Chelsea ilk yarıda daha özgüvenli bir oyun sergiledi ve kontra ataklarda City'ye büyük sıkıntılar yaşattı; ancak son üçte birde biraz incelikten yoksundu. Marc Cucurella'nın ağlara gönderdiği top, çok az bir farkla ofsayt olduğu için City ucuz kurtuldu. Pep Guardiola'nın takımının ilk 45 dakikadaki tek şansı, O'Reilly'nin Estevao Willian'a yaptığı agresif baskı sonucunda Rayan Cherki'nin Robert Sanchez'e doğru attığı zayıf şuttu.

O'Reilly daha sonra fiziksel üstünlüğünü kullanarak ikinci yarının başında City'yi öne geçirdi; Andrey Santos'u ekarte ederek Cherki'nin müthiş ortasını kafayla ağlara gönderdi. City bundan sonra rakibinin boğazına sarıldı ve altı dakika sonra skoru ikiye katladı. Cherki, ceza sahası içinde top sürerek kendine alan açtı ve ardından Guehi'nin ayaklarına bir pas attı; Guehi de bu fırsatı kaçırmadı.

City için iyi geçen gün, Doku'nun Moises Caicedo'dan topu çalarak ceza sahasına girip Sanchez'i geçerek üçüncü golü atmasıyla daha da güzelleşti.

