdi.

    Phil Foden (5/10):

    Cherki'nin yerine oyuna girdi ancak Fransız oyuncunun sergilediği yetenekli oyun stilini hiçbir şekilde taklit edemedi.

    Savinho (6/10):

    Doku'nun yerine oyuna girdi ancak maçın galibi belli olduğu için pek aciliyet göstermedi.

    Mateo Kovacic (6/10):

    Uzun süren sakatlığının ardından altı ay sonra ilk kez sahaya çıktı.

    Pep Guardiola (8/10):

    Devre arasında sert bir konuşma yapmış olmalı ki, City onun konuşmasının ardından baskıyı artırdı ve o da kilit oyuncularını dinlendirebildi.

